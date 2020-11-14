فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
25 سبتمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة إيفل الكبرى
09 أكتوبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة البرتغال الكبرى
23 أكتوبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
27 أكتوبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة تركيا الكبرى
13 نوفمبر
التجارب الحرّة الثالثة خلال
00 ساعات
:
08 دقيقة
:
52 ثانية
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى
تذاكر
27 نوفمبر
التجارب الحرّة الأولى خلال
13 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة الصخير الكبرى
تذاكر
04 ديسمبر
التجارب الحرّة الأولى خلال
20 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
11 ديسمبر
التجارب الحرّة الأولى خلال
27 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق التالي
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

وولف لا يفضل سباقات الفورمولا واحد في "المرائب الضخمة للسيارات"

المشاركات
التعليقات
وولف لا يفضل سباقات الفورمولا واحد في "المرائب الضخمة للسيارات"

يشعر توتو وولف مدير فريق مرسيدس أن الحلبات التقليدية التي تواجدت ضمن روزنامة موسم 2020 الحالي للفورمولا واحد، أثبتت أن البطولة سلكت اتجاهاً خاطئاً مع العديد من الحلبات الجديدة، والتي وصفها بأنها أشبه "بمرائب ضخمة للسيارات".

اضطرت الفورمولا واحد إلى تعديل روزنامة 2020 بشكل كبير بسبب جائحة فيروس كورونا التي ضربت العالم بأسره، وأدت إلى إلغاء 13 جولة من أصل 22 كانت مقررة لهذا الموسم.

وقامت البطولة بوضع المزيد من الجولات الأوروبية في الروزنامة حيث استفادت من حلبات لم تكن مستعملة من قبل مثل بورتيماو وموجيللو، وكذلك زارت حلبات سابقة مثل إيمولا ونوربورغرينغ.

وعادت كذلك جائزة تركيا الكبرى على حلبة اسطنبول بارك إلى الروزنامة بعد غياب تسع سنوات، إذ يعتبر مسارها مرغوباً من قبل السائقين والفرق.

وطالب المتابعون بإبقاء العديد من الحلبات الجديدة لهذا الموسم، وذلك بعد السباقات الحماسية التي فرضت الكثير من التحديات على السائقين.

ويرى وولف أن الحلبات التقليدية تعاقب السائقين على ارتكاب الأخطاء وتثبت خطأ المقاربة التي اتبعتها الفورمولا واحد في تصاميم الحلبات الجديدة.

فقال: "لطالما كنتُ صريحاً حيال عدم موافقتي على الاتجاه الذي أخذته البطولة في خوض السباقات ضمن مرائب ضخمة للسيارات!".

وأكمل: "إن هذا يلغي عامل المهارة لدى السائق. أحب حقاً التسابق في إيمولا، وكذلك موجيللو وجميع الحلبات التي تعاقب السائق على ارتكاب الأخطاء".

وتابع: "لا بدّ من إعادة مناطق الخروج الحصوية وذلك لضمان عدم قدرة السائقين على العودة بسرعة إلى الحلبة - عندما يرتكبون خطأ - ومن ثم الارتطام بسيارتك".

واسترسل: "يمكن تعديل جميع الحلبات وفقاً لهذه المعايير، لكن الحلبات التقليدية العريقة تحمل روحاً خاصة بها على الدوام".

اقرأ أيضاً:

بالمقابل، يشعر وولف أن الحلبات الجديدة التي أضيفت إلى الروزنامة هذا العام، كسبت سمعتها وشخصيتها على مرّ السنين، لكنها قد تحتاج إلى بعض التعديلات لتحمل تحديات أكبر للسائقين.

فقال: "يمكن القول أنه ومن الحلبات الجديدة، فإن البحرين تمتلك روحاً خاصة بها كذلك، لأننا تواجدنا هناك لفترة طويلة من الزمن، وتجمعنا علاقة طويلة الأمد مع أولئك الشركاء الأوفياء للرياضة".

وتابع: "ربما علينا تعديل بعض هذه الحلبات وفقاً لما ذكرته سابقاً".

واختتم: "مرة أخرى، أنا لست مصمم حلبات، أنا فقط أعطي رأيي كسائق سباقات سابق، وبناءً على التغطية التلفزيونية التي رأيتها في حلبات مثل موجيللو، بورتيماو وإيمولا".

