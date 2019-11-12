وولف: لا ضمانة لبقاء مرسيدس في الفورمولا واحد لما بعد 2021

وسط المحادثات الجارية بين مرسيدس وليبرتي ميديا مالكة الحقوق التجارية للفورمولا واحد حيال الصفقات التجارية الجديدة، أوضح وولف أن دايملر الشركة الأم تقيّم الجوانب المتعددة لجدوى مواصلة الاستثمار في مرسيدس كفريق مصنعيّ في البطولة.

وبينما باتت تلوح في الأفق تحديات إمكانية الانتقال لاستعمال سيارات كهربائية، اعترف وولف أن عملية اتخاذ القرار معقدة بالفعل.

حيث قال في مقابلة حصرية مع موقعنا "موتورسبورت.كوم": "كل المؤشرات تتجه صوب بقائنا في البطولة. لكن ذلك ليس أمراً مؤكداً".

وأكمل: "نحن في منتصف محادثات حيال اتفاقية كونكورد جديدة. وضمن ذلك، نحن نقيّم عملية تطوير السيارات التجارية وتأثيرها على الرياضة".

وتعقيباً على العوامل التي تؤثر على عملية اتخاذ القرار، قال وولف: "في أي اتجاه تسير عملية تطور السيارات التجارية؟ كيف ستؤثر الفورمولا واحد كمنصة ترفيهية وتقنية؟ وكعلامة تجارية أول سيارةٍ لها كانت سيارة سباق، هل نودّ البقاء ضمن هذه المنصة (الفورمولا واحد) على المدى الطويل؟".

وأكمل: "لدينا مقاربة فيراري: ’سنواصل المشاركة في البطولة إلى الأبد. نحن نبني سيارات سباق وسيارات تجارية’. بينما يفكر الآخرون بطريقة ثانية: ’لقد خضنا حقبة ناجحة جداً. ولا شيء لدينا باقٍ لنثبته. سنعمل على أمر آخر الآن’. كلتا هذين المقاربتين استراتيجية ممكنة ومقبولة".

وبينما أشار البعض إلى أنّ مسيرة مرسيدس المليئة بالألقاب جعل من مدرائها يفكرون بأن هناك القليل لكسبه من البقاء في الفورمولا واحد، لكن وولف يرى الأمر من وجهة نظر أخرى.

حيث قال: "إن أجريتَ استبياناً اليوم لترى أيّ الفرق أكثر نجاحاً، فإن أغلب الناس سيقولون ’فيراري’. ذلك ببساطة لأنّ فيراري بقيت ضمن صدارة المنافسة لخمسين عاماً".

وأكمل: "أعتقد أنه وفي وقتٍ ما وعند النظر إلى الأمور على المدى القصير، فقد خضنا حقبة ناجحة تجعل من مقاربة المشاركة ومن ثم الخروج من البطولة أمراً ممكناً. لكن النجاح ليس أمراً ثابتاً.".

وأضاف: "بالطبع، كعلامة تجارية معتادة على النجاح، لا بد من السعي وراء الطموحات الخاصة والواقعية، إضافة إلى تقبل فكرة أنه لا يمكننا الفوز في كل موسم. ذلك ليس سهلاً. لا بد أن أبدأ بذلك مع نفسي: كي يمكنني تحمّل حصول مثل ذلك".

بالمقابل، أوضح وولف أن مرسيدس لن تواصل تزويد الفرق بالمحركات - ريسينغ بوينت وويليامز، وكذلك صفقتها الجديدة مع مكلارين - في حال لم تكن على مستوى المنافسة.

فقال: "نحن نزوّد أربعة فرق ونحن من بينها. لذا إما أن نشارك في المنصة (الفورمولا واحد) بشكل كامل أو نخرج بشكل كامل".

واختتم: "لا أعتقد أنه بوسع أحد تقرير ذلك (بقائنا كمزوّد للمحركات فقط وليس كفريق). لكن في حال حصل ذلك، سيكون نتيجة لقرار وليس قراراً بحد ذاته".