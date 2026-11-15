فورمولا 1 جائزة ساو باولو الكبرى

وولف لموظفي مرسيدس: لم نكن لنغامر بترقية أنتونيللي لولا وجود راسل

أكد توتو وولف مدير فريق مرسيدس، أن المستوى الذي يتمتع به جورج راسل منح مرسيدس القدرة على اتخاذ مخاطرة محسوبة بالتعاقد مع سائق ناشئ.

ليديا مي خلدون يونس

منشور: 15-11-2026

نسخ الرابط

مشاركة في فيسبوك

مشاركة في تويتر

مشاركة على "واتس أب"

مشاركة في لينكد إن

مشاركة في بينتيريست

مشاركة على "فايبر"

إضافة كمصدر مفضل

جورج راسل، مرسيدس

الصورة من قبل: Eric Le Galliot

لم يكن فريق مرسيدس قادرًا على تحمل مخاطرة ترقية أندريا كيمي أنتونيللي إلى مقعد أساسي، لولا امتلاكه جورج راسل بالفعل، وذلك وفقًا لرسالة وجّهها توتو وولف إلى جميع أفراد الفريق.

انضم أنتونيللي إلى مرسيدس في عام 2025، بعد انتقال بطل العالم للفورمولا 1 سبع مرات لويس هاميلتون إلى فيراري.

وفي موسمه الثاني فقط في البطولة، أصبح السائق الإيطالي أصغر بطل عالم في تاريخ الفورمولا 1، بعدما حسم اللقب في جائزة المكسيك الكبرى.

أما زميله راسل، فقد عاش عامًا محبطًا، رغم مساهمته في تتويج الفريق بلقب بطولة الصانعين في البرازيل.

وخلال حديثه في برنامج إذاعي بعنوان "إن يو سيلفر آروز"، كشف نائب مدير الفريق برادلي لورد أن وولف وجّه رسالة إلكترونية إلى مقر الفريق، شدد فيها على الدور الذي أداه راسل في نجاح مرسيدس.

وقال لورد: "أشار توتو إلى نقطة رائعة الأسبوع الماضي، إذ أرسل رسالة إلكترونية إلى جميع العاملين في المصنع".

وأكمل: "أوضح فيها أنه لولا امتلاكنا سائقًا بمستوى جورج، لما كنا قادرين، من الناحية الاستراتيجية، على تحمل مخاطرة التعاقد مع سائق ناشئ كما فعلنا مع كيمي، واتخاذ تلك المخاطرة المحسوبة، رغم أنها تظل مخاطرة في نهاية المطاف".

وأضاف: "السبب هو أننا نعرف أن جورج سائق قادر على المنافسة على ألقاب بطولة العالم والفوز بها".

وتابع: "من المهم للغاية ألا نغفل عن هذه الحقيقة وسط الحماس المحيط بقصة كيمي وتطوره بوصفه سائقًا نشأ وتطور داخل برنامج مرسيدس للناشئين".

دخل راسل موسم 2026 باعتباره المرشح الأبرز بوضوح للفوز باللقب. لكن بعد انتصاره في جائزة أستراليا الكبرى الافتتاحية للموسم والسباق القصير في الصين، واجه العديد من المشاكل، كان معظمها خارجًا عن إرادته.

ووصف لورد موسم 2026 بأنه الأفضل والأصعب في مسيرة راسل بالفورمولا 1 في الوقت نفسه.

حيث قال: "لقد كان هذا الموسم الأكثر نجاحًا في مسيرته بالفورمولا 1، وفي الوقت ذاته الأكثر صعوبة وإحباطًا بالنسبة إليه".

وتابع: "كما ذكرت، فقد مرّ بالفعل بظروف قاسية نتيجة بعض الأحداث المؤسفة التي تعرض لها. وفي كل مرة واجه فيها خيبة أمل، أظهر أيضًا قدرته على النهوض والعودة بقوة".

وأضاف لورد أنه ذكّر راسل داخل مكتب المهندسين، بعد جائزة ساو باولو الكبرى، بأن لقب بطولة الصانعين لا يزال يمثل "بطولتك الأولى".

جورج راسل، مرسيدس وأندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس

الصورة من قبل: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

وكان راسل قد ساهم بثلاث نقاط في تتويج مرسيدس بلقب الصانعين لعام 2020، عندما حلّ بديلًا للويس هاميلتون في جائزة الصخير الكبرى، لكن هذا اللقب يمثل تتويجه الأول ببطولة الصانعين بصفته سائقًا أساسيًا بدوام كامل مع مرسيدس.