اقرأ أيضاً:

ماذا تكشف المقارنات مع 2011 حول سطح حلبة تركيا ضعيف التماسك

المقال السابق

ماذا تكشف المقارنات مع 2011 حول سطح حلبة تركيا ضعيف التماسك

المقال التالي

ريد بُل ترغب حسم القرار بشأن محركها لموسم 2022 بحلول نهاية نوفمبر الجاري

ريد بُل ترغب حسم القرار بشأن محركها لموسم 2022 بحلول نهاية نوفمبر الجاري
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
قائمة الفرق مرسيدس

الأكثر شعبية اليوم

مواعيد عرض جائزة تركيا الكبرى 2020
فورمولا 1 فورمولا 1 / مدونة

مواعيد عرض جائزة تركيا الكبرى 2020

فيتيل: متطلّبات تجاوز السيارات المتأخّرة لسيارة الأمان "مخجلة"
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيتيل: متطلّبات تجاوز السيارات المتأخّرة لسيارة الأمان "مخجلة"

يوري فيبز ينضم إلى ريد بُل كسائق احتياطي لجائزة تركيا الكبرى
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

يوري فيبز ينضم إلى ريد بُل كسائق احتياطي لجائزة تركيا الكبرى

هاميلتون ينتقد سطح المسار "المروّع" في تركيا
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

هاميلتون ينتقد سطح المسار "المروّع" في تركيا

فيرشتابن يُحافظ على الصدارة في التجارب الحرّة الثانية في تركيا
فورمولا 1 فورمولا 1 / تقرير التجارب

فيرشتابن يُحافظ على الصدارة في التجارب الحرّة الثانية في تركيا

ريد بُل وألفا تاوري تستعرضان سيارتَيهما في منطقة البوسفور
الفيديو بالداخل
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ريد بُل وألفا تاوري تستعرضان سيارتَيهما في منطقة البوسفور

بيريللي تحقق في مشكلة اهتزازات إطار هاميلتون الخلفيّ
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

بيريللي تحقق في مشكلة اهتزازات إطار هاميلتون الخلفيّ

أحدث الأخبار

ريد بُل ترغب حسم القرار بشأن محركها لموسم 2022 بحلول نهاية نوفمبر الجاري
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ريد بُل ترغب حسم القرار بشأن محركها لموسم 2022 بحلول نهاية نوفمبر الجاري

وولف لا يفضل سباقات الفورمولا واحد في "المرائب الضخمة للسيارات"
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

وولف لا يفضل سباقات الفورمولا واحد في "المرائب الضخمة للسيارات"

ماذا تكشف المقارنات مع 2011 حول سطح حلبة تركيا ضعيف التماسك
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ماذا تكشف المقارنات مع 2011 حول سطح حلبة تركيا ضعيف التماسك

بيريللي: خيارات الإطارات كانت "محافظة جدًا" بالمقارنة مع سطح إسطنبول الجديد
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

بيريللي: خيارات الإطارات كانت "محافظة جدًا" بالمقارنة مع سطح إسطنبول الجديد

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة تركيا الكبرى 2020

2
فورمولا 1

فيتيل: متطلّبات تجاوز السيارات المتأخّرة لسيارة الأمان "مخجلة"

3
فورمولا 1

يوري فيبز ينضم إلى ريد بُل كسائق احتياطي لجائزة تركيا الكبرى

4
فورمولا 1

هاميلتون ينتقد سطح المسار "المروّع" في تركيا

17س
5
فورمولا 1

فيرشتابن يُحافظ على الصدارة في التجارب الحرّة الثانية في تركيا

19س

أحدث الأخبار

ريد بُل ترغب حسم القرار بشأن محركها لموسم 2022 بحلول نهاية نوفمبر الجاري
فورمولا 1

ريد بُل ترغب حسم القرار بشأن محركها لموسم 2022 بحلول نهاية نوفمبر الجاري

وولف لا يفضل سباقات الفورمولا واحد في "المرائب الضخمة للسيارات"
فورمولا 1

وولف لا يفضل سباقات الفورمولا واحد في "المرائب الضخمة للسيارات"

ماذا تكشف المقارنات مع 2011 حول سطح حلبة تركيا ضعيف التماسك
فورمولا 1

ماذا تكشف المقارنات مع 2011 حول سطح حلبة تركيا ضعيف التماسك

بيريللي: خيارات الإطارات كانت "محافظة جدًا" بالمقارنة مع سطح إسطنبول الجديد
فورمولا 1

بيريللي: خيارات الإطارات كانت "محافظة جدًا" بالمقارنة مع سطح إسطنبول الجديد

هاميلتون ينتقد سطح المسار "المروّع" في تركيا
فورمولا 1

هاميلتون ينتقد سطح المسار "المروّع" في تركيا

أحدث ملفات الفيديو

عودة الفورمولا 1 إلى تركيا 02:06
فورمولا 1
12-11-2020

عودة الفورمولا 1 إلى تركيا

حلبات الفورمولا واحد الرائعة التي يود السائقون تواجدها في الروزنامة 05:40
فورمولا 1
10-11-2020

حلبات الفورمولا واحد الرائعة التي يود السائقون تواجدها في الروزنامة

تصميم محوسب لحلبة فيتنام 03:22
فورمولا 1
10-11-2020

تصميم محوسب لحلبة فيتنام

أجمل اللحظات من سباق جائزة تركيا الكبرى للفورمولا واحد 03:09
فورمولا 1
09-11-2020

أجمل اللحظات من سباق جائزة تركيا الكبرى للفورمولا واحد

هل بوسع لانس سترول التعافي من موسمه الصعب؟ 05:40
فورمولا 1
07-11-2020

هل بوسع لانس سترول التعافي من موسمه الصعب؟

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.