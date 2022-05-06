وولف لا يرى أي سبب يدعو لتغيير صيغة وثائقي "قُد للنجاة" من "نتفليكس"

كشفت الفورمولا واحد يوم الخميس قبيل جائزة ميامي الكبرى عن تمديد وثائقي "قُد للنجاة" لموسمين إضافيين: خامسٍ وسادس.

أثبتت السلسلة التي تعرض كواليس ما يجري طوال موسم الفورمولا واحد، نجاحاً كبيراً للغاية منذ إطلاقها عام 2019. وبعد إطلاق الموسم الرابع شهر مارس/آذار الماضي، تصدّر شبكة "نتفليكس" في 33 بلداً حول العالم، وقد تجاوزت أعداد المتابعين تلك التي جمعها الموسم الثالث.

لكن السلسلة تلقت انتقادات مؤخراً، من أهمها تلك التي وجهها ماكس فيرشتابن بطل العالم الحالي، الذي رفض إجراء مقابلات تخص الوثائقي وذلك لأنها "تزيّف الوقائع" وتختلق الدراما.

لكن وولف يرى أن هذه الصيغة تعمل جيداً مع تزايد أعداد المتابعين، ولا ضرورة لتغييرها.

فقال: "كل موسم أقوى من سابقه. أعتقد أن المتابعين باتوا يعرفون الآن أهم المشاركين ويتابعون ما يجري كأنه فيلم، بطريقة ما".

وأردف: "أعتقد أنه لو لم يكن هناك تحسن قوي في أرقام المتابعات، ستكون ’نتفليكس’ أول الراغبين بإدخال تغييرات".

واسترسل: "لكن حالياً، لا حاجة لذلك".

يضم كل موسم من الوثائقي، عشر حلقات تغطي عدداً من الفرق، السائقين والمعارك على المسار. وتلقي الضوء على شخصياتٍ فاعلة في المشهد العام للبطولة.

وكان "قُد للنجاة" قد لعب دوراً محورياً في تعزيز شعبية البطولة في الولايات المتحدة، الأمر الذي ظهر جلياً بإضافة جولة ميامي إلى الروزنامة، ومن ثم لاس فيغاس بدءاً من 2023.

"لقد أظهر بعداً جديداً للرياضة، بعيداً عن مجرد النتائج أو مراكز منصة التتويج" قال وولف.

وأردف: "لقد ألقى الضوء على مجموعة كبيرة من الأشخاص تعمل في البطولة، وليس سائقاً أو اثنين وحسب".

وتابع: "أنا مسرور من ذلك. علينا مواصلة تقديم عمل جيد وعرض ممتاز للجمهور. كل تلك مقومات لسلسلة ناجحة من قبل ’نتفليكس’".

واختتم: "على حد علمي، احتلت السلسلة المركز الأول لعدة أسابيع حول العالم. تلك شهادة على قوة الرياضة حالياً".