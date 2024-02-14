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فورمولا 1 إطلاق سيارة مرسيدس
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وولف: لا "كرة سحرية" تمنح أجوبة عن قدرة مرسيدس في منافسة ريد بُل

قال توتو وولف مدير فريق مرسيدس بأنه "لا توجد سحرية" تمنح أجوبة حيال قدرة السهام الفضية على منافسة ريد بُل حالياً في الفورمولا واحد.

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تم إطلاق سيارة مرسيدس المعدلة كلياً في سيلفرستون، قبيل تجربتها من قبل لويس هاميلتون وجورج راسل.

ويبدو وولف متفائلاً من إمكانيات السيارة الجديدة، لكنه يعي أن التفوق على ريد بُل ليست بالمهمة اليسيرة على الإطلاق.

حيث قال: "من ناحية، علينا أن نكون واقعيين حيال فرصنا في التفوق على فريق هيمن خلال حقبة هذه القوانين".

وأكمل: "ليست هناك معجزات في هذه الرياضة. وبالمقابل، طموحنا كبير حقاً. تمتلك ريد بُل سيارة ناجحة جداً بمثابة معيار نطمح للتفوق عليه".

وتابع: "لا أعلم ما سيحصل، ليست لدينا كرة سحرية. لكننا سنعلم قريباً مدى تفوقهم علينا".

وأشار وولف إلى أن أداء الفريق على مدار أول موسمين لم يكن جيداً بما يكفي.

فقال: "بدأنا الحقبة الجديدة بشكل خاطئ. لكن حين النظر عشر سنوات للخلف، حين هيمنا 8 مرات ثم أحرزنا المركزين الثالث والثاني، نجد أنها ليست بالنتائج السيئة".

وأكمل: "لكن علينا ألا ننسى أن هناك فريقاً آخر وسائقاً آخر يفوزان بأغلب السباقات".

وتابع: "هدفنا هو النظر في موقعنا تجاه فيراري ومكلارين وأستون مارتن وأن نكون في قمة هذه المجموعة".

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لويس هاميلتون، جورج راسل، مرسيدس وتوتو وولف مدير الفريق

تصوير: مرسيدس

وأردف: "كذلك، علينا محاولة المنافسة في المقدمة. هذا هو هدفنا، نحن مصممون على ذلك. في الوقت نفسه، نعلم مدى صعوبة ذلك لأنك متأخر بخطوة خلف المنافس الأساسي".

واسترسل: "لكننا نحب التحدي. لهذا أنا متحمس، جميعنا متحمسون لنرى السيارة أخيراً على الحلبة".

واختتم: "لدينا تشكيلة مذهلة من السائقين، وعلى أمل امتلاك سيارة سريعة، ولدينا أفضل الأشخاص في المصنع يبذلون كل ما بوسعهم. أعتقد أن لدينا تركيبة ممتازة تسمح لنا بالعودة للصدارة مجدداً".

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