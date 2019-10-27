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وولف: لم نكن نعلم ما إذا كانت إطارات هاميلتون ستصمد حتى النهاية

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وولف: لم نكن نعلم ما إذا كانت إطارات هاميلتون ستصمد حتى النهاية
من قبل:
, رئيس التحرير
27-10-2019

أوضح مدير فريق مرسيدس توتو وولف بأنّ الصانع الألماني لم يكن متأكدًا في الواقع من إمكانية صمود إطارات لويس هاميلتون حتى نهاية سباق المكسيك، بيد أنّ السائق البريطاني استطاع الحفاظ عليها محرزًا فوزه العاشر هذا الموسم.

قام هاميلتون بالتوقف في اللّفة 24 إذ انتقل إلى استخدام إطارات "هارد"، إذ وعلى الرغم من ذلك تمكّن من الحفاظ عليها والدفاع عن مركزه الأوّل من سيباستيان فيتيل الذي تواجد خلفه على إطاراتٍ أجدد.

ولكن أشار وولف بأنّ مرسيدس لم تكن متأكدة من صمود الإطارات إلّا أنّ تأدية دانيال ريكاردو عليها شجّع مرسيدس حيال إمكانية إنهاء السباق من دون الحاجة للتوقف من جديد.

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وقال وولف "لم نكن نعلم ما إذا كانت إطارات هاميلتون ستصمد حتى النهاية. قمنا بتجربة ذلك. رأينا بأنّ تأدية ريكاردو كانت جيدة إذ اعتقدنا بأنه سيكون من الممكن إنهاء السباق عليها ولكنه بدا غريبًا القيام بـ 47 لفة على نفس تلك الإطارات".

وأضاف "من كان يتوقّع إحرازنا للمركزين الأوّل والثالث بعد انطلاقنا من الثالث والسادس؟ يُظهر ذلك بأنه من الصعب بالنسبة لفرق الطليعة اتخاذ القرارات الصحيحة من أجل عدم إهدار الفوز. تُصبح المهمة أسهل عندما لا يكون لديك أيّ شيء لخسارته".

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الكاتب خضر الراوي

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