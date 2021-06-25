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وولف: لا "عراقيل" في طريق محادثات تجديد العقد بين مرسيدس وهاميلتون

قال توتو وولف أنّه لم تكن هنالك "عراقيل" ضمن مفاوضات مرسيدس مع لويس هاميلتون حول عقده الجديد في الفورمولا واحد، مُشيدًا "بالمحادثات الجيّدة" التي تم خوضها حتى الآن.

وولف: لا "عراقيل" في طريق محادثات تجديد العقد بين مرسيدس وهاميلتون

وقّع هاميلتون بطل العالم سبع مرات على عقد بعام واحد مع مرسيدس في فبراير/شباط الماضي، ما أثار التساؤلات حول مستقبل البريطاني بدءًا من موسم 2022.

لكن هاميلتون أظهر علامات قليلة بأنه قد يفكّر في الاعتزال من الفورمولا واحد أو ترك مرسيدس، حيث كشف يوم أمس الخميس أنه بدأ بالفعل المحادثات حول عقده الجديد وأن النقاشات المبكرة كانت "إيجابية".

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وضمن معرض حديثه حول مستقبل هاميلتون اليوم الجمعة في النمسا، أوضح وولف أن المحادثات تسير على نحوٍ جيد وأنه لا يرى أية عراقيل قد تؤخّر من المفاوضات.

حيث قال: "نعم، نشعر بارتياح كبير كون الأمور تسير على نحوٍ جيّد. نناقش التفاصيل. وليست هنالك عراقيل. أعتقد بأن الأمر يتمحور حول الاتفاقات فقط، وبعض المسائل التي قد تستغرق بضعة أيام أكثر. نعم، إنها محادثات جيّدة".

هذا وكان هاميلتون قد تحدث يوم أمس حول مدى استمتاعه بالعمل مع زميله الحالي فالتيري بوتاس، وأنه لا يرى ضرورة ليتغيّر ذلك الوضع.

وعند سؤاله إذا ما ستمثّل هوية زميل هاميلتون عائقًا في محادثات العقد الجديد، قال وولف: "لا، لم نناقش مطلقًا التفضيلات وتشكيلة الفريق. هذا ليس لا يمثّل جزءًا من تفكيره".

لكن وولف شرح لاحقًا خلال المؤتمر الصحافي عقب التجارب الحرة أن مرسيدس ستتمتع دومًا بالشفافية مع هاميلتون حول قراراتها لتشكيلة السائقين، كونها تقدّر رأيه في تلك المسألة.

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فقال: "عندما نتحدث عن السائقين، فليس هنالك ما لا نشاركه معه، إنها الشفافية التي نتعامل بها. ولكننا نقوم بالعكس كذلك، عندما نتحدث مع فالتيري، تكون المحادثات مفتوحة، وكذلك مع جورج (راسل)، كوني لا أرغب بأن تكون هنالك أية أجندات مخفية".

واختتم: "علينا تقييم الوضع للمستقبل. فالتيري خاض بعض الجولات الجيدة للغاية، في مقابل أخرى ليس بذات القدر، وعلينا تقليل ذلك. وبعد ذلك سنتخذ قرارنا، ومهما كان ذلك القرار، فالتيري أو جورج، فإن السائق هو أول من يعلم بذلك القرار".

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