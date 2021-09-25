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وولف: لا خطط لتلقي هاميلتون لعقوبة تغيير وحدة الطاقة

قال توتو وولف مدير فريق مرسيدس أنّ الحظيرة الألمانيّة لا تُفكّر في أيّ خطط حاليّة لتزويد سيارة لويس هاميلتون بوحدة طاقة رابعة وبالتالي تلقيه لعقوبة الانطلاق من آخر الترتيب.

وولف: لا خطط لتلقي هاميلتون لعقوبة تغيير وحدة الطاقة

زوّدت ريد بُل سيارة ماكس فيرشتابن غريم هاميلتون على اللقب بوحدة طاقة جديدة بين حصّتي الجمعة، وبالتالي سينطلق الهولندي من آخر الترتيب.

وكان فيرشتابن قد تلقى قبل ذلك عقوبة التراجع ثلاثة مراكز من مكان تأهّله نتيجة وضع أغلب اللوم عليه في حادثته مع هاميلتون في مونزا، وهو ما شجّع ريد بُل على الإقدام على هذه التضحية في روسيا. ومن المتوقّع أن تتهاطل الأمطار غدًا السبت وهو ما قد يخلط الأمور أكثر.

وتُواجه جميع الفرق ضغوطات على صعيد نقل سائقيها إلى وحدات طاقة رابعة بعد أن أصبحت صعوبة إكمال الموسم من دون تغيير إضافيًا مسألة صعبة للغاية وذلك بعد تأكيد الروزنامة بأكملها الآن. إذ أنّ مواصلة استخدام الوحدات القديمة سيكون محفوفًا بالمخاطر، إلى جانب تراجع أدائها بعد قطعها لمسافات طويلة.

وكان فالتيري بوتاس زميل هاميلتون قد انتقل إلى وحدة جديدة في مونزا وانطلق من آخر الترتيب في السباق الرئيسي نتيجة لذلك.

وأصرّ وولف على أنّ مرسيدس ترغيب باستغلال أدائها القويّ المتوقّع في سوتشي بأقصى تقدير.

وقال حيال ذلك لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "أعتقد بأنّ لدينا فرصة جيّدة هنا. في حال سار كلّ شيء وفق ما هو مخطّطٌ له وانطلقنا من الصفّ الأوّل، فإنّنا نأمل تحقيق نقاط كثيرة هنا".

وأضاف: "أعتقد بأنّنا نتطلّع إلى تطوير وحدة الطاقة الآن على صعيد علامات مشاكل الموثوقيّة التي لم تظهر بعد. لذا سنتناول كلّ عطلة نهاية أسبوع على حدة".

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وعلى عكس فيرشتابن وبوتاس فإنّ هاميلتون لم يلحق أيّ ضررٍ بوحدات طاقته نتيجة الحوادث، لذا يتمتّع بمتنفّسٍ أكبر من كليهما. لكنّ وولف اعترف بصعوبة توقيت العقوبة بشكلٍ صحيح.

وقال النمساوي: "بالضبط. قد تُواجه عطلة نهاية أسبوع تكون متأخّرًا فيها بالكامل، أو يُباغتك فيها حادث، وتنطلق من آخر الترتيب في جميع الأحوال. لذا أعتقد بأنّ الانتقال إلى وحدة طاقة جديدة بشكلٍ مبكّرٍ ليس أمرًا نرغب بفعله".

وتضمّنت حزمة هوندا الأحدث خصائص جديدة لمدّخرة الطاقة، وكان فيرشتابن قد حصل على نسخة منه من دون عقوبة في سبا.

كما جلبت فيراري وحدة طاقة محدّثة في سوتشي تمّ منحها إلى لوكلير. وبشكلٍ مماثلٍ لفيرشتابن فإنّ أصيل موناكو سينطلق من آخر الترتيب.

وقال وولف أنّ مرسيدس قدّمت كلّ تحديثاتها الممكنة في بداية الموسم، لذا لن تكون هناك أيّة مكاسب أداء بالنسبة لهاميلتون ما عدا تلك المتعلّقة بالمسافات المقطوعة.

وقال في هذا الصدد: "الحقيقة أنّنا لا نعلم ما يفعله الآخرون. إنّه مجرّد ضجيج. من المهمّ بالنسبة إلينا اختيار التوقيت المناسب للتحديثات. وقد قمنا بذلك في بداية العام".

وأكمل: "نحن سعداء بما قمنا به. وهذه معركة متقاربة والجميع يُعاني من ذات مشاكل الموثوقيّة، أو يجلب تحديثات متأخّرة".

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