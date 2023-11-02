وولف: لا ضمانة على قدرة مرسيدس في تكرار الفوز بسباق البرازيل

ما زالت مرسيدس تبحث عن أول فوز لها في 2023، حيث باتت فيراري الفريق الوحيد الذي انتزع فوزاً واحداً فقط من براثن ريد بُل في موسم شهد هيمنتها المطلقة.

لكن ومع وتيرة السيارة الواعدة مؤخراً عقب اعتماد الأرضية المحدثة، وفكرة أن السيارة كانت بالفعل تنافسية الموسم الماضي على حلبة إنترلاغوس، فإن الفريق يبدو من بين المرشحين للمنافسة على الصدارة في السباق المقبل.

لكن وولف لا يرى بأن نقاط قوة السيارة متماثلة بين الموسمين، بالتالي لا جدوى من التفاؤل بقدرة الفريق على الفوز مجدداً.

وحين سُئِل إن كان الفريق مستعداً بشكل أفضل لسباق البرازيل مقارنة بالموسم الماضي، أجاب وولف: "بصراحة لا أعلم. أعتقد أننا رأينا تشابهاً إلى حد ما بين مستويات الفرق بالمقارنة بين الموسمين".

وأكمل: "لكن ليس هناك ما يكفي من البيانات للخروج بتوقع واضح، لذا لا أعلم".

وتصل مرسيدس إلى البرازيل بعد تحقيق لويس هاميلتون المركز الثاني للمرة الثاني على التوالي في المكسيك، بعد المركز الثاني الذي شُطب في أوستن بسبب خرق قوانين معدلات تآكل القطعة الخشبية أسفل السيارة.

وأوضح وولف أن هناك علامات مشجعة للغاية بعد تحسن أداء السيارة والثقة التي تمنحها للسائقين.

فقال: "أعتقد أننا رأينا مزيداً من الارتكازية، سهولة أكبر في القيادة. وباتت السيارة أقل صعوبة".

وتابع: "مع ذلك، المشاكل الأساسية موجودة. قال لي لويس ’ما زالت صعبة في القيادة، لكنها أسرع’".

واختتم: "من المهم التأكد أننا على الطريق الصحيح للموسم المقبل وهذا ما يبدو عليه الأمر".