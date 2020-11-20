وولف: لا مشكلة برسائل هاميلتون الحادّة

حسم هاميلتون لقبه السابع في الفورمولا واحد معادلاً بذلك الرقم القياسي العالمي الذي كان حكراً على البارون الأحمر مايكل شوماخر.

ويأتي هذا الإنجاز في موسم شهد الكثير من التقلبات العالمية، حيث استعمل هاميلتون موقعه كنجم في البطولة لتوجيه رسائل متعددة فيما يتعلق بمناهضة العنصرية والمطالبة بالمساواة، وهي أمور قال البريطاني عنها أنها أهمّ من إنجازاته على المسار.

وكان هاميلتون قد أنشأ "وكالة هاميلتون" في وقت سابق من هذا العام ضمن سعيه لتعزيز التنوّع في السباقات، كما أنه يستعمل منصاته على وسائل التواصل الاجتماعيّ - والتي يمتلك فيها 27 مليون متابع - بشكل متكرر للكلام عن هذه القضايا.

وبالرغم من أن الانتقادات طالت هاميلتون من بعض متابعيه الذين يرون أنه يتوجب عليه التركيز في السباقات، لكن توتو وولف أكد عدم وجود أية مشكلة لديه في آراء البريطاني الحادة، إن كان ذلك يعني مناداته بقضايا هامة.

فقال: "ما أقوله على الدوام أنه تطوّر ليس فقط كسائق سباقات، لكن كذلك في قوّة شخصيته".

وتابع: "هناك مواضيع قريبة من قلبه ولأنه يمتلك جمهوراً هائلاً، أدرك أنه قادر على إيصال الرسائل التي يريدها من أجل استعمال صوته لدعم قضايا قريبة من قلبه".

واسترسل: "أعتقد أنه أمر مقبول تماماً، وقد عزّز من موقعه بسبب ذلك. إن رسائله حادة، لكن لا بأس في ذلك، إذ من الأفضل أن تكون حاداً في رأيك وتنجح بإيصاله، على أن تكتم رأيك وتسير مع التيّار".

وتعتبر معادلة رقم مايكل شوماخر القياسي بعدد الألقاب محطة هامة جداً في مسيرة البريطاني الناجحة.

ويتجه هاميلتون كذلك إلى كسر رقم المئة انتصار و100 قطب انطلاق أول، وسيبدأ في 2021 كمرشّح أساسيّ لتحقيق لقبٍ ثامن، وكل تلك أرقام قياسية تُكتب للمرة الأولى في تاريخ البطولة.

ويرى وولف أن نجاحات هاميلتون على المسار ستعزز من موقعه ومن شعبيته وستسمح له كذلك بتوجيه رسائله حيال القضابا الهامة إلى جمهور أكبر.

فقال: "إنه على الدوام يعي أن نجاحاته في الفورمولا واحد كسائق سباقات مع سجلّ لا يُضاهى، ستعزز من جمهوره ومتابعيه ومصداقيته".

واختتم: "ذلك أمر واضح. من الواضح أن قاعدة متابعيه كسائق سباقات هي الأكبر، ومن ثمّ هناك تلك القضايا التي ترفع من مصداقيته".