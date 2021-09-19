وولف: لا يُمكن للفورمولا واحد تغيير صيغ السباقات "بأسلوب حرٍ وأفكار مربكة"

نظّمت الفورمولا واحد سباقها القصير الثاني يوم السبت في مونزا بمسافة 100 كلم لتحديد شبكة انطلاق السباق الرئيسي يوم الأحد، لكنّه لم يشهد الكثير من الأحداث والتجاوزات على المسار.

وجاء ذلك بعد أن كشف روس برون المدير الإداريّ للبطولة عن تفكير الأطراف المتداخلة في تغيير صيغة السباقات القصيرة للموسم المقبل، في حين عبّرت فيراري عن دعمها للاعتماد الممكن للأحداث ذات شبكات الانطلاقة المعكوسة.

وأوضح وولف مدير فريق مرسيدس أنّ السهام الفضيّة لم تُغيّر رأيها على صعيد معارضتها لشبكات الانطلاق المعكوسة، ولم يكن متشجّعًا جدًا حيال مدى نجاح السباقات القصيرة، قائلًا أنّ الصيغة الحاليّة "لا توفّر الكثير من الفوائد للفرق".

وتتّجه البرازيل لاستضافة الحدث الثالث الأخير الذي يُقام فيه سباقٌ قصيرٌ هذا الموسم قبيل إمكانيّة توسيع التجربة لتشمل المزيد من الأحداث العام المقبل.

وقال وولف أنّ على الفورمولا واحد أن تتذكّر المسؤوليّة التي تقع على عاتقها تجاه المشجّعين بأن تبقى رياضة استحقاقيّة، مُحذّرًا من مغبّة إجراء تغييرات دراميّة على القوانين فقط لخلط الأوراق على المسار وزيادة الإثارة.

وقال النمساوي: "عارضنا الاختبارات في الماضي لأنّها كانت مثيرة للجدل كثيرًا ولأنّها تتعارض مع قيم الرياضة وهي التسابق الحقيقي".

وأضاف: "لدينا شخصيات رائعة الآن، ويتمّ عرضها بالطريقة المناسبة، ويعلم الجميع أنّ هذه رياضة استحقاقيّة، أفضل السائقين في أفضل السيارات يفوز. يُمكنكم رؤية تنافس المزيد من السيارات هذا العام ولدينا معركة رائعة في المقدّمة".

وأكمل: "لذا مهما كانت الخلاصة التي سنخرج بها جميعًا نحن كفرق وفيا وفوم ولجنة الفورمولا واحد، سواءً إيقاف هذه الصيغة أو مواصلتها، فإنّنا نحتاج لإيجاد التوازن الصحيح".

وأردف: "لا أعتقد بأنّ هذه هي القوانين التي علينا التوصّل إليها. لدينا مسؤوليّة كبيرة تجاه رياضتنا تمنعنا من اتّباع أسلوب حرٍ على صعيد تغييرات القوانين. لو تبيّن أنّ سباق البرازيل حماسي، فربّما ستكون هناك شهيّة للمواصلة".

ثمّ تابع: "لكن بعض المقترحات التي برزت مربكة ببساطة".

وعندما سُئل عمّا على الفورمولا واحد فعله في حال التخلّي عن السباقات القصيرة واستبعاد فكرة شبكات الانطلاق المعكوسة، أشار وولف إلى إمكانيّة إقامة صيغة عاديّة لكن مع التخلّي عن إحدى حصص التجارب الحرّة.

وقال في هذا الصدد: "لنبدأ بالتجارب الحرّة الأولى بعد ظهر الجمعة، ومن ثمّ الثانية صباح السبت، والتصفيات الاعتياديّة بعد الظهر ومن ثمّ السباق يوم الأحد".

وأكمل: "ربّما تريدون حصّة تحمية صباح الأحد لإضافة عرض آخر للمشجّعين. في جميع الأحوال ربّما نخفض حصص التجارب الحرّة لتكون النتائج متنوّعة أكثر، لكن نُبقي على الحصص الأخرى على حالها".