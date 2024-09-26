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وولف: لفة ريكاردو الأسرع في سباق سنغافورة ليست "حيلة قذرة" من ريد بُل

دافع توتو وولف مدير فريق مرسيدس عن اللفة الأسرع في سباق سنغافورة، التي سجلها دانيال ريكاردو سائق آربي، مؤكداً أنها ليست "لعبة قذرة" من ريد بُل.

خلدون يونس
خلدون يونس
دانيال ريكاردو، آر بي

دانيال ريكاردو، آر بي

الصورة من قبل: سيمون غالوي/ صور لات

سجل ريكاردو الزمن الأسرع في سباق سنغافورة، خاطفاً النقطة التي تمنحها تلك اللفة، من براثن لاندو نوريس سائق مكلارين الفائز بالسباق والذي ينافس ماكس فيرستابن على لقب السائقين لهذا الموسم.

وهذا ما صبّ في مصلحة الهولندي متصدر الترتيب العام، وسط تقهقر تأدية ريد بُل مؤخراً، وتفوق مكلارين الواضح، وامتلاك نوريس فرصة للمنافسة على لقب بطولة السائقين.

ونظراً لارتباط فريق آربي بفريق ريد بُل عبر عقود السائقين، لكن الفريق يمتلك حرية التصرف، حيث نفى كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل فكرة إعطاء التعليمات لـ آربي والدفع بـ ريكاردو لتسجيل اللفة الأسرع.

حيث قال: "أراد دانيال إنهاء السباق بطريقة مشرّفة".

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من جهته، لا يرى وولف أية مشكلة فيما جرى ونفى بدوره نظرية المؤامرة أو وجود "لعبة خبيثة" من قبل ريد بُل.

فقال: "أعتقد أنك كفريق تلعب جميع الأوراق الاستراتيجية التي تمتلكها".

وأكمل: "لا أعتقد أن هناك أية لعبة قذرة".

وأضاف: "ما حصل كان ضمن القوانين، وتصرفات السائقين لم تكن غير عادلة تجاه بعضهم البعض".

واختتم: "سجل ريكاردو اللفة الأسرع. وذلك ليس مشكلة كبيرة!".

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