وولف: لا يمكن نفي احتمالية وقوع مزيدٍ من الحوادث بين هاميلتون وفيرشتابن

باتت حادثة فيرشتابن وهاميلتون خلال اللفة الأولى من سباق سيلفرستون مثار جدل كبير في الآونة الأخيرة، خاصة بعد ردة الفعل العنيفة والغاضبة من قبل ماكس فيرشتابن وفريقه ريد بُل.

وقبيل انطلاقة جولة المجر التي تبدو أنها ستكون مشتعلة بكل ما للكلمة من معنى، أبدى وولف تقبله لاحتمالية تكرار الحوادث بين الخصمين اللدودين.

فقال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "أعتقد أن المعركة بينهما اشتدّت بالفعل منذ سيلفرستون".

وأكمل: "بالتأكيد لن تكون هذه المرة الأخيرة التي يتنافسان فيها على المراكز، ونأمل أن يتحليا بالأخلاق الرياضية، وإلا سنرى المزيد من الحوادث".

وكان هاميلتون وفيرشتابن طرفين في معارك عدة طوال الموسم الجاري، لكن جائزة بريطانيا الكبرى مثّلت المرة الأولى التي يحتكّان فيها ببعضهما البعض.

ويرى وولف أنه في الماضي، كان هاميلتون يختار تفادي المشاكل لأنه يفكر باللقب على المدى الطويل، أما الآن فلم يعد أيّ سائق يرغب بالتخلي عن أية أفضلية أو مركز.

فقال: "أعتقد أن جزءاً من نجاحه (هاميلتون)، لا يعود فقط إلى طريقة قيادته، ولكن بسبب نضجه كسائق أيضاً. استراتيجية المدى البعيد هامة للغاية للفوز باللقب، لأنك بحاجة إلى تسجيل النقاط".

وأكمل: "وصل الوضع إلى مرحلة كان يتم فيها التخلي عن المركز على المسار بهدف تفادي الحوادث خلال السباقات الأخيرة. لكن هذه المرة، لم يتخلَ أيّ منهما عن المركز وانتهى الأمر بحادث كبير".

بالمقابل، شدّد وولف أن هاميلتون لم يتعمد التسبب بالحادثة لإثبات موقفه.

فقال: "أعتقد أنه أثبت موقفه أكثر من مرة. لقد فاز بـ 99 سباقاً، وهو بطل عالم سبع مرات. لا يحتاج لويس لإثبات أي شيء لأي أحد".

ويمتلك وولف خبرة في التعامل مع عواقب حوادث كهذه، خاصة بعد الحوادث التي جمعت هاميلتون مع زميله السابق نيكو روزبرغ في السابق.

لكنّ الحادثة مع فيرشتابن هذه ليست تحت سقف البيت الواحد، بل مع فريق منافس مختلف.

وحين سُئِل إن كان ذلك أسهل مقارنة مع حوادث الزميلين، أجاب وولف: "الحوادث مع سائقين من فرق منافسة أسهل في التعامل. وهي بعيدة تماماً عن الجدل الناتج جراء الحوادث بين الزميلين في الفريق الواحد".

وأكمل: "تلك عادة حوادث صعبة جداً في التعامل معها لأنك بحاجة إلى تواجد كلا السائقين بذهنية صافية للعمل نحو تحقيق اللقب، مع ضرورة احترام قيم الفريق وعلامة مرسيدس العريقة".

وتابع: "الحوادث مع فرق أخرى، لطالما كانت جزءاً من الفورمولا واحد، وليست مسائل صعبة في التعامل معها".

لكن ونظراً لأنها حادثة مع فريق آخر، فإن التنبؤ بعواقبها يعتبر أمراً أكثر صعوبة.

حيث قال وولف: "لديك أدوات لخفض التصعيد ضمن الفريق في حال كانت المنافسة شديدة بين الزميلين".

واختتم: "أما المنافسة مع فريق آخر، فإن المشاكل المتوقع حصولها ستحصل. وليس لدينا حالياً أية رؤية لما سيحصل في هذه المرحلة".