فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
03 يوليو
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة ستيريا الكبرى
10 يوليو
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
17 يوليو
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
31 يوليو
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة الذكرى الـ 70
07 أغسطس
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
14 أغسطس
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
28 أغسطس
السباق خلال
03 ساعات
:
01 دقيقة
:
31 ثانية
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
04 سبتمبر
التجارب الحرّة الأولى خلال
4 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة توسكاني الكبرى
11 سبتمبر
الحدث التالي خلال
11 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
17 سبتمبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
25 سبتمبر
الحدث التالي خلال
25 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
08 أكتوبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة إيفل الكبرى
09 أكتوبر
الحدث التالي خلال
39 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرتغال الكبرى
23 أكتوبر
الحدث التالي خلال
53 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
23 أكتوبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
30 أكتوبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
31 أكتوبر
الحدث التالي خلال
61 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
13 نوفمبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
11 ديسمبر
الحدث التالي خلال
102 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق التالي
فورمولا 1 / جائزة بلجيكا الكبرى / أخبار عاجلة

وولف: لفّة تصفيات هاميلتون في بلجيكا "خارقة"

المشاركات
التعليقات
وولف: لفّة تصفيات هاميلتون في بلجيكا "خارقة"

وصف توتو وولف مدير فريق مرسيدس لفّة سائقه لويس هاميلتون في تصفيات جائزة بلجيكا الكبرى بـ "الخارقة" بعد أن حقّق سائق مرسيدس قطب الانطلاق الأوّل بفارق أكثر من نصف ثانية.

حقّق هاميلتون قطب الانطلاق الأوّل الـ 93 في مسيرته في الفورمولا واحد بعد سيطرته على جميع أقسام التصفيات على حلبة سبا-فرانكورشان، وتغلّب على زميله فالتيري بوتاس بفارق 0.511 ثانية في القسم الثالث.

وواصل بذلك البريطاني بدايته القويّة لموسم 2020، حيث يتمتّع بطل العالم ستّ مرّات بفارق 37 نقطة في صدارة الترتيب العام أمام ماكس فيرشتابن سائق ريد بُل.

ويتواجد بوتاس خلف الهولنديّ بفارق 6 نقاطٍ إضافيّة، لكنّ وولف لا يشعر بأنّ هناك أيّ تغيّر نفسيّ يُفسّر الفجوة بين سائقَيه.

وقال وولف: "كلّا، لا أعتقد بأنّ هناك أيّة أسباب نفسيّة لذلك الفارق اليوم".

وأضاف: "عانى فالتيري على صعيد الإعدادات، خاصة في القسم الثالث. بوسعكم رؤية ذلك في البيانات. هناك انزلاقات أكثر عند الخروج من المنعطفات، ويتراكم ذلك".

وأردف: "يُحدث ذلك فارقًا، لكنّني لا أريد التقليل من أداء لويس الذي كان خارقًا اليوم مجدّدًا".

وأكمل: "يتواجد في عالم لوحده على هذه الحلبات التقليديّة السريعة".

اقرأ أيضاً:

فريق ويليامز عينه على منافسة فيراري في سباق بلجيكا

المقال السابق

فريق ويليامز عينه على منافسة فيراري في سباق بلجيكا

المقال التالي

وولف: على فيراري مراجعة القرارات التي اتّخذها "أعضاء محددون" في الفريق

وولف: على فيراري مراجعة القرارات التي اتّخذها "أعضاء محددون" في الفريق
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة بلجيكا الكبرى

الأكثر شعبية اليوم

وولف: على فيراري مراجعة القرارات التي اتّخذها "أعضاء محددون" في الفريق
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

وولف: على فيراري مراجعة القرارات التي اتّخذها "أعضاء محددون" في الفريق

هورنر: نحن لا نرى فيتيل "الحقيقي" في 2020
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

هورنر: نحن لا نرى فيتيل "الحقيقي" في 2020

وولف: لفّة تصفيات هاميلتون في بلجيكا "خارقة"
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

وولف: لفّة تصفيات هاميلتون في بلجيكا "خارقة"

هاميلتون أوّل المنطلقين في بلجيكا… وفيراري خارج العشرة الأوائل
فورمولا 1 فورمولا 1 / تقرير التجارب التأهيليّة

