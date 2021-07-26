تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs
السابق / مرسيدس تتحضّر لعودة ريد بُل "الجريحة" في المجر التالي / دانر: كان على هاميلتون أن يظهر لفيرشتابن بأنه "ليس جبانًا"
فورمولا 1 أخبار

وولف: لا يمكن نفي احتمالية وقوع مزيدٍ من الحوادث بين هاميلتون وفيرشتابن

قال توتو وولف مدير فريق مرسيدس للفورمولا واحد أنه لا يمكن للفورمولا واحد نفي إمكانية وقوع مزيد من الحوادث بين سائقه لويس هاميلتون ومنافسه ماكس فيرشتابن سائق ريد بُل، حتى وإن واصل السائقان معركتهما على اللقب مع احترام "الأخلاق الرياضية".

وولف: لا يمكن نفي احتمالية وقوع مزيدٍ من الحوادث بين هاميلتون وفيرشتابن

باتت حادثة فيرشتابن وهاميلتون خلال اللفة الأولى من سباق سيلفرستون مثار جدل كبير في الآونة الأخيرة، خاصة بعد ردة الفعل العنيفة والغاضبة من قبل ماكس فيرشتابن وفريقه ريد بُل.

وقبيل انطلاقة جولة المجر التي تبدو أنها ستكون مشتعلة بكل ما للكلمة من معنى، أبدى وولف تقبله لاحتمالية تكرار الحوادث بين الخصمين اللدودين.

فقال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "أعتقد أن المعركة بينهما اشتدّت بالفعل منذ سيلفرستون".

وأكمل: "بالتأكيد لن تكون هذه المرة الأخيرة التي يتنافسان فيها على المراكز، ونأمل أن يتحليا بالأخلاق الرياضية، وإلا سنرى المزيد من الحوادث".

وكان هاميلتون وفيرشتابن طرفين في معارك عدة طوال الموسم الجاري، لكن جائزة بريطانيا الكبرى مثّلت المرة الأولى التي يحتكّان فيها ببعضهما البعض.

ويرى وولف أنه في الماضي، كان هاميلتون يختار تفادي المشاكل لأنه يفكر باللقب على المدى الطويل، أما الآن فلم يعد أيّ سائق يرغب بالتخلي عن أية أفضلية أو مركز.

فقال: "أعتقد أن جزءاً من نجاحه (هاميلتون)، لا يعود فقط إلى طريقة قيادته، ولكن بسبب نضجه كسائق أيضاً. استراتيجية المدى البعيد هامة للغاية للفوز باللقب، لأنك بحاجة إلى تسجيل النقاط".

وأكمل: "وصل الوضع إلى مرحلة كان يتم فيها التخلي عن المركز على المسار بهدف تفادي الحوادث خلال السباقات الأخيرة. لكن هذه المرة، لم يتخلَ أيّ منهما عن المركز وانتهى الأمر بحادث كبير".

اقرأ أيضاً:

بالمقابل، شدّد وولف أن هاميلتون لم يتعمد التسبب بالحادثة لإثبات موقفه.

فقال: "أعتقد أنه أثبت موقفه أكثر من مرة. لقد فاز بـ 99 سباقاً، وهو بطل عالم سبع مرات. لا يحتاج لويس لإثبات أي شيء لأي أحد".

ويمتلك وولف خبرة في التعامل مع عواقب حوادث كهذه، خاصة بعد الحوادث التي جمعت هاميلتون مع زميله السابق نيكو روزبرغ في السابق.

لكنّ الحادثة مع فيرشتابن هذه ليست تحت سقف البيت الواحد، بل مع فريق منافس مختلف.

وحين سُئِل إن كان ذلك أسهل مقارنة مع حوادث الزميلين، أجاب وولف: "الحوادث مع سائقين من فرق منافسة أسهل في التعامل. وهي بعيدة تماماً عن الجدل الناتج جراء الحوادث بين الزميلين في الفريق الواحد".

