وولف لم يناقش بعد إمكانية تطبيق أوامر الفريق مع سائقَي مرسيدس في المكسيك

فاجأت مرسيدس غريمتها ريد بُل بتحقيق الثنائية في تصفيات جائزة المكسيك الكبرى يوم أمس السبت، حيث سجّل بوتاس قطب الانطلاق الثالث له هذا الموسم.

وكان من المتوقّع أن تكون لريد بُل اليد العُليا في التصفيات بعد هيمنتها على التجارب الحرة الأخيرة بفارق أكثر من نصف ثانية أمام مرسيدس، فقط ليتراجع سائقاها ماكس فيرشتابن وسيرجيو بيريز إلى المركزين الثالث والرابع تواليًا في القسم الحاسم من التجارب التأهيلية.

وتأتي تلك النتيجة كدفعة لهاميلتون وسط معركته المحتدمة على لقب هذا الموسم في مواجهة فيرشتابن الذي يتقدّم حاليًا في الصدارة بفارق 12 نقطة.

وكانت مرسيدس وريد بُل محور النقاشات حول اعتماد أوامر الفريق في السباقات الختامية من الموسم لمساعدة سائقيهما المتنافسين على اللقب.

وبالنسبة لهاميلتون، فإنّ الفوز المحتمل في المكسيك مع تواجد فيرشتابن ثالثًا سيقلّص الفارق بـ 10 نقاط، بالمقارنة مع 3 فقط إذا ما حل ثانيًا لصالح مرسيدس.

وكان وولف قد صرّح يوم الجمعة بأنّ الفريق بحاجة أولًا لرؤية كيف ستسير التصفيات قبل تحديد أي شيء، كما شرح بعد حصة الأمس بأنه لم تتم مناقشة المسألة بعد مع السائقين.

مع ذلك، أكّد وولف أنه سيتم التحدث بشأن ذلك مع السائقَين خلال الاجتماع الصباحي المعتاد في يوم السباق.

فقال: "لا، لم نناقش ذلك بعد كوننا شعرنا أننا لسنا في موقع يدفعنا للتفكير في الحديث عن تلك المسألة".

وأضاف: "كان ليكون من المبكّر للغاية أن نتحدث عن الفوز قبل التصفيات. الوضع مختلف الآن بالطبع، وسنناقش تلك المسألة صباح الغد، كما نفعل دومًا في اجتماع الاستراتيجية".

من جهته، وعند سؤاله عن أوامر الفريق في بداية نهاية هذا الأسبوع، أوضح بوتاس أنه "إذا ما كانت هنالك فرصة بشكل منطقي لمساعدة لويس في معركته، فسيقوم بذلك بالطبّع كزميل له".

هذا وبالرُغم من توضحيه بأن المحادثات حول أوامر الفريق دومًا ما تكون صعبة بعض الشيء، لكن وولف قال بأن هنالك مواقف جلبتها إلى دائرة التقييم.

"أنا متسابق، وأشعر بأن مثل تلك النقاشات تعد دومًا أمرًا مُحبطًا بطريقا ما" قال وولف.

واختتم: "لكن الظروف تفرض علينا ذلك في بعض الأحيان. سنناقش تلك المسألة أولًا مع فالتيري ولويس، ومن ثم سنرى ما إذا كان سيناريو السابق يفرض علينا فعلًا اتّخاذ مثل هذا القرار".