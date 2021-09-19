تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs
السابق / مع من يجب أن يتعاقد فريق ألفا روميو لموسم 2022 في الفورمولا واحد؟ التالي / تحليل تقني: خيارات الإعدادات التي ساعدت مكلارين على الفوز في مونزا
فورمولا 1 أخبار عاجلة

وولف: لا يُمكن للفورمولا واحد تغيير صيغ السباقات "بأسلوب حرٍ وأفكار مربكة"

يعتقد توتو وولف أنّ لدى الفورمولا واحد مسؤوليّة كبيرة تحول بينها وبين الإقدام على تغييرات في القوانين بـ "أسلوب حر" وذلك في ظلّ تواصل النقاشات بشأن السباقات القصيرة وصيغة عطلة نهاية أسبوع الجائزة الكبرى.

وولف: لا يُمكن للفورمولا واحد تغيير صيغ السباقات "بأسلوب حرٍ وأفكار مربكة"

نظّمت الفورمولا واحد سباقها القصير الثاني يوم السبت في مونزا بمسافة 100 كلم لتحديد شبكة انطلاق السباق الرئيسي يوم الأحد، لكنّه لم يشهد الكثير من الأحداث والتجاوزات على المسار.

وجاء ذلك بعد أن كشف روس برون المدير الإداريّ للبطولة عن تفكير الأطراف المتداخلة في تغيير صيغة السباقات القصيرة للموسم المقبل، في حين عبّرت فيراري عن دعمها للاعتماد الممكن للأحداث ذات شبكات الانطلاقة المعكوسة.

اقرأ أيضاً:

وأوضح وولف مدير فريق مرسيدس أنّ السهام الفضيّة لم تُغيّر رأيها على صعيد معارضتها لشبكات الانطلاق المعكوسة، ولم يكن متشجّعًا جدًا حيال مدى نجاح السباقات القصيرة، قائلًا أنّ الصيغة الحاليّة "لا توفّر الكثير من الفوائد للفرق".

وتتّجه البرازيل لاستضافة الحدث الثالث الأخير الذي يُقام فيه سباقٌ قصيرٌ هذا الموسم قبيل إمكانيّة توسيع التجربة لتشمل المزيد من الأحداث العام المقبل.

وقال وولف أنّ على الفورمولا واحد أن تتذكّر المسؤوليّة التي تقع على عاتقها تجاه المشجّعين بأن تبقى رياضة استحقاقيّة، مُحذّرًا من مغبّة إجراء تغييرات دراميّة على القوانين فقط لخلط الأوراق على المسار وزيادة الإثارة.

وقال النمساوي: "عارضنا الاختبارات في الماضي لأنّها كانت مثيرة للجدل كثيرًا ولأنّها تتعارض مع قيم الرياضة وهي التسابق الحقيقي".

وأضاف: "لدينا شخصيات رائعة الآن، ويتمّ عرضها بالطريقة المناسبة، ويعلم الجميع أنّ هذه رياضة استحقاقيّة، أفضل السائقين في أفضل السيارات يفوز. يُمكنكم رؤية تنافس المزيد من السيارات هذا العام ولدينا معركة رائعة في المقدّمة".

وأكمل: "لذا مهما كانت الخلاصة التي سنخرج بها جميعًا نحن كفرق وفيا وفوم ولجنة الفورمولا واحد، سواءً إيقاف هذه الصيغة أو مواصلتها، فإنّنا نحتاج لإيجاد التوازن الصحيح".

وأردف: "لا أعتقد بأنّ هذه هي القوانين التي علينا التوصّل إليها. لدينا مسؤوليّة كبيرة تجاه رياضتنا تمنعنا من اتّباع أسلوب حرٍ على صعيد تغييرات القوانين. لو تبيّن أنّ سباق البرازيل حماسي، فربّما ستكون هناك شهيّة للمواصلة".

ثمّ تابع: "لكن بعض المقترحات التي برزت مربكة ببساطة".

