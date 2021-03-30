وولف: لم تكن لدينا استراتيجيّة بديلة لبوتاس بالرغم من انزعاجه

فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى
28 مارس
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
تذاكر
16 أبريل
الحدث التالي خلال
16 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرتغال الكبرى
30 أبريل
الحدث التالي خلال
30 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
تذاكر
06 مايو
الحدث التالي خلال
36 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
تذاكر
20 مايو
الحدث التالي خلال
50 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
تذاكر
03 يونيو
الحدث التالي خلال
64 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
تذاكر
10 يونيو
الحدث التالي خلال
71 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة فرنسا الكبرى
تذاكر
24 يونيو
الحدث التالي خلال
85 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
تذاكر
01 يوليو
الحدث التالي خلال
92 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
تذاكر
15 يوليو
الحدث التالي خلال
106 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
تذاكر
29 يوليو
الحدث التالي خلال
120 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
تذاكر
26 أغسطس
الحدث التالي خلال
148 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
تذاكر
02 سبتمبر
الحدث التالي خلال
155 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
تذاكر
09 سبتمبر
الحدث التالي خلال
162 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
تذاكر
23 سبتمبر
الحدث التالي خلال
176 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
تذاكر
30 سبتمبر
الحدث التالي خلال
183 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
تذاكر
07 أكتوبر
الحدث التالي خلال
190 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
تذاكر
21 أكتوبر
الحدث التالي خلال
204 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
تذاكر
28 أكتوبر
الحدث التالي خلال
211 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
تذاكر
05 نوفمبر
الحدث التالي خلال
219 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
تذاكر
21 نوفمبر
السباق خلال
235 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المملكة العربية السعوديّة
تذاكر
07 فبراير
الحدث التالي خلال
247 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
12 ديسمبر
الحدث التالي خلال
256 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق / مرسيدس متخوّفة من أن تكون ريد بُل بعيدة المنال في إيمولا وبورتيماو التالي / ساينز كان حذرًا أكثر من اللازم خلال لفاته الأولى مع فيراري في سباق البحرين
فورمولا 1 / جائزة البحرين الكبرى / أخبار عاجلة

وولف: لم تكن لدينا استراتيجيّة بديلة لبوتاس بالرغم من انزعاجه

يتفهّم توتو وولف مدير فريق مرسيدس انزعاج سائقه فالتيري بوتاس حيال الإبقاء عليه ضمن ذات استراتيجيّة زميله لويس هاميلتون خلال سباق جائزة البحرين الكبرى، لكنّه أكد أنّه لم تكن هناك خيارات أخرى متاحة أمامهم.

وولف: لم تكن لدينا استراتيجيّة بديلة لبوتاس بالرغم من انزعاجه

حلّ بوتاس ثالثًا بفارقٍ كبير عن الفائز هاميلتون وماكس فيرشتابن سائق ريد بُل بعد أن اختار إجراء وقفة ثالثة في اللفّة ما قبل الأخيرة للظفر بنقطة أسرع لفّة.

لكنّ أيّة فرصة لبوتاس لتحقيق الفوز في الجولة الافتتاحيّة من موسم 2021 تبدّدت بعد أن تجاوزه شارل لوكلير سائق فيراري عند الانطلاقة.

وبحلول الوقت الذي استعاد فيه الفنلندي المركز الثالث فإنّ الفارق بينه وبين المتصدّرَين دفع مرسيدس للاعتقاد بأنّ اتّباع استراتيجيّة هاميلتون ومحاولة تجاوز فيرشتابن عبر التوقّف قبله هي الخيار الأفضل.

إلّا أنّ توقّفه الثاني البطيء بسبب مشكلة في مسدّس تثبيت الإطارات أضرّ أكثر بجهوده وأدّى إلى حسم مركزه الثالث.

وقال بوتاس بعد السباق أنّه محبطٌ ومتفاجئ من أنّ فريقه وضعه على استراتيجيّة "دفاعيّة".

وقال حيال ذلك: "أنا محبطٌ بالتأكيد. هذه نتيجة جيّدة للفريق لأنّنا جمعنا نقاطًا جيّدةً، لكن من جانبي وعلى صعيد الاستراتيجيّة فقد كنّا على الجانب الدفاعي عوضًا عن الهجومي، وأنا متفاجئٌ من ذلك وليس هذا بالأمر الطبيعي".

وأردف: "من ثمّ واجهت توقّفًا بطيئًا وبدّد ذلك أيّة فرص. بالتأكيد تمكّنا من وضع سيارتَين في الأمام، وذلك يسمح لنا باللعب قليلًا على صعيد الاستراتيجيّة، لكنّني لا أزال أعتقد بأنّه كان هناك المزيد للحصول عليه من جانبي اليوم".

