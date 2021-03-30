وولف: لم تكن لدينا استراتيجيّة بديلة لبوتاس بالرغم من انزعاجه

حلّ بوتاس ثالثًا بفارقٍ كبير عن الفائز هاميلتون وماكس فيرشتابن سائق ريد بُل بعد أن اختار إجراء وقفة ثالثة في اللفّة ما قبل الأخيرة للظفر بنقطة أسرع لفّة.

لكنّ أيّة فرصة لبوتاس لتحقيق الفوز في الجولة الافتتاحيّة من موسم 2021 تبدّدت بعد أن تجاوزه شارل لوكلير سائق فيراري عند الانطلاقة.

وبحلول الوقت الذي استعاد فيه الفنلندي المركز الثالث فإنّ الفارق بينه وبين المتصدّرَين دفع مرسيدس للاعتقاد بأنّ اتّباع استراتيجيّة هاميلتون ومحاولة تجاوز فيرشتابن عبر التوقّف قبله هي الخيار الأفضل.

إلّا أنّ توقّفه الثاني البطيء بسبب مشكلة في مسدّس تثبيت الإطارات أضرّ أكثر بجهوده وأدّى إلى حسم مركزه الثالث.

وقال بوتاس بعد السباق أنّه محبطٌ ومتفاجئ من أنّ فريقه وضعه على استراتيجيّة "دفاعيّة".

وقال حيال ذلك: "أنا محبطٌ بالتأكيد. هذه نتيجة جيّدة للفريق لأنّنا جمعنا نقاطًا جيّدةً، لكن من جانبي وعلى صعيد الاستراتيجيّة فقد كنّا على الجانب الدفاعي عوضًا عن الهجومي، وأنا متفاجئٌ من ذلك وليس هذا بالأمر الطبيعي".

وأردف: "من ثمّ واجهت توقّفًا بطيئًا وبدّد ذلك أيّة فرص. بالتأكيد تمكّنا من وضع سيارتَين في الأمام، وذلك يسمح لنا باللعب قليلًا على صعيد الاستراتيجيّة، لكنّني لا أزال أعتقد بأنّه كان هناك المزيد للحصول عليه من جانبي اليوم".

وعندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إن كانت هناك استراتيجيّة بديلة كان بوسع مرسيدس اختيارها، قال وولف أنّه لم تكن هناك خيارات أخرى، مُشيرًا إلى أنّ بوتاس أضرّ بفرصه من خلال خسارته لمركزه عند الانطلاقة.

"أعتقد بأنّه لم تكن هناك أيّة استراتيجيّة مطروحة على الطاولة" قال وولف عندما سُئل عن تعليقات بوتاس، وأضاف: "ذلك لأنّنا حاولنا تجاوز فيرشتابن عبر التوقّف قبله حتّى مع فالتيري، وأعتقد بأنّ ذلك كان ليُغيّر سباقه".

وأكمل: "لم تكن النتيجة التي أردناها لأنّه خسر مركزًا في الانطلاقة، ولم يكن بوسعه التعافي وتعويض الفارق مع سائقَي الصدارة حينها".

وأردف: "كان التوقّف لمحاولة تجاوز ماكس وأعتقد بأنّنا كنّا لننجح على الأرجح، لكنّنا واجهنا مشكلة في مسدّس تثبيت الإطار الأمامي الأيمن".

وقال وولف أنّه يتفهّم غضب سائقه كون بوتاس لم يحصل على جميع المعلومات المتاحة له في قمرة القيادة.

وقال النمساوي: "أتفهّم غضبه في السيارة بالكامل كون المعلومات المتاحة لديه محدودة".

وأكمل: "لا أعلم أيّة استراتيجيّة أخرى كان بوسعنا اعتمادها. من الواضح أنّ استراتيجيّة التوقّف الوحيد لم تكن ممكنة، لم تكن إطارات ميديوم قادرة على بلوغ النهاية، وبالنسبة لإطارات هارد فقد كانت تفقد أداءها في المرحلة الوسطى".

واختتم بالقول: "لم تكن هناك أيّة خيارات أخرى متاحة".