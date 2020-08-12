وولف: لا مشكلة إن فوّتت الفرق الموعد النهائيّ للتوقيع على اتّفاقيّة كونكورد الجديدة

تخوض الفورمولا واحد مفاوضات منذ فترة طويلة مع فرقها حيال الاتّفاقات التجاريّة الجديدة التي ستُعوّض اتّفاقيّة الكونكورد بدءًا من 2021، وذلك في ظلّ انتهاء الاتّفاقيّة الحاليّة نهاية الموسم الجاري.

وكانت الفرق تضغط من أجل اعتماد توزيعٍ أفضل للعائدات وتغيير طريقة الحوكمة في الفورمولا واحد، لكن لم تكن جميعها سعيدة بالمقترحات التي طُرحت حتّى الآن.

وأوضح وولف الأسبوع الماضي أنّ مرسيدس ليست في موقعٍ يُخوّل لها التوقيع على المقترح الحالي، قائلًا أنّ أغلب الفرق أرادت "تشذيب" الاتّفاق قبل الالتزام به.

واستجابت الفورمولا واحد عبر التشديد على أنّها "لن تؤخّر إتمام الاتّفاق أكثر"، وذلك بعد أن حدّدت الـ 12 من أغسطس كموعدٍ نهائيّ. وستحصل الفرق التي توقّع على الاتّفاق مبكّرًا على مكاسب ماليّة إضافيّة.

وعندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" عمّا سيحدث في حال لم توافق مرسيدس على الشروط قبل الموعد النهائيّ، قال وولف أنّه لا يرى ذلك سببًا في أيّ مشاكل.

وقال حيال ذلك: "أعتقد بأنّ ما أرادت إدارة الفورمولا واحد بلوغه هو عدم تأخير المسألة وإطالتها أكثر".

وأضاف: "وضعوا ذلك الموعد النهائيّة وأوضحوا أنّ علينا الانضمام والتوقيع على اتّفاقيّة الكونكورد".

وأردف: "لا أعتقد بأنّه في حال فشل أحدهم في الإيفاء بموعد الـ 12 النهائي، أو احتاجت شركات ضخمة لبعض الوقت الإضافيّ، فإنّ ذلك لن يفرض مشكلة. هناك بند شفافيّة في كلّ العقود".

وأكمل: "أتفهّم بالكامل رغبة تشايس كاري في إتمام هذه المسألة، وأعتقد بأنّها رياضتنا وعلينا إيجاد الحلول".

وجاء بيان الفورمولا واحد استجابة لتعليقات وولف ليكون المرّة الأولى التي تشدّد فيها الفورمولا واحد بشكلٍ علنيّ على رغبتها في إتمام شروط اتّفاقيّة الكونكورد وفق صيغتها الحاليّة.

لكنّ وولف يعتقد بأنّ الفورمولا واحد تسعى "لرسم خطّ في الرمال" بتسرّعها في إتمام المحادثات وتسريع المفاوضات.

وقال النمساوي: "هذه شراكة، ويحتاجون للفرق ويحتاجون لشركاء تجاريين أقوياء".

وأكمل: "أعلم سبب رسمهم لخطّ في الرمال، وذلك من أجل دفع الجميع للتحرّك. أعتقد بأنّهم نجحوا في ذلك".

واختتم بالقول: "لن أحدّد يومًا أو اثنين، أو بضعة أسابيع. يتعلّق الأمر بالحصول على الضمانات والاقتناع والالتزام من جميع الفرق للتحرّك وإتمام المسألة سريعًا".