وولف لا يتوقع أن يؤثر الحدّ من الأجنحة المرنة على أداء ريد بُل

سيطبق الاتحاد الدولي للسيارات "فيا"، خلال جائزة سنغافورة الكبرى للفورمولا واحد، توجيهاً تقنياً جديداً بهدف إيقاف الفرق من استعمال أية خدع تسمح لها باستعمال أجنحة مرنة تنثني أكثر من الحدّ القانوني المسموح.

ومن غير المعروف كيف ستكون تأثيرات هذا التوجيه، لكن لا يبدو أن الفرق الكبيرة تتوقع تقلبات كبيرة في الأداء.

وظهرت تكهنات بأن أستون مارتن اضطرت بالفعل للحدّ من مرونة أجنحة السيارة، لكن وولف يريد رؤية كيفية سير الأمور.

فقال: "سيكون من المثير رؤية كيفية سير الأمور. أعتقد أن أستون مارتن قد تراجعت بالفعل في مرونة أجنحة السيارة، لكنني لا أعرف التفاصيل. سنرى".

وأكمل: "لا أعلم كمية استفادة الفرق الأخرى من ذلك سابقاً، لكن في حال انخفضت سرعة ريد بُل نصف ثانية فجأة. فسيكون ذلك جيداً".

وأضاف: "لكنني لا أعتقد أن هذا ما سيحصل".

ولا يتوقع نيكولاس تومبازيس مدير قسم السباقات أحادية المقعد لدى "فيا" وجود تأثير كبير على مستوى تنافسية الفرق.

فقال: "لا أعتقد أننا سنرى تغييرات كبيرة. بالمقارنة مع التوجيهات الأخرى في الماضي، فإن هذا لا يعتبر تغييراً ثورياً".

أما دايف روبسون رئيس قسم الأداء لدى ويليامز فيرى أن تنفيذ توجيه "فيا" يتطلب عملاً إضافياً من قبل جميع الفرق، حيث يأمل أن يؤثر على أداء فرق الصدارة.

فقال: "أعتقد أن الطريقة التي صيغ بها التوجيه تشير لأمور محددة بدقة، بالتالي يجب أن يؤثر على بعض الفرق".

وأكمل: "لا أعتقد أن تأثيره سيكون كبيراً جداً. لكننا نأمل أن يُبطئ من بعض الفرق!".