وأشاد المدير التقني جيمس أليسون بصراحة راسل في اعترافه بالمجالات التي تفوق فيها أنتونيللي عليه خلال هذا الموسم.

وقال أليسون: "إنه أحد أكثر السائقين صراحة الذين حظيت بفرصة العمل معهم. فهو قادر على تحديد الجوانب التي كان فيها كيمي أسرع منه هذا العام، ويعرف أن عليه تقديم أداء أفضل في تلك الجوانب حتى يتمكن من المنافسة على قدم المساواة مع هذه الموهبة الشابة الاستثنائية، أو التفوق عليها".

وأضاف: "أنا أُقدّر كثيرًا حقيقة أنه يواجه هذه المسألة مباشرة ومن دون مواربة".

ويحتل راسل المركز الثالث في بطولة العالم للسائقين، متأخرًا بفارق 17 نقطة عن ماكس فيرستابن في الصراع على المركز الثاني.

اقرأ أيضاً:

نريد رأيك!

ما الذي ترغب في رؤيته على موقع Motorsport.com؟

شارك في استبياننا لمدة 5 دقائق.

- فريق موتورسبورت دوت كوم

قراءة التعليقات ونشرها

اقرأ أيضاً :





شارك أو احفظ هذه القصّة

نسخ الرابط

مشاركة في فيسبوك

مشاركة في تويتر

مشاركة على "واتس أب"

مشاركة في لينكد إن

مشاركة في بينتيريست

مشاركة على "فايبر"

المقال السابق فيرستابن يصبح سفيرًا لمجموعة "في دي كيه" التقنية الهولندية

أبرز التعليقات

ليس هناك تعليقات على المقال. لمَ لا تبدأ بالتعليق؟

أظهر المزيد وأضف تعليقك

المزيد من

ليديا مي





سيارة أيرتون سينا النادرة هوندا "إن إس إكس" تحطم التوقعات وتُباع بسعر قياسي من ستة أرقام



فورمولا 1



فورمولا 1



جائزة ساو باولو الكبرى



سيارة أيرتون سينا النادرة هوندا "إن إس إكس" تحطم التوقعات وتُباع بسعر قياسي من ستة أرقام





هاميلتون يوجه رسالة إلى جماهير فيراري بعد "خيبة الأمل الكبيرة" في جائزة البرازيل الكبرى



فورمولا 1



فورمولا 1



جائزة ساو باولو الكبرى



هاميلتون يوجه رسالة إلى جماهير فيراري بعد "خيبة الأمل الكبيرة" في جائزة البرازيل الكبرى





هينكليف: جورج راسل "يتلقى الضربات باستمرار" وسط معاناته خلال موسم 2026



فورمولا 1



فورمولا 1



جائزة ساو باولو الكبرى



هينكليف: جورج راسل "يتلقى الضربات باستمرار" وسط معاناته خلال موسم 2026

المزيد من

جورج راسل





مرسيدس لم تكن تخشى عدم حسم اللقب في البرازيل لأن فيراري كانت "تخوض سباقًا كارثيًا"



فورمولا 1



فورمولا 1



جائزة ساو باولو الكبرى



22 س



مرسيدس لم تكن تخشى عدم حسم اللقب في البرازيل لأن فيراري كانت "تخوض سباقًا كارثيًا"





توتو وولف يكشف: عرضت التقدّم باستقالتي خلال معاناة الفريق .. لكن رئيس مرسيدس رفض



فورمولا 1



فورمولا 1



جائزة ساو باولو الكبرى



توتو وولف يكشف: عرضت التقدّم باستقالتي خلال معاناة الفريق .. لكن رئيس مرسيدس رفض





تحليل، براعة استراتيجية استثنائية: كيف وضع أنتونيللي نفسه على أعتاب لقب تاريخي في جائزة الولايات المتحدة الكبرى؟



مقال مميز



فورمولا 1



مقال مميز



فورمولا 1



جائزة الولايات المتحدة الكبرى



تحليل، براعة استراتيجية استثنائية: كيف وضع أنتونيللي نفسه على أعتاب لقب تاريخي في جائزة الولايات المتحدة الكبرى؟

المزيد من

مرسيدس





أنتونيللي يكشف انتصاره الأبرز والأكثر تميزًا في موسم 2026



فورمولا 1



فورمولا 1



جائزة لاس فيغاس الكبرى



22 دقيقة



أنتونيللي يكشف انتصاره الأبرز والأكثر تميزًا في موسم 2026





اعتراف براندل بشأن وولف: "كان كريستيان هورنر مستاءً للغاية من تعليقي"



فورمولا 1



فورمولا 1



جائزة لاس فيغاس الكبرى



2 س



اعتراف براندل بشأن وولف: "كان كريستيان هورنر مستاءً للغاية من تعليقي"