اقرأ أيضاً:

وعندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إن كانت هناك استراتيجيّة بديلة كان بوسع مرسيدس اختيارها، قال وولف أنّه لم تكن هناك خيارات أخرى، مُشيرًا إلى أنّ بوتاس أضرّ بفرصه من خلال خسارته لمركزه عند الانطلاقة.

"أعتقد بأنّه لم تكن هناك أيّة استراتيجيّة مطروحة على الطاولة" قال وولف عندما سُئل عن تعليقات بوتاس، وأضاف: "ذلك لأنّنا حاولنا تجاوز فيرشتابن عبر التوقّف قبله حتّى مع فالتيري، وأعتقد بأنّ ذلك كان ليُغيّر سباقه".

وأكمل: "لم تكن النتيجة التي أردناها لأنّه خسر مركزًا في الانطلاقة، ولم يكن بوسعه التعافي وتعويض الفارق مع سائقَي الصدارة حينها".

وأردف: "كان التوقّف لمحاولة تجاوز ماكس وأعتقد بأنّنا كنّا لننجح على الأرجح، لكنّنا واجهنا مشكلة في مسدّس تثبيت الإطار الأمامي الأيمن".

اقرأ أيضاً:

وقال وولف أنّه يتفهّم غضب سائقه كون بوتاس لم يحصل على جميع المعلومات المتاحة له في قمرة القيادة.

وقال النمساوي: "أتفهّم غضبه في السيارة بالكامل كون المعلومات المتاحة لديه محدودة".

وأكمل: "لا أعلم أيّة استراتيجيّة أخرى كان بوسعنا اعتمادها. من الواضح أنّ استراتيجيّة التوقّف الوحيد لم تكن ممكنة، لم تكن إطارات ميديوم قادرة على بلوغ النهاية، وبالنسبة لإطارات هارد فقد كانت تفقد أداءها في المرحلة الوسطى".

واختتم بالقول: "لم تكن هناك أيّة خيارات أخرى متاحة".

اقرأ أيضاً:

المشاركات
التعليقات
مرسيدس متخوّفة من أن تكون ريد بُل بعيدة المنال في إيمولا وبورتيماو

المقال السابق

مرسيدس متخوّفة من أن تكون ريد بُل بعيدة المنال في إيمولا وبورتيماو

المقال التالي

ساينز كان حذرًا أكثر من اللازم خلال لفاته الأولى مع فيراري في سباق البحرين

ساينز كان حذرًا أكثر من اللازم خلال لفاته الأولى مع فيراري في سباق البحرين
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة البحرين الكبرى
قائمة السائقين فالتيري بوتاس

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

وولف: لم تكن لدينا استراتيجيّة بديلة لبوتاس بالرغم من انزعاجه

2
فورمولا 1

غلاف شطيرة كان السبب وراء انسحاب ألونسو من سباق البحرين

3
فورمولا 1

مرسيدس متخوّفة من أن تكون ريد بُل بعيدة المنال في إيمولا وبورتيماو

4
فورمولا 1

ساينز كان حذرًا أكثر من اللازم خلال لفاته الأولى مع فيراري في سباق البحرين

23دقيقة
5
فورمولا 1

هورنر: إرجاع فيرشتابن الصدارة لهاميلتون كان "الأمر الصحيح"

أحدث الأخبار
ساينز كان حذرًا أكثر من اللازم خلال لفاته الأولى مع فيراري في سباق البحرين
فورمولا 1

ساينز كان حذرًا أكثر من اللازم خلال لفاته الأولى مع فيراري في سباق البحرين

23د
وولف: لم تكن لدينا استراتيجيّة بديلة لبوتاس بالرغم من انزعاجه
فورمولا 1

وولف: لم تكن لدينا استراتيجيّة بديلة لبوتاس بالرغم من انزعاجه

مرسيدس متخوّفة من أن تكون ريد بُل بعيدة المنال في إيمولا وبورتيماو
فورمولا 1

مرسيدس متخوّفة من أن تكون ريد بُل بعيدة المنال في إيمولا وبورتيماو

فيرشتابن: ريد بُل كانت لتقوم بعمل أفضل على صعيد خياراتها الاستراتيجية في البحرين
فورمولا 1

فيرشتابن: ريد بُل كانت لتقوم بعمل أفضل على صعيد خياراتها الاستراتيجية في البحرين

مرسيدس لم تعد تمتلك أية أفضلية على ريد بُل في 2021
فورمولا 1

مرسيدس لم تعد تمتلك أية أفضلية على ريد بُل في 2021

أحدث ملفات الفيديو
أجمل صور جائزة البحرين الكبرى 2021 للفورمولا واحد 02:14
فورمولا 1
29-03-2021

