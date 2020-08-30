وولف: لفّة تصفيات هاميلتون في بلجيكا "خارقة"

حقّق هاميلتون قطب الانطلاق الأوّل الـ 93 في مسيرته في الفورمولا واحد بعد سيطرته على جميع أقسام التصفيات على حلبة سبا-فرانكورشان، وتغلّب على زميله فالتيري بوتاس بفارق 0.511 ثانية في القسم الثالث.

وواصل بذلك البريطاني بدايته القويّة لموسم 2020، حيث يتمتّع بطل العالم ستّ مرّات بفارق 37 نقطة في صدارة الترتيب العام أمام ماكس فيرشتابن سائق ريد بُل.

ويتواجد بوتاس خلف الهولنديّ بفارق 6 نقاطٍ إضافيّة، لكنّ وولف لا يشعر بأنّ هناك أيّ تغيّر نفسيّ يُفسّر الفجوة بين سائقَيه.

وقال وولف: "كلّا، لا أعتقد بأنّ هناك أيّة أسباب نفسيّة لذلك الفارق اليوم".

وأضاف: "عانى فالتيري على صعيد الإعدادات، خاصة في القسم الثالث. بوسعكم رؤية ذلك في البيانات. هناك انزلاقات أكثر عند الخروج من المنعطفات، ويتراكم ذلك".

وأردف: "يُحدث ذلك فارقًا، لكنّني لا أريد التقليل من أداء لويس الذي كان خارقًا اليوم مجدّدًا".

وأكمل: "يتواجد في عالم لوحده على هذه الحلبات التقليديّة السريعة".