هاميلتون أوّل المنطلقين في بلجيكا… وفيراري خارج العشرة الأوائل

فورمولا 2: تسونودا يتفوّق على مازيبين وينطلق أولًا في سبا
فورمولا 2 فورمولا 2 / تقرير التجارب التأهيليّة

فورمولا 2: تسونودا يتفوّق على مازيبين وينطلق أولًا في سبا

هاميلتون: وجدت صعوبة في استعادة تركيزي بعد خبر وفاة تشادويك بوزمان
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

هاميلتون: وجدت صعوبة في استعادة تركيزي بعد خبر وفاة تشادويك بوزمان

مواعيد عرض جائزة بلجيكا الكبرى 2020
فورمولا 1 فورمولا 1 / مدونة

مواعيد عرض جائزة بلجيكا الكبرى 2020

أحدث الأخبار

وولف: على فيراري مراجعة القرارات التي اتّخذها "أعضاء محددون" في الفريق
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

وولف: على فيراري مراجعة القرارات التي اتّخذها "أعضاء محددون" في الفريق

وولف: لفّة تصفيات هاميلتون في بلجيكا "خارقة"
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

وولف: لفّة تصفيات هاميلتون في بلجيكا "خارقة"

فريق ويليامز عينه على منافسة فيراري في سباق بلجيكا
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فريق ويليامز عينه على منافسة فيراري في سباق بلجيكا

فيرشتابن يعتقد بأنّ نفاد الطاقة لم يُكلّفه المركز الثاني في تصفيات سبا
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيرشتابن يعتقد بأنّ نفاد الطاقة لم يُكلّفه المركز الثاني في تصفيات سبا

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

وولف: على فيراري مراجعة القرارات التي اتّخذها "أعضاء محددون" في الفريق

51د
2
فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة بلجيكا الكبرى 2020

3
فورمولا 1

وولف: لفّة تصفيات هاميلتون في بلجيكا "خارقة"

4
فورمولا 2

فورمولا 2: تسونودا يرث الفوز في سبا بعد عقوبة مازيبين

5
فورمولا 1

وولف: الإطار الذي يحلُم به هاميلتون "مستحيل فيزيائيًا"

أحدث الأخبار

وولف: على فيراري مراجعة القرارات التي اتّخذها "أعضاء محددون" في الفريق
فورمولا 1

وولف: على فيراري مراجعة القرارات التي اتّخذها "أعضاء محددون" في الفريق

وولف: لفّة تصفيات هاميلتون في بلجيكا "خارقة"
فورمولا 1

وولف: لفّة تصفيات هاميلتون في بلجيكا "خارقة"

فريق ويليامز عينه على منافسة فيراري في سباق بلجيكا
فورمولا 1

فريق ويليامز عينه على منافسة فيراري في سباق بلجيكا

فيرشتابن يعتقد بأنّ نفاد الطاقة لم يُكلّفه المركز الثاني في تصفيات سبا
فورمولا 1

فيرشتابن يعتقد بأنّ نفاد الطاقة لم يُكلّفه المركز الثاني في تصفيات سبا

هاميلتون: وجدت صعوبة في استعادة تركيزي بعد خبر وفاة تشادويك بوزمان
فورمولا 1

هاميلتون: وجدت صعوبة في استعادة تركيزي بعد خبر وفاة تشادويك بوزمان

أحدث ملفات الفيديو

إبداعات مقود سيارة فورمولا واحد التي مُنعت 06:00
فورمولا 1

إبداعات مقود سيارة فورمولا واحد التي مُنعت

عملي في 60 ثانية: مصوّر فورمولا واحد 01:00
فورمولا 1

عملي في 60 ثانية: مصوّر فورمولا واحد

عشرة من أهم اللحظات في تاريخ رياضة السيارات 07:39
فورمولا 1

عشرة من أهم اللحظات في تاريخ رياضة السيارات

جولة افتراضية مفاجئة في المرآب مع لويس هاميلتون 05:49
فورمولا 1

جولة افتراضية مفاجئة في المرآب مع لويس هاميلتون

أجمل اللحظات من جائزة بلجيكا الكبرى 08:20
فورمولا 1

أجمل اللحظات من جائزة بلجيكا الكبرى

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.