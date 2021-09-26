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وولف لن يتفاجئ برؤية راسل في الصدارة في اللفة الأولى من سباق سوتشي

أوضح توتو وولف مدير فريق مرسيدس أنه لن يكون متفاجئًا إذا ما تصدّر ناشئ فريقه جورج راسل سباق جائزة روسيا الكبرى في اللفة الأولى، وذلك بعد انطلاقه من المركز الثالث.

وولف لن يتفاجئ برؤية راسل في الصدارة في اللفة الأولى من سباق سوتشي

بعد تأهّله ثانيًا في سبا-فرانكورشان الشهر الماضي، قدّم راسل سائق ويليامز أداءً آخر مثيرًا للإعجاب في تصفيات روسيا ضمن أجواء ماطرة ليتأهّل بالمركز الثالث لسباق اليوم في سوتشي.

وقد أضاف ذلك الأداء للضجّة المثارة بالفعل حول راسل قُبيل انتقاله إلى صفوف مرسيدس لموسم 2022، عندما سيجاور بطل العالم سبع مرات لويس هاميلتون.

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وسينطلق راسل بجوار هاميلتون على صف الانطلاق الثاني اليوم، وذلك بعد تراجع حامل اللقب إلى المركز الرابع في المراحل الأخيرة من تصفيات الأمس.

لكنّ وولف يشعر بأنّ المركز الرابع "ربما ليس أسوأ مركز انطلاق للويس"، وذلك بفضل المقطع المستقيم الطويل نحو المنعطف الثاني في اللفة الافتتاحية والوتيرة التي تتمتع بها سيارة مرسيدس على الخطوط المستقيمة.

فقال: "ربما يكون أفضل مركز انطلاق هو المركز الثالث. فقد رأينا في العام الماضي والأعوام السابقة أنّ المركز الرابع ليس كارثيًا هنا. بل أنه على العكس قد يوفّر فرصًا".

وعند سؤاله من قِبَل موقعنا "موتورسبورت.كوم" عن أداء راسل وفرصه بالنظر إلى انطلاقه من المركز الثالث، رشّح وولف سائق ويليامز بأن يكون على الأرجح في الصدارة في مرحلة مبكرة من السباق.

فقال: "لن أتفاجأ إذا ما كان راسل في صدارة السباق بعد المنعطف الثاني من اللفة الأولى".

وأضاف: "وسيكون من الممتع مشاهدة ذلك. طالما أن لويس بمقدوره تعويض المراكز، فسنرى الحاضر والمستقبل في المركزين الأول والثاني".

وتابع: "لكن بعيدًا عن المزاح، أظهر جورج أداءً قويًا في التصفيات. وقد غامر بشكل كبير عبر أن يكون أوّل من ينتقل إلى الإطارات الملساء، ولكن في ظل الموقع الذي تواجد فيه، مع احتمالية التأهّل في المركز الثامن أو التاسع، فقد كان ذلك القرار الصائب من جانبه ومن جانب ويليامز".

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في المقابل، أشار وولف إلى وتيرة فالتيري بوتاس خلال التجارب الحرة يوم الجمعة، وذلك قُبيل التقدّم المتوقعّ للفنلندي في الترتيب خلال السباق.

حيث قال: "مع فالتيري، فإنّ وتيرته كانت مذهلة في التجارب الحرة، كانت وتيرته الأسرع في مُحاكاة السباق على إطارات هارد. أتوقّع نتيجة جيّدة له في السباق".

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