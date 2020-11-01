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وولف: لا تجميد لمحرّكات الفورمولا واحد ما لم تتراجع فيراري ورينو عن معارضتهما

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وولف: لا تجميد لمحرّكات الفورمولا واحد ما لم تتراجع فيراري ورينو عن معارضتهما

يعتقد توتو وولف مدير فريق مرسيدس أنّ الفورمولا واحد ستفشل في تطبيق رغبة ريد بُل بتجميد المحرّكات طالما أنّ فيراري ورينو تُعارضان المقترح.

تسعى ريد بُل حاليًا لتجميد تطوير وحدات الطاقة في الفورمولا واحد بدءًا من 2022 كي تستحوذ على الملكيّة الفكريّة الخاصة بشريكتها الحاليّة هوندا عند مغادرة الأخيرة للسلسلة نهاية العام المقبل.

ومن دون وضع نهاية لدورة التطوير الحاليّة والتكاليف الباهظة المتّصلة بوحدات الطاقة، استبعدت ريد بُل الإقدام على تلك الفكرة.

وسيترك ذلك الفريق أمام خيارٍ وحيدٍ وهو العودة إلى مرتبة فريق زبون وحاجته للتزوّد بالمحرّكات من أحد المصنّعين المتبقين في الفورمولا واحد.

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وأكّدت مرسيدس منذ فترة أنّها ستدعم تجميد المحرّكات من أجل الإبقاء على فريق ردي بُل التنافسيّ في البطولة، إلى جانب خفض النفقات بالنسبة للمصنّعين الحاليين.

لكنّ فيراري ورينو أكّدتا هذا الأسبوع عدم دعمهما لذلك المقترح، مشدّدتين على أهميّة المنافسة والتطوير في هذا الجانب.

وعندما سُئل إن كان تجميد التطوير سيمضي قدمًا لموسم 2022، قال وولف أنّه طالما يُعارض مُصنّعان المقترح، فلن يتمّ اعتماده.

وقال النمساوي: "أعتقد بأنّ عدم موافقة مُصنّعين يعني عدم قدرة فرضه ولا تطبيقه. لديهما أسبابهما الخاصة لرفضه. أعتقد بأنّنا نتفهّم كذلك موقع هوندا وريد بُل".

وأضاف: "كانت رينو وفيراري واضحتين للغاية على صعيد معارضتهما، لذا لا أرى إمكانيّة تطبيق التجميد للأسف".

وقالت ريد بُل أنّها ستسعى وراء الحصول على قرار بشأن خطط تجميد المحرّك فيا لمستقبل خلال الأسابيع الستّة المقبلة، حيث سيُؤثّر القرار كذلك على فريقها الرديف ألفا تاوري.

وتتطلّب القوانين الرياضيّة الحاليّة من رينو تزويد الفريقَين في 2022 في حال طُلب منها ذلك من قبل "فيا"، لكنّ ريد بُل حاولت النأي بنفسها عن ذلك.

وقال كريستيان هورن مدير فريق ريد بُل في وقتٍ سابقٍ من هذا الأسبوع أنّه يأمل أن تتدخّل "فيا" من أجل ضمان أنّ المصالح الشخصيّة لن تمنع مصلحة الفورمولا واحد برمّتها.

وقال هورنر: "مهمّة المقنّن ومالك الحقوق التجاريّة هي النظر إلى الصورة الأشمل لما هو أفضل للفورمولا واحد".

وأكمل: "من الواضح أنّنا خسرنا هوندا، وتلك أنباءٌ كارثيّة للرياضة. لا يُمكننا تحمّل تكاليف الاستحواذ على المشروع، وأعني من ناحية التطوير، خاصة في الوضع الحالي للعالم".

وأردف: "أعتقد بأنّ فيا ومالكي الحقوق التجاريّة يخوضون محادثات بناءة. من الواضح أنّ ذلك يجب أن يجري بالتعاون مع المصنّعين المشاركين في الرياضة".

واختتم بالقول: "اعتقد بأنّ ذلك ما سيحدث، ويجب التوصّل إلى حلٍ ما في الأسابيع المقبلة".

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