وأكمل: "تلك عادة حوادث صعبة جداً في التعامل معها لأنك بحاجة إلى تواجد كلا السائقين بذهنية صافية للعمل نحو تحقيق اللقب، مع ضرورة احترام قيم الفريق وعلامة مرسيدس العريقة".

وتابع: "الحوادث مع فرق أخرى، لطالما كانت جزءاً من الفورمولا واحد، وليست مسائل صعبة في التعامل معها".

لكن ونظراً لأنها حادثة مع فريق آخر، فإن التنبؤ بعواقبها يعتبر أمراً أكثر صعوبة.

حيث قال وولف: "لديك أدوات لخفض التصعيد ضمن الفريق في حال كانت المنافسة شديدة بين الزميلين".

واختتم: "أما المنافسة مع فريق آخر، فإن المشاكل المتوقع حصولها ستحصل. وليس لدينا حالياً أية رؤية لما سيحصل في هذه المرحلة".

اقرأ أيضاً:

المشاركات
التعليقات
مرسيدس تتحضّر لعودة ريد بُل "الجريحة" في المجر

المقال السابق

مرسيدس تتحضّر لعودة ريد بُل "الجريحة" في المجر

المقال التالي

دانر: كان على هاميلتون أن يظهر لفيرشتابن بأنه "ليس جبانًا"

دانر: كان على هاميلتون أن يظهر لفيرشتابن بأنه "ليس جبانًا"
تحميل التعليقات

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

دانر: كان على هاميلتون أن يظهر لفيرشتابن بأنه "ليس جبانًا"

1 س
2
فورمولا 1

مرسيدس تتحضّر لعودة ريد بُل "الجريحة" في المجر

4 س
3
فورمولا 1

فيراري تُقلّل من فرصها بتحقيق الفوز في سباق المجر

5 س
4
فورمولا 1

هاس تخطط لحل مشكلة مقعد شوماخر لجولة المجر في الفورمولا واحد

5
فورمولا 1

تحليل السباق: كيف نافس نوريس ومكلارين فريقَي القمّة باستحقاق؟

أحدث الأخبار
ستة أيام لاختبار سيارات 2022 الجديدة في الفورمولا واحد
فورمولا 1

ستة أيام لاختبار سيارات 2022 الجديدة في الفورمولا واحد

المملكة العربية السعودية تستهدف مكانًا في بداية روزنامة الفورمولا واحد لموسم 2022
فورمولا 1

المملكة العربية السعودية تستهدف مكانًا في بداية روزنامة الفورمولا واحد لموسم 2022

28د
دانر: كان على هاميلتون أن يظهر لفيرشتابن بأنه "ليس جبانًا"
فورمولا 1

دانر: كان على هاميلتون أن يظهر لفيرشتابن بأنه "ليس جبانًا"

1 س
وولف: لا يمكن نفي احتمالية وقوع مزيدٍ من الحوادث بين هاميلتون وفيرشتابن
فورمولا 1

وولف: لا يمكن نفي احتمالية وقوع مزيدٍ من الحوادث بين هاميلتون وفيرشتابن

2 س
مرسيدس تتحضّر لعودة ريد بُل "الجريحة" في المجر
فورمولا 1

مرسيدس تتحضّر لعودة ريد بُل "الجريحة" في المجر

4 س
أحدث ملفات الفيديو
خوان بابلو مونتويا يعلق على مجريات جائزة فرنسا 04:47
فورمولا 1
24-06-2021

خوان بابلو مونتويا يعلق على مجريات جائزة فرنسا

لفة افتراضية على حلبة بول ريكار 01:46
فورمولا 1
16-06-2021

لفة افتراضية على حلبة بول ريكار

وفاة ماكس موزلي عن عمر 81 عاماً 08:15
فورمولا 1
25-05-2021

وفاة ماكس موزلي عن عمر 81 عاماً

فيرشتابن يحرز الفوز في سباق موناكو 06:50
فورمولا 1
24-05-2021

فيرشتابن يحرز الفوز في سباق موناكو

حكام الفورمولا واحد: من هم؟ وما هي مهامهم؟ 06:10
فورمولا 1
22-05-2021

حكام الفورمولا واحد: من هم؟ وما هي مهامهم؟

لويس هاميلتون More from
لويس هاميلتون
وولف: هاميلتون "ذو الأخلاق الرياضية" مناقض تماماً لصورة "السائق القذر" جائزة بريطانيا الكبرى
فورمولا 1