أجمل صور جائزة البحرين الكبرى 2021 للفورمولا واحد

مقاربة سيارة مكلارين 2021 لتصميم الناشر 01:00
فورمولا 1
27-03-2021

مقاربة سيارة مكلارين 2021 لتصميم الناشر

معلومات سريعة عن جائزة البحرين الكبرى في الفورمولا واحد 01:47
فورمولا 1
27-03-2021

معلومات سريعة عن جائزة البحرين الكبرى في الفورمولا واحد

أرقام الفورمولا واحد القياسية التي قد تُكسر في 2021 07:09
فورمولا 1
27-03-2021

أرقام الفورمولا واحد القياسية التي قد تُكسر في 2021

توقعات موسم 2021 للفورمولا واحد 13:33
فورمولا 1
26-03-2021

توقعات موسم 2021 للفورمولا واحد

More from
فالتيري بوتاس
بوتاس "ليس على عجلة من أمره" لمناقشة عقدٍ جديد مع مرسيدس
فورمولا 1 / أخبار

بوتاس "ليس على عجلة من أمره" لمناقشة عقدٍ جديد مع مرسيدس

بوتاس ركّز على المكاسب الذهنية خلال تدريباته الشتوية "المكثّفة"
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

بوتاس ركّز على المكاسب الذهنية خلال تدريباته الشتوية "المكثّفة"

تحليل: الحصان الأسود الذي قد يتقدّم معركة لقب الفورمولا واحد في 2018 برايم
فورمولا 1 / تعليق

تحليل: الحصان الأسود الذي قد يتقدّم معركة لقب الفورمولا واحد في 2018

الأكثر شعبية اليوم

وولف: لم تكن لدينا استراتيجيّة بديلة لبوتاس بالرغم من انزعاجه
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

وولف: لم تكن لدينا استراتيجيّة بديلة لبوتاس بالرغم من انزعاجه

غلاف شطيرة كان السبب وراء انسحاب ألونسو من سباق البحرين
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

غلاف شطيرة كان السبب وراء انسحاب ألونسو من سباق البحرين

مرسيدس متخوّفة من أن تكون ريد بُل بعيدة المنال في إيمولا وبورتيماو
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

مرسيدس متخوّفة من أن تكون ريد بُل بعيدة المنال في إيمولا وبورتيماو

ساينز كان حذرًا أكثر من اللازم خلال لفاته الأولى مع فيراري في سباق البحرين
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ساينز كان حذرًا أكثر من اللازم خلال لفاته الأولى مع فيراري في سباق البحرين

هورنر: إرجاع فيرشتابن الصدارة لهاميلتون كان "الأمر الصحيح"
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

هورنر: إرجاع فيرشتابن الصدارة لهاميلتون كان "الأمر الصحيح"

موتو جي بي: فينياليس يفوز ومير يخسر منصّة التتويج في الأمتار الأخيرة في قطر
موتو جي بي موتو جي بي / تقرير السباق

موتو جي بي: فينياليس يفوز ومير يخسر منصّة التتويج في الأمتار الأخيرة في قطر

كوارتارارو: فينياليس كان "يحلق في عالم آخر" في قطر
موتو جي بي موتو جي بي / أخبار عاجلة

كوارتارارو: فينياليس كان "يحلق في عالم آخر" في قطر

مرسيدس لم تعد تمتلك أية أفضلية على ريد بُل في 2021
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

مرسيدس لم تعد تمتلك أية أفضلية على ريد بُل في 2021

أحدث الأخبار

ساينز كان حذرًا أكثر من اللازم خلال لفاته الأولى مع فيراري في سباق البحرين
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ساينز كان حذرًا أكثر من اللازم خلال لفاته الأولى مع فيراري في سباق البحرين

وولف: لم تكن لدينا استراتيجيّة بديلة لبوتاس بالرغم من انزعاجه
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

وولف: لم تكن لدينا استراتيجيّة بديلة لبوتاس بالرغم من انزعاجه

مرسيدس متخوّفة من أن تكون ريد بُل بعيدة المنال في إيمولا وبورتيماو
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

مرسيدس متخوّفة من أن تكون ريد بُل بعيدة المنال في إيمولا وبورتيماو

فيرشتابن: ريد بُل كانت لتقوم بعمل أفضل على صعيد خياراتها الاستراتيجية في البحرين
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيرشتابن: ريد بُل كانت لتقوم بعمل أفضل على صعيد خياراتها الاستراتيجية في البحرين

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.