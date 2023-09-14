وولف لا يتوقع أن يؤثر الحدّ من الأجنحة المرنة على أداء ريد بُل
قال توتو وولف مدير فريق مرسيدس أنه سيكون من "الجميل" أن تتأثر سرعة ريد بُل بمساعي الفورمولا واحد للحدّ من الأجنحة المرنة، لكنه لا يتوقع ذلك.
سيطبق الاتحاد الدولي للسيارات "فيا"، خلال جائزة سنغافورة الكبرى للفورمولا واحد، توجيهاً تقنياً جديداً بهدف إيقاف الفرق من استعمال أية خدع تسمح لها باستعمال أجنحة مرنة تنثني أكثر من الحدّ القانوني المسموح.
ومن غير المعروف كيف ستكون تأثيرات هذا التوجيه، لكن لا يبدو أن الفرق الكبيرة تتوقع تقلبات كبيرة في الأداء.
وظهرت تكهنات بأن أستون مارتن اضطرت بالفعل للحدّ من مرونة أجنحة السيارة، لكن وولف يريد رؤية كيفية سير الأمور.
فقال: "سيكون من المثير رؤية كيفية سير الأمور. أعتقد أن أستون مارتن قد تراجعت بالفعل في مرونة أجنحة السيارة، لكنني لا أعرف التفاصيل. سنرى".
وأكمل: "لا أعلم كمية استفادة الفرق الأخرى من ذلك سابقاً، لكن في حال انخفضت سرعة ريد بُل نصف ثانية فجأة. فسيكون ذلك جيداً".
وأضاف: "لكنني لا أعتقد أن هذا ما سيحصل".
ولا يتوقع نيكولاس تومبازيس مدير قسم السباقات أحادية المقعد لدى "فيا" وجود تأثير كبير على مستوى تنافسية الفرق.
فقال: "لا أعتقد أننا سنرى تغييرات كبيرة. بالمقارنة مع التوجيهات الأخرى في الماضي، فإن هذا لا يعتبر تغييراً ثورياً".
أما دايف روبسون رئيس قسم الأداء لدى ويليامز فيرى أن تنفيذ توجيه "فيا" يتطلب عملاً إضافياً من قبل جميع الفرق، حيث يأمل أن يؤثر على أداء فرق الصدارة.
فقال: "أعتقد أن الطريقة التي صيغ بها التوجيه تشير لأمور محددة بدقة، بالتالي يجب أن يؤثر على بعض الفرق".
وأكمل: "لا أعتقد أن تأثيره سيكون كبيراً جداً. لكننا نأمل أن يُبطئ من بعض الفرق!".
مواعيد جائزة سنغافورة الكبرى 2023
مواعيد جائزة سنغافورة الكبرى 2023 مواعيد جائزة سنغافورة الكبرى 2023
تقدم أستون مارتن ومكلارين يمنح مرسيدس مزيداً من الأمل لسيارتها لموسم 2024
تقدم أستون مارتن ومكلارين يمنح مرسيدس مزيداً من الأمل لسيارتها لموسم 2024 تقدم أستون مارتن ومكلارين يمنح مرسيدس مزيداً من الأمل لسيارتها لموسم 2024
تحليل: الحصان الأسود الذي قد يتقدّم معركة لقب الفورمولا واحد في 2018
تحليل: الحصان الأسود الذي قد يتقدّم معركة لقب الفورمولا واحد في 2018 تحليل: الحصان الأسود الذي قد يتقدّم معركة لقب الفورمولا واحد في 2018
أحدث الأخبار
فاسور: فيرستابن لم يقترف أي خطأ منذ عامين
فاسور: فيرستابن لم يقترف أي خطأ منذ عامين فاسور: فيرستابن لم يقترف أي خطأ منذ عامين
وولف لا يتوقع أن يؤثر الحدّ من الأجنحة المرنة على أداء ريد بُل
وولف لا يتوقع أن يؤثر الحدّ من الأجنحة المرنة على أداء ريد بُل وولف لا يتوقع أن يؤثر الحدّ من الأجنحة المرنة على أداء ريد بُل
ماركو: انتقادات مرسيدس ضد ريد بُل غير نابعة من "منافس حقيقي"
ماركو: انتقادات مرسيدس ضد ريد بُل غير نابعة من "منافس حقيقي" ماركو: انتقادات مرسيدس ضد ريد بُل غير نابعة من "منافس حقيقي"
مرسيدس تكشف السبب وراء تأخر إكمال عقد لويس هاميلتون
مرسيدس تكشف السبب وراء تأخر إكمال عقد لويس هاميلتون مرسيدس تكشف السبب وراء تأخر إكمال عقد لويس هاميلتون
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟ تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟ تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021 تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا
تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا
تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو
تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو
تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة
تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة
تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل
تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.