اقرأ أيضاً:

وعندما سُئل عمّا على الفورمولا واحد فعله في حال التخلّي عن السباقات القصيرة واستبعاد فكرة شبكات الانطلاق المعكوسة، أشار وولف إلى إمكانيّة إقامة صيغة عاديّة لكن مع التخلّي عن إحدى حصص التجارب الحرّة.

وقال في هذا الصدد: "لنبدأ بالتجارب الحرّة الأولى بعد ظهر الجمعة، ومن ثمّ الثانية صباح السبت، والتصفيات الاعتياديّة بعد الظهر ومن ثمّ السباق يوم الأحد".

وأكمل: "ربّما تريدون حصّة تحمية صباح الأحد لإضافة عرض آخر للمشجّعين. في جميع الأحوال ربّما نخفض حصص التجارب الحرّة لتكون النتائج متنوّعة أكثر، لكن نُبقي على الحصص الأخرى على حالها".

المشاركات
التعليقات
مع من يجب أن يتعاقد فريق ألفا روميو لموسم 2022 في الفورمولا واحد؟

المقال السابق

مع من يجب أن يتعاقد فريق ألفا روميو لموسم 2022 في الفورمولا واحد؟

المقال التالي

تحليل تقني: خيارات الإعدادات التي ساعدت مكلارين على الفوز في مونزا

تحليل تقني: خيارات الإعدادات التي ساعدت مكلارين على الفوز في مونزا
تحميل التعليقات

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

مع من يجب أن يتعاقد فريق ألفا روميو لموسم 2022 في الفورمولا واحد؟

6 س
2
فورمولا 1

تحليل تقني: خيارات الإعدادات التي ساعدت مكلارين على الفوز في مونزا

4 س
3
فورمولا 1

المسؤول عن أبحاث الطوق: "العلم وليس الحظ" وراء نجاة هاميلتون في مونزا

4
فورمولا 1

وولف يصف حركة فيرشتابن تجاه هاميلتون بـ "المخالفة التكتيكية"

5
فورمولا 1

وولف: لا يُمكن للفورمولا واحد تغيير صيغ السباقات "بأسلوب حرٍ وأفكار مربكة"

4 س
أحدث الأخبار
تحليل تقني: خيارات الإعدادات التي ساعدت مكلارين على الفوز في مونزا
فورمولا 1

تحليل تقني: خيارات الإعدادات التي ساعدت مكلارين على الفوز في مونزا

4 س
وولف: لا يُمكن للفورمولا واحد تغيير صيغ السباقات "بأسلوب حرٍ وأفكار مربكة"
فورمولا 1

وولف: لا يُمكن للفورمولا واحد تغيير صيغ السباقات "بأسلوب حرٍ وأفكار مربكة"

4 س
مع من يجب أن يتعاقد فريق ألفا روميو لموسم 2022 في الفورمولا واحد؟
فورمولا 1

مع من يجب أن يتعاقد فريق ألفا روميو لموسم 2022 في الفورمولا واحد؟

6 س
مكلارين بعد ثنائية إيطاليا: علينا ألا ننسى بأننا "تدمرنا" في زاندفورت
فورمولا 1

مكلارين بعد ثنائية إيطاليا: علينا ألا ننسى بأننا "تدمرنا" في زاندفورت

6 س
المسؤول عن أبحاث الطوق: "العلم وليس الحظ" وراء نجاة هاميلتون في مونزا
فورمولا 1

المسؤول عن أبحاث الطوق: "العلم وليس الحظ" وراء نجاة هاميلتون في مونزا

18-09-2021
أحدث ملفات الفيديو
لفة افتراضية على حلبة زاندفورت 01:24
فورمولا 1
01-09-2021

لفة افتراضية على حلبة زاندفورت

دردشات موتورسبورت: تحليل سباق جائزة بلجيكا الكبرى 29:21
فورمولا 1
31-08-2021

دردشات موتورسبورت: تحليل سباق جائزة بلجيكا الكبرى "الكارثي"