وولف يتوقع مزيدًا من ألقاب الفورمولا 1 لأنتونيللي .. "لكن دعونا نأمل ألا يتغير أمر واحد فيه أبدًا"



مقال مميز



فورمولا 1



مقال مميز



فورمولا 1



جائزة ساو باولو الكبرى



وولف يتوقع مزيدًا من ألقاب الفورمولا 1 لأنتونيللي .. "لكن دعونا نأمل ألا يتغير أمر واحد فيه أبدًا"

أحدث الأخبار





أنتونيللي يكشف انتصاره الأبرز والأكثر تميزًا في موسم 2026



فورمولا 1



F1 فورمولا 1



جائزة لاس فيغاس الكبرى



22 دقيقة



أنتونيللي يكشف انتصاره الأبرز والأكثر تميزًا في موسم 2026





نوريس: الفوز ببطولة واحدة لا يعني شيئًا بالنسبة للمستقبل



فورمولا 1



F1 فورمولا 1



جائزة لاس فيغاس الكبرى



1 س



نوريس: الفوز ببطولة واحدة لا يعني شيئًا بالنسبة للمستقبل





اعتراف براندل بشأن وولف: "كان كريستيان هورنر مستاءً للغاية من تعليقي"



فورمولا 1



F1 فورمولا 1



جائزة لاس فيغاس الكبرى



2 س



اعتراف براندل بشأن وولف: "كان كريستيان هورنر مستاءً للغاية من تعليقي"





70 ألف مشجع يهتفون باسم واحد.. أنتونيللي لم يتمالك دموعه



فورمولا 1



F1 فورمولا 1



جائزة ساو باولو الكبرى



21 س



70 ألف مشجع يهتفون باسم واحد.. أنتونيللي لم يتمالك دموعه

مقال مميز

اكتشف محتوى برايم





وولف يتوقع مزيدًا من ألقاب الفورمولا 1 لأنتونيللي .. "لكن دعونا نأمل ألا يتغير أمر واحد فيه أبدًا"



مقال مميز



فورمولا 1



مقال مميز



فورمولا 1



جائزة ساو باولو الكبرى



وولف يتوقع مزيدًا من ألقاب الفورمولا 1 لأنتونيللي .. "لكن دعونا نأمل ألا يتغير أمر واحد فيه أبدًا"





تحليل، براعة استراتيجية استثنائية: كيف وضع أنتونيللي نفسه على أعتاب لقب تاريخي في جائزة الولايات المتحدة الكبرى؟



مقال مميز



فورمولا 1



مقال مميز



فورمولا 1



جائزة الولايات المتحدة الكبرى



من قبل جايك بوكسال ليغي



تحليل، براعة استراتيجية استثنائية: كيف وضع أنتونيللي نفسه على أعتاب لقب تاريخي في جائزة الولايات المتحدة الكبرى؟





تحليل: لماذا عانى بياستري لإظهار أفضل مستوياته مع سيارة مكلارين هذا العام؟



مقال مميز



فورمولا 1



مقال مميز



فورمولا 1



من قبل جايك بوكسال ليغي



تحليل: لماذا عانى بياستري لإظهار أفضل مستوياته مع سيارة مكلارين هذا العام؟





لماذا يرى هورنر أن التاريخ يعيد نفسه مع نيوي في أستون مارتن؟



مقال مميز



فورمولا 1



مقال مميز



فورمولا 1



جائزة سنغافورة الكبرى



من قبل رونالد فوردينغ



لماذا يرى هورنر أن التاريخ يعيد نفسه مع نيوي في أستون مارتن؟

قم بالاشتراك والوصول إلى Motorsport.com باستخدام أداة حظر الإعلانات الخاصة بك.

من الفورمولا 1 إلى موتو جي بي، نقدم تقاريرنا مباشرة من حلبة السباق لأننا نحب رياضتنا، مثلك تمامًا. وللاستمرار في تقديم صحافتنا المتخصصة، يستخدم موقعنا الإعلانات. ومع ذلك، نريد أن نمنحك الفرصة للاستمتاع بموقع ويب خالٍ من الإعلانات وخالٍ من أدوات التتبع ومواصلة استخدام أداة حظر الإعلانات.

لديك خياران:

الاشتراك.

قم بتعطيل مانع الإعلانات الخاص بك.

اشترك الآن هل اشتركت بالفعل؟ قم بتسجيل الدخول هنا

هل قمت بالفعل بتعطيل أداة حظر الإعلانات لديك؟

إعادة تحميل الصفحة

إدارة التنبيهات

اشترك