وولف لا يفضل سباقات الفورمولا واحد في "المرائب الضخمة للسيارات"

اضطرت الفورمولا واحد إلى تعديل روزنامة 2020 بشكل كبير بسبب جائحة فيروس كورونا التي ضربت العالم بأسره، وأدت إلى إلغاء 13 جولة من أصل 22 كانت مقررة لهذا الموسم.

وقامت البطولة بوضع المزيد من الجولات الأوروبية في الروزنامة حيث استفادت من حلبات لم تكن مستعملة من قبل مثل بورتيماو وموجيللو، وكذلك زارت حلبات سابقة مثل إيمولا ونوربورغرينغ.

وعادت كذلك جائزة تركيا الكبرى على حلبة اسطنبول بارك إلى الروزنامة بعد غياب تسع سنوات، إذ يعتبر مسارها مرغوباً من قبل السائقين والفرق.

وطالب المتابعون بإبقاء العديد من الحلبات الجديدة لهذا الموسم، وذلك بعد السباقات الحماسية التي فرضت الكثير من التحديات على السائقين.

ويرى وولف أن الحلبات التقليدية تعاقب السائقين على ارتكاب الأخطاء وتثبت خطأ المقاربة التي اتبعتها الفورمولا واحد في تصاميم الحلبات الجديدة.

فقال: "لطالما كنتُ صريحاً حيال عدم موافقتي على الاتجاه الذي أخذته البطولة في خوض السباقات ضمن مرائب ضخمة للسيارات!".

وأكمل: "إن هذا يلغي عامل المهارة لدى السائق. أحب حقاً التسابق في إيمولا، وكذلك موجيللو وجميع الحلبات التي تعاقب السائق على ارتكاب الأخطاء".

وتابع: "لا بدّ من إعادة مناطق الخروج الحصوية وذلك لضمان عدم قدرة السائقين على العودة بسرعة إلى الحلبة - عندما يرتكبون خطأ - ومن ثم الارتطام بسيارتك".

واسترسل: "يمكن تعديل جميع الحلبات وفقاً لهذه المعايير، لكن الحلبات التقليدية العريقة تحمل روحاً خاصة بها على الدوام".

بالمقابل، يشعر وولف أن الحلبات الجديدة التي أضيفت إلى الروزنامة هذا العام، كسبت سمعتها وشخصيتها على مرّ السنين، لكنها قد تحتاج إلى بعض التعديلات لتحمل تحديات أكبر للسائقين.

فقال: "يمكن القول أنه ومن الحلبات الجديدة، فإن البحرين تمتلك روحاً خاصة بها كذلك، لأننا تواجدنا هناك لفترة طويلة من الزمن، وتجمعنا علاقة طويلة الأمد مع أولئك الشركاء الأوفياء للرياضة".

وتابع: "ربما علينا تعديل بعض هذه الحلبات وفقاً لما ذكرته سابقاً".

واختتم: "مرة أخرى، أنا لست مصمم حلبات، أنا فقط أعطي رأيي كسائق سباقات سابق، وبناءً على التغطية التلفزيونية التي رأيتها في حلبات مثل موجيللو، بورتيماو وإيمولا".