لفة افتراضية على حلبة سبا-فرانكورشان 01:59
فورمولا 1
24-08-2021

لفة افتراضية على حلبة سبا-فرانكورشان

تحليل سباق جائزة المجر الكبرى 2021 29:56
فورمولا 1
05-08-2021

تحليل سباق جائزة المجر الكبرى 2021

جولة مع سيارة ريد بل هوندا للتعرف على مكونات سيارات الفورمولا 1 11:41
فورمولا 1
05-08-2021

جولة مع سيارة ريد بل هوندا للتعرف على مكونات سيارات الفورمولا 1

الأكثر شعبية اليوم

مع من يجب أن يتعاقد فريق ألفا روميو لموسم 2022 في الفورمولا واحد؟
فورمولا 1 فورمولا 1

مع من يجب أن يتعاقد فريق ألفا روميو لموسم 2022 في الفورمولا واحد؟

تحليل تقني: خيارات الإعدادات التي ساعدت مكلارين على الفوز في مونزا
فورمولا 1 فورمولا 1

تحليل تقني: خيارات الإعدادات التي ساعدت مكلارين على الفوز في مونزا

المسؤول عن أبحاث الطوق: "العلم وليس الحظ" وراء نجاة هاميلتون في مونزا
فورمولا 1 فورمولا 1

المسؤول عن أبحاث الطوق: "العلم وليس الحظ" وراء نجاة هاميلتون في مونزا

وولف يصف حركة فيرشتابن تجاه هاميلتون بـ "المخالفة التكتيكية"
فورمولا 1 فورمولا 1

وولف يصف حركة فيرشتابن تجاه هاميلتون بـ "المخالفة التكتيكية"

وولف: لا يُمكن للفورمولا واحد تغيير صيغ السباقات "بأسلوب حرٍ وأفكار مربكة"
فورمولا 1 فورمولا 1

وولف: لا يُمكن للفورمولا واحد تغيير صيغ السباقات "بأسلوب حرٍ وأفكار مربكة"

وولف: الطوق أنقذ حياة هاميلتون بالتأكيد في حادثه مع فيرشتابن
فورمولا 1 فورمولا 1

وولف: الطوق أنقذ حياة هاميلتون بالتأكيد في حادثه مع فيرشتابن

هورنر: "لم يكن فيرشتابن مضطراً على الإطلاق" للاقتراب من هاميلتون
فورمولا 1 فورمولا 1

هورنر: "لم يكن فيرشتابن مضطراً على الإطلاق" للاقتراب من هاميلتون

مواعيد عرض جائزة روسيا الكبرى 2020
فورمولا 1 فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة روسيا الكبرى 2020

أحدث الأخبار

تحليل تقني: خيارات الإعدادات التي ساعدت مكلارين على الفوز في مونزا
فورمولا 1 فورمولا 1

تحليل تقني: خيارات الإعدادات التي ساعدت مكلارين على الفوز في مونزا

وولف: لا يُمكن للفورمولا واحد تغيير صيغ السباقات "بأسلوب حرٍ وأفكار مربكة"
فورمولا 1 فورمولا 1

وولف: لا يُمكن للفورمولا واحد تغيير صيغ السباقات "بأسلوب حرٍ وأفكار مربكة"

مع من يجب أن يتعاقد فريق ألفا روميو لموسم 2022 في الفورمولا واحد؟
فورمولا 1 فورمولا 1

مع من يجب أن يتعاقد فريق ألفا روميو لموسم 2022 في الفورمولا واحد؟

مكلارين بعد ثنائية إيطاليا: علينا ألا ننسى بأننا "تدمرنا" في زاندفورت
فورمولا 1 فورمولا 1

مكلارين بعد ثنائية إيطاليا: علينا ألا ننسى بأننا "تدمرنا" في زاندفورت

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.