وولف: لا يوجد "تحيز مقصود" بين حكام الفورمولا واحد

صرح هاميلتون على هامش التجارب الشتوية في برشلونة أن بعض السائقين يسافرون مع "بعض الأشخاص" الذين تربطهم بهم صداقة، مشيراً إلى أن مثل هذه العلاقة الوثيقة قد تؤثر على عملية اتخاذ القرارات.

ولم يتم التطرق إلى نظام عمل الحكّام من قبل محمد بن سُليّم الرئيس الجديد للاتحاد الدولي للسيارات "فيا" في آخر تصريحاته حيال التغييرات الجديدة في عملية إدارة السباقات.

وبينما شدد وولف على اعتقاده بعدم وجود تحيّز بين الحكام، لكن وولف يرى أن المفتاح الأساسي هو وجود الثبات في الأحكام.

فقال: "أعتقد أننا بحاجة إلى الاحترافية ضمن غرفة الحكام. لا أعتقد أن هناك تحيزاً مقصوداً بصراحة. إنهم أشخاص أذكياء. لكن الأمر الأهم أنه وفي حال الكلام عن إدارة السباق، فإن الدعم الذي سيتلقوه يجب أن يكون موحداً".

وتابع: "هذا ما نستحقه كبطولة. هذا ما يتوقعه الجميع. أعتقد أن هناك بعض الأشخاص الممتازين الذين بوسعنا الاعتماد عليهم. الأهم من هذا هو تجنب مسألة عدم الثبات في تطبيق القوانين".

واسترسل: "لا يجب أن يكون هناك متسع للتأويل والتفسير. لا يجب أن يكون هناك تأخر أو تساهل".

واستكمل: "القوانين هي القوانين. لدي ثقة في محمد بن سُليّم ورؤيته، ونحن متفاؤلون بالتغييرات التي أجراها".

بالمقابل، أشار كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل إلى أن القوانين تترك الكثير من المجال للتأويلات من قبل مدير السباق والحكام، خاصة فيما يتعلق بحدود المسار.

فقال: "أعتقد أن الكثير من المشاكل تتمحور حول القوانين نفسها، لدينا مجموعة معقدة منها تترك الكثير من المجالات للتأويل".

وتابع: "أعتقد أن حدود المسار هي المثال الأوضح. في بعض المنعطفات يمكن تجاوزها وفي البعض الآخر لا. وبالنسبة للمتابعين وحتى الفرق والسائقين، الأمر محير".

Christian Horner, Team Principal Red Bull Racing Photo by: Red Bull Content Pool

ويتفق هورنر مع وولف في ضرورة عدم تحيز الحكام، لكنه أكد أنه يثق برئيس "فيا" محمد بن سُليّم وقدرته على ضمان كفاءة العمل.

فقال: "جميعنا لم نكن مسرورين من قرارات الحكام، وأنا أتفق مع توتو بعدم وجود تحيز مقصود. ليست لدي أية دراية بسفر أيّ من الحكام مع السائقين إلى السباقات".

وتابع: "لدينا رئيس جديد هو محمد بن سُليّم، يتطلع قدماً لتقوية سير العمل حيث جلب ما يشابه نظام ’فار’ في كرة القدم. ذلك أمر كانت تمتلكه فرق الصدارة".

واختتم: "أعتقد أن تحسين الهيكلية من أجل تقديم قرارات أفضل مع القوانين الأكثر وضوحاً لهو أمر يجب السعي من أجله. لكنني لا أعتقد بوجود أي تحيز مقصود من قبل الحكام خلال المواسم السابقة".