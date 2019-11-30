وولف لا يُمانع "بتاتًا" خوض هاميلتون محادثات مع فيراري

أفادت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطاليّة بأنّ هاميلتون، الذي ينتهي عقده نهاية 2020 مثل أغلب كبار المنافسين في الفورمولا واحد، التقى بإلكان مرّتين خلال هذا الموسم.

وفي حين أنّ صاحب الـ 34 عامًا مال مرارًا إلى التقليل من إمكانيّة تسابقه لصالح أيّ فريقٍ آخر بخلاف مرسيدس في المستقبل، اعترف وولف بأنّ عامل الجذب الذي يوفّره مقعد فيراري لأيّ سائق فورمولا واحد طُرح ضمن محادثات هاميلتون مع مرسيدس خلال صفقته السابقة.

وعندما سُئل خلال عطلة نهاية الأسبوع الجاري في أبوظبي عن رأيه حيال إمكانيّة مقابلة هاميلتون لمدراء فيراري، وفق ما أشارت إليه أحدث التقارير، قال وولف: "لا مشكلة لديّ بتاتًا في ذلك. أعتقد بأنّ هذا عالمٌ حرّ وأقبل أنّ الجميع يحتاج لاستكشاف جميع خياراته واتّخاذ القرار الأمثل لصالحه. أعني السائقين والجميع بشكلٍ عام".

وأردف: "لذا ليست لديّ أيّة مشكلة، دائمًا ما يُحاول سائق السباقات التواجد في أسرع سيارة، ودائمًا ما ستسعى السيارة الأسرع للحصول على أفضل السائقين المتاحين. لذا هناك إجماعٌ جيّدٌ بيننا على ما نُحاول بلوغه".

بدوره قال ماتيا بينوتو مدير فريق فيراري أنّ الحصان الجامح "لا يُمكنه سوى أن يكون سعيدًا" حيال تواجد هاميلتون، الذي فاز بخمسة من أصل البطولات الستّة الماضية، في سوق السائقين لموسم 2021.

وقال وولف حيال ذلك: "في الحقيقة جلست إلى جانب ماتيا عندما قال ذلك في المؤتمر الصحفي، وسُئل حينها عن رأيه في لويس، وقال بأنّه يُكنّ أعلى درجات التقدير له".

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وأضاف: "كما يُمكنكم القول بأنّه لو تقابل رئيسه معه فلن يتحدّث بشكلٍ سيّء عن هاميلتون هو الآخر".

وأردف: "لذا أنا مرتاحٌ بالكامل حيال الوضع. نحتاج للضغط بقوّة من أجل منح سائقينا السيارة الأسرع. وفي حال تمكّنا من فعل ذلك فأنا متأكّدٌ من أنّنا سنحظى بأفضل تشكيلة سائقين".

وأكمل: "كلّ شيء يُشير إلى تواصل علاقتنا مع هاميلتون، لكن لا تعلم مطلقًا ما قد يحدث في الحياة. لذا مثلما قلت مسبقًا فإنّني منفتحٌ بالكامل على الوضع. بدأت أقبل حقيقة امتلاك الجميع لأهداف، وحاجة كلّ فردٍ للحصول على أفضل فرصة ممكنة لمسيرته".

واختتم حديثه بالقول: "لكن من الواضح أنّ أولويّتي الشخصيّة للفريق هي مواصلة هذه الرحلة الناجحة (مع هاميلتون)".