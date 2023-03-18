وولف: "لا حقد" تجاه هاميلتون إن قرر الانتقال لفريق آخر

لكنّ وولف شدّد على ثقة مرسيدس ببقاء بطل العالم سبع مرات على المدى القصير.

وينتهي عقد هاميلتون الحالي بنهاية موسم 2023، لكن البريطاني صرّح مسبقاً بأن الاتفاق على عقد جديد مجرد شكليات خلال الفترة الشتوية الماضية.

رغم ذلك، لا توجد خطة واضحة حيال ذلك حتى الآن خاصة بعد البداية الصعبة والمحبطة لفريق مرسيدس هذا الموسم.

وبينما من المتوقع أن هاميلتون سيجدد عقده، لكن وولف يرى بأن النجم البريطاني قد يضطر للبحث عن مقعد آخر إن لم ينجح الفريق بالخروج من الوضع الحالي.

فقال: "لا أعتقد أن لويس سيترك مرسيدس".

وأكمل: "نحن في مرحلة بتنا نثق ببعضنا البعض، وقد جمعتنا علاقة رائعة ولا يوجد سبب للشكّ ببعضنا البعض، بالرغم من الفترة الصعبة الحالية".

وأردف: "لكن، علينا الخروج من الوضع السيء والعودة لتقديم الأداء الثابت".

وتابع: "كسائق، إن أراد الفوز بلقب آخر، عليه ربما ضمان امتلاك السيارة القادرة على ذلك".

واسترسل: "إن لم ننجح بإثبات قدرتنا على منحه السيارة التي يريدها خلال المواسم المقبلة، حينها عليه البحث عن فريق آخر".

واختتم: "لا أعتقد أنه سيقوم بذلك حالياً، لكنني لن أحقد عليه إن قام بذلك خلال موسم أو اثنين".