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وولف: "لا يُمكن أن أتخيّل" مكانًا أفضل من مرسيدس للتواجد فيه

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وولف: "لا يُمكن أن أتخيّل" مكانًا أفضل من مرسيدس للتواجد فيه
من قبل:
, محرر
04-12-2019

قال توتو وولف مدير فريق مرسيدس في الفورمولا واحد أنّه لا يُمكنه أن يتخيّل مكانًا أفضل من فريقه الحالي، وأنّه ليس بحاجة لأن "يُعيد اكتشاف نفسه" في مكان آخر.

انضم وولف إلى صفوف مرسيدس في 2013، إذ أنّ دوره كرئيس تنفيذي ومدير للفريق قاد العلامة الألمانية لنجاحات غير مسبوقة، حيث باتت مرسيدس تحمل في جُعبتها ستّة ألقاب ثنائية متتالية منذ 2014.

وقد تمّ ربط اسم وولف بانتقال للمساعدة إلى إدارة الفورمولا واحد، لكنّ النمساوي أشار عقب جولة أبوظبي الختامية أّنه يودّ البقاء ضمن صفوف مرسيدس.

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"هنالك العديد من العوامل التي يحتاج المرء لتقييمها في مسيرته. ما الذي يجعلك بالفعل سعيدًا؟ ما الذي يدفعك للنهوض من سريرك حتى في الأيام الصعبة؟" قال وولف.

وأضاف: "بالنسبة لي، وبعد ثمانية أعوام مع الفريق، ما تزال علاقاتي داخل الفريق هي التي تمنحني الكثير من القوة. في الوقت الحالي، لا يُمكنني أن أتخيّل مكانًا أفضل".

يُشار إلى أنّه وعندما انتقل وولف إلى مرسيدس، كان الفريق يترأسه روس برون، نيكي لاودا ونيك فراي، لكنّ الأخير سرعان ما غادر وكذلك برون في نهاية العام.

حيث قال وولف أنّ الأسهم المالية التي تشارك بها مع لاودا قد أضافت بُعدًا تجاريًا لدوره ما منح مرسيدس ديناميكية مختلفة بالمقارنة مع دور تقليدي مع فريق منافس.

"الفرص والثقة التي تمّ منحها لي في 2012 تحتّم عليّ تكريمها دومًا. إذ أعتقد بأنّه وبالنسبة لشركة مثل دايملر أن تسمح بحقوق تجارية منّي ومن شريكهم الإداري نيكي لم يكن أمرًا أتى بسهولة" قال وولف.

وتابع: "تعزّزت علاقتنا كثيرًا منذ ذلك الحين، سواء مع صانعي القرار داخل مجلس إدارة دايملر، أو مع العديد من الموظفين الذين لطالما كانوا جزءًا من رحلتنا مع المجموعة. تلك العلاقات تُعدّ أمرًا جوهريًا في تحديد جودة الحياة التي نعيشها".

وأكمل: "إذا ما مُنحت الحرية لمواصلة إدارة الفريق بطريقة ريادية مثلما كان الوضع حتّى الآن، ولا أشك بأنّهم سيفعلون ذلك، فإنّ ذلك مكان ممتع ببساطة بالنسبة لي ويمنحني كذلك فرصًا ريادية عديدة. لذا لا أرى نفسي كمدير فريق كرة قدم ربما يُمضي ثلاثة أو خمسة أعوام في مكان ما ومن ثمّ يحتاج لإعادة اكتشاف نفسه في فريق آخر. الأمر مختلف هنا بسبب الفرصة التي مُنحت لي كحامل أسهم".

وربما يعمد وولف العام المُقبل إلى إدارة حضوره في الحلبة مع زيادة روزنامة الفورمولا واحد إلى 22 سباقًا للمرّة الأولى، إذ مزح النمساوي قائلًا بأنّ هنالك سباقًا واحدًا سيودّ التغيّب عنه الموسم المُقبل، لكنّه لم يذكره تحديدًا كون ذلك سيكون "غير صائب سياسيًا".

مع ذلك، قال وولف أنّ غيابه عن جولة البرازيل هذا الموسم - أوّل سباق يتغيّب عنه منذ أن كان مديرًا لفريق ويليامز في 2013 - لم يكن بداية لعميلة إيجاد بديل له.

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"التجربة التي قمنا بها في البرازيل كانت بهدف معرفة ماذا سيحدث لو اخترت التغيّب عن بعض السباقات في 2020 مع وجود 22 سباقًا، وكيف سيكون الوضع مع الأعضاء الكبار الآخرين في الفريق" قال وولف.

وأردف: "إنّه أمرٌ لطالما رغب دومًا القيام به، إذ كان غريبًا بالنسبة لي كون عامل الاسترخاء كان مرتفعًا للغاية".

واختتم: "جميعنا يعلب أدوارًا أساسية في الفريق، إذ أنّنا بحاجة لإدراك المساهمة التي نشارك بها، إذ أنّه وفي حال كانت تلك المساهمة مهمة، فإنّك تكون بحاجة إلى خوض كلّ السباقات، لذلك لم أجد الحل لذلك".

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الكاتب أحمد مجدي

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