وولف: هاميلتون "ذو الأخلاق الرياضية" مناقض تماماً لصورة "السائق القذر"

هاميلتون يودّ استعادة "الاحترام" مع فيرشتابن ضمن معركة لقب الفورمولا واحد جائزة بريطانيا الكبرى
فورمولا 1

هاميلتون يودّ استعادة "الاحترام" مع فيرشتابن ضمن معركة لقب الفورمولا واحد

نقطة الضعف التي على مرسيدس حلّها لموسم 2018 برايم
فورمولا 1

نقطة الضعف التي على مرسيدس حلّها لموسم 2018

الأكثر شعبية اليوم

دانر: كان على هاميلتون أن يظهر لفيرشتابن بأنه "ليس جبانًا"
فورمولا 1 فورمولا 1

دانر: كان على هاميلتون أن يظهر لفيرشتابن بأنه "ليس جبانًا"

مرسيدس تتحضّر لعودة ريد بُل "الجريحة" في المجر
فورمولا 1 فورمولا 1

مرسيدس تتحضّر لعودة ريد بُل "الجريحة" في المجر

فيراري تُقلّل من فرصها بتحقيق الفوز في سباق المجر
فورمولا 1 فورمولا 1

فيراري تُقلّل من فرصها بتحقيق الفوز في سباق المجر

هاس تخطط لحل مشكلة مقعد شوماخر لجولة المجر في الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1

هاس تخطط لحل مشكلة مقعد شوماخر لجولة المجر في الفورمولا واحد

تحليل السباق: كيف نافس نوريس ومكلارين فريقَي القمّة باستحقاق؟
فورمولا 1 فورمولا 1

تحليل السباق: كيف نافس نوريس ومكلارين فريقَي القمّة باستحقاق؟

ساينز: مكلارين من بين أكثر سيارات الفورمولا واحد التي يصعُب تجاوزها
فورمولا 1 فورمولا 1

ساينز: مكلارين من بين أكثر سيارات الفورمولا واحد التي يصعُب تجاوزها

تحليل: في صميم الجدل بشأن حادثة هاميلتون وفيرشتابن في سيلفرستون
فورمولا 1 فورمولا 1

تحليل: في صميم الجدل بشأن حادثة هاميلتون وفيرشتابن في سيلفرستون

بويغ: البعض "نسي" من هو ماركيز لفترة
موتو جي بي موتو جي بي

بويغ: البعض "نسي" من هو ماركيز لفترة

أحدث الأخبار

ستة أيام لاختبار سيارات 2022 الجديدة في الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1

ستة أيام لاختبار سيارات 2022 الجديدة في الفورمولا واحد

المملكة العربية السعودية تستهدف مكانًا في بداية روزنامة الفورمولا واحد لموسم 2022
فورمولا 1 فورمولا 1

المملكة العربية السعودية تستهدف مكانًا في بداية روزنامة الفورمولا واحد لموسم 2022

دانر: كان على هاميلتون أن يظهر لفيرشتابن بأنه "ليس جبانًا"
فورمولا 1 فورمولا 1

دانر: كان على هاميلتون أن يظهر لفيرشتابن بأنه "ليس جبانًا"

وولف: لا يمكن نفي احتمالية وقوع مزيدٍ من الحوادث بين هاميلتون وفيرشتابن
فورمولا 1 فورمولا 1

وولف: لا يمكن نفي احتمالية وقوع مزيدٍ من الحوادث بين هاميلتون وفيرشتابن

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.