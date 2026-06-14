اعترف توتو وولف مدير فريق مرسيدس، في تصريحاته عقب جائزة إسبانيا الكبرى، بأن الفريق ارتكب خطأ عندما سمح لجورج راسل وأندريا كيمي أنتونيللي بالتنافس المباشر فيما بينهما خلال السباق.

واستهل وولف حديثه بتهنئة لويس هاميلتون على انتصاره، قبل أن يعبر عن استيائه من مشاكل الموثوقية التي تعرض لها الفريق خلال معركة بطولة العالم.

حيث قال: "أولًا، يجب أن أهنئ لويس هاميلتون. لقد كان سريعًا بشكل مذهل اليوم وحقق فوزًا مستحقًا بالكامل".

وأضاف: "حاولنا اللعب بروح الفريق، وربما كلفنا ذلك الفوز. سنقوم بدراسة الأمر بعناية. من غير المقبول أن تنسحب إحدى السيارتين في يوم يمكنك خلاله حصد عدد كبير من النقاط في معركة البطولة. لذلك أنا لست سعيدًا بأي شيء حدث اليوم".

وتابع: "اعتقدت أن كيمي كان قادرًا على الفوز بهذا السباق، لكن الأمور لم تصل إلى تلك المرحلة. لم يحصل على الفرصة، وفي النهاية انسحب من السباق".

وأردف: "لذلك حتى لو كنا قد قدنا بوتيرة أسرع وانتزعنا الصدارة، لما تغير شيء، لأنه كان سينسحب في جميع الأحوال. لم نتدخل بين سائقينا، وتركنا لهما حرية التسابق ضد بعضهما البعض. وعلى الأرجح خسرنا خمس أو ست ثوانٍ بسبب هذا التنافس المباشر. بالتأكيد نحتاج إلى إعادة النظر في هذا الوضع عندما يضغط علينا أحد المنافسين من الخلف في السباقات المقبلة".

واختتم قائلًا: "من الجميل أن يتسابق السائقان بروح رياضية واحترام متبادل، لكن عندما تكون في مواجهة سيارة منافسة، يتعين عليك أحيانًا السماح للسائق الأسرع خلفك بالمرور".