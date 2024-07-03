وولف لا يرى تأثيراً لموسم 2021 على حادثة نوريس وفيرستابن في النمسا

صرّح أندريا ستيلا مدير فريق مكلارين بأن قيادة ماكس فيرستابن في مواجهة لاندو نوريس والتي تسببت بحادثتهما في سباق جائزة النمسا الكبرى هي نتاج لحوادثه مع لويس هاميلتون في 2021 والتي لم يعاقب عليها بالشكل اللائق.

واصطدم فيرستابن ونوريس ببعضهما البعض في المراحل الأخيرة من سباق جائزة النمسا الكبرى عدما تحرك الأول قاطعاً طريق الآخر عند المنعطف الثالث الأيمن الضيق، وذلك بعدما حاول نوريس التجاوز عدة مرات من الجهة الداخلية لهذا المنعطف في اللفات السابقة.

وقد شعر نوريس وفريقه مكلارين بأن فيرستابن كان يتحرك تحت الكبح في كل حركاته، الأمر الذي نفاه سائق ريد بُل خلال حديثه عقب السباق.

وقد عقّب ستيلا على ما حدث في السباق قائلاً: "أرى بأن كل سكان العالم سيعرفون من المخطئ في هذه الحادثة، باستثناء مجموعة من الناس (ريد بُل ومشجعيها وماكس ومشجعيه)".

وأضاف: "لكن المشكلة وراء ما حدث هي أنه إذا لم تعالج هذه الأمور وتتعامل معها بأمانة وحزم، فستعود مرة أخرى".

وتابع: "عادت اليوم بالفعل، لأنها لم تعالج بشكل لائق في الماضي، عندما كانت هنالك بعض المعارك مع لويس والتي كان يجب معاقبتها بشكل أكثر قسوة".

لكن وولف لا يتفق مع تصريحات ستيلا، حيث قال في تصريح لوسائل الإعلام على هامش جائزة بريطانيا: "لا أعتقد أنه بوسعك الاستنتاج بهذه الطريقة. فقد مرّ وقت طويل".

وأكمل: "من ناحيتنا، أصبحنا في مكان مختلف اليوم، وكذلك هو".

وأردف: "المشكلة تحتاج لطرفين. لم أشاهد السباق بصراحة، لم أشاهد سباق لاندو وماكس. لم أرَ كيف سارت الأمور".

واستكمل: "في البداية عليّ المشاهدة قبل أن آخذ رأياً، لكنني لا أرى ما حصل في 2024 نتيجة لموسم 2021 وعدم إدارته بالشكل الأمثل".

واسترسل: "لا أعتقد أن هناك علاقة بين الأمرين".

من جهة أخرى، كشف وولف أن مرسيدس كانت مقتنعة بالمركز الثالث قبل الحادثة التي منحت الفوز إلى جورج راسل.

فقال: "جميعنا نحاول أن نكون عقلانيين، كنا نسعى للمركز الثالث".

وأكمل: "هذا هو موقع السيارة وما كان بوسع جورج استخلاصه. تلك نتيجة جيدة".

وتابع: "من الواضح أن المعركة أمامنا باتت محتدمة في مرحلة ما، وتوقعنا إمكانية حصول حادثة بينهما، وهذا بالفعل ما حصل".

واختتم: "تعرض كلاهما لانثقاب في الإطار، ولم نكد نصدّق ما نراه!".