اشترك
السابق / ماركو: انتقادات مرسيدس ضد ريد بُل غير نابعة من "منافس حقيقي"
فورمولا 1 / جائزة سنغافورة الكبرى أخبار

وولف لا يتوقع أن يؤثر الحدّ من الأجنحة المرنة على أداء ريد بُل

قال توتو وولف مدير فريق مرسيدس أنه سيكون من "الجميل" أن تتأثر سرعة ريد بُل بمساعي الفورمولا واحد للحدّ من الأجنحة المرنة، لكنه لا يتوقع ذلك.

سيرجيو بيريز، ريد بُل وجورج راسل، مرسيدس

سيطبق الاتحاد الدولي للسيارات "فيا"، خلال جائزة سنغافورة الكبرى للفورمولا واحد، توجيهاً تقنياً جديداً بهدف إيقاف الفرق من استعمال أية خدع تسمح لها باستعمال أجنحة مرنة تنثني أكثر من الحدّ القانوني المسموح.

ومن غير المعروف كيف ستكون تأثيرات هذا التوجيه، لكن لا يبدو أن الفرق الكبيرة تتوقع تقلبات كبيرة في الأداء.

وظهرت تكهنات بأن أستون مارتن اضطرت بالفعل للحدّ من مرونة أجنحة السيارة، لكن وولف يريد رؤية كيفية سير الأمور.

فقال: "سيكون من المثير رؤية كيفية سير الأمور. أعتقد أن أستون مارتن قد تراجعت بالفعل في مرونة أجنحة السيارة، لكنني لا أعرف التفاصيل. سنرى".

وأكمل: "لا أعلم كمية استفادة الفرق الأخرى من ذلك سابقاً، لكن في حال انخفضت سرعة ريد بُل نصف ثانية فجأة. فسيكون ذلك جيداً".

وأضاف: "لكنني لا أعتقد أن هذا ما سيحصل".

اقرأ أيضاً:

ولا يتوقع نيكولاس تومبازيس مدير قسم السباقات أحادية المقعد لدى "فيا" وجود تأثير كبير على مستوى تنافسية الفرق.

فقال: "لا أعتقد أننا سنرى تغييرات كبيرة. بالمقارنة مع التوجيهات الأخرى في الماضي، فإن هذا لا يعتبر تغييراً ثورياً".

أما دايف روبسون رئيس قسم الأداء لدى ويليامز فيرى أن تنفيذ توجيه "فيا" يتطلب عملاً إضافياً من قبل جميع الفرق، حيث يأمل أن يؤثر على أداء فرق الصدارة.

فقال: "أعتقد أن الطريقة التي صيغ بها التوجيه تشير لأمور محددة بدقة، بالتالي يجب أن يؤثر على بعض الفرق".

وأكمل: "لا أعتقد أن تأثيره سيكون كبيراً جداً. لكننا نأمل أن يُبطئ من بعض الفرق!".

المشاركات
التعليقات

ماركو: انتقادات مرسيدس ضد ريد بُل غير نابعة من "منافس حقيقي"
مرسيدس More from
مرسيدس
مواعيد جائزة سنغافورة الكبرى 2023

مواعيد جائزة سنغافورة الكبرى 2023

فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى

مواعيد جائزة سنغافورة الكبرى 2023 مواعيد جائزة سنغافورة الكبرى 2023

تقدم أستون مارتن ومكلارين يمنح مرسيدس مزيداً من الأمل لسيارتها لموسم 2024

تقدم أستون مارتن ومكلارين يمنح مرسيدس مزيداً من الأمل لسيارتها لموسم 2024

فورمولا 1

تقدم أستون مارتن ومكلارين يمنح مرسيدس مزيداً من الأمل لسيارتها لموسم 2024 تقدم أستون مارتن ومكلارين يمنح مرسيدس مزيداً من الأمل لسيارتها لموسم 2024

تحليل: الحصان الأسود الذي قد يتقدّم معركة لقب الفورمولا واحد في 2018

تحليل: الحصان الأسود الذي قد يتقدّم معركة لقب الفورمولا واحد في 2018

برايم
برايم
فورمولا 1

تحليل: الحصان الأسود الذي قد يتقدّم معركة لقب الفورمولا واحد في 2018 تحليل: الحصان الأسود الذي قد يتقدّم معركة لقب الفورمولا واحد في 2018

أحدث الأخبار

فاسور: فيرستابن لم يقترف أي خطأ منذ عامين 

فاسور: فيرستابن لم يقترف أي خطأ منذ عامين 

F1 فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى

فاسور: فيرستابن لم يقترف أي خطأ منذ عامين  فاسور: فيرستابن لم يقترف أي خطأ منذ عامين 

وولف لا يتوقع أن يؤثر الحدّ من الأجنحة المرنة على أداء ريد بُل

وولف لا يتوقع أن يؤثر الحدّ من الأجنحة المرنة على أداء ريد بُل

F1 فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى

وولف لا يتوقع أن يؤثر الحدّ من الأجنحة المرنة على أداء ريد بُل وولف لا يتوقع أن يؤثر الحدّ من الأجنحة المرنة على أداء ريد بُل

ماركو: انتقادات مرسيدس ضد ريد بُل غير نابعة من "منافس حقيقي"

ماركو: انتقادات مرسيدس ضد ريد بُل غير نابعة من "منافس حقيقي"

F1 فورمولا 1

ماركو: انتقادات مرسيدس ضد ريد بُل غير نابعة من "منافس حقيقي" ماركو: انتقادات مرسيدس ضد ريد بُل غير نابعة من "منافس حقيقي"

مرسيدس تكشف السبب وراء تأخر إكمال عقد لويس هاميلتون

مرسيدس تكشف السبب وراء تأخر إكمال عقد لويس هاميلتون

F1 فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى

مرسيدس تكشف السبب وراء تأخر إكمال عقد لويس هاميلتون مرسيدس تكشف السبب وراء تأخر إكمال عقد لويس هاميلتون

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

برايم
برايم
فورمولا 1

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

برايم
برايم
فورمولا 1

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟ تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1
سكوت ميتشيل

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟ تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

برايم
برايم
فورمولا 1
آدم كوبر

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021 تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا

تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا

برايم
برايم
فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
إد سترو

تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا

تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو

تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو

برايم
برايم
فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
إد سترو

تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو

تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة

تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة

برايم
برايم
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
إد سترو

تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة

تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل

تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل

برايم
برايم
فورمولا 1
بين أندرسون

تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل

اشترك بخدمتنا الإخبارية
Socials
تطبيق موتورسبورت.كوم
السلاسل
شبكة موتورسبورت ش.م.م
اتصل بنا
© 2023 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
اشترك