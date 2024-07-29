وولف: لا أعذار للخطأ الذي كلّف راسل الفوز في بلجيكا
لم يتوارَ مدير مرسيدس توتو وولف من مسؤولية الفريق في الخطأ الذي جرّد راسل من فوزه المفاجئ في سبا.
جورج راسل، مرسيدس ولويس هاميلتون، مرسيدس
الصورة من قبل: سام بولكسهام/ صور لات
قال توتو وولف بأنه ليس لدى مرسيدس "أي عذر" وأنها "اقترفت خطأ بالتأكيد" كلّف جورج راسل فوزه بسباق جائزة بلجيكا الكبرى إثر خرق للقوانين التقنية.
تجرّد راسل من الفوز الذي حققه في سبا أمام زميله ومتصدر السباق لفترة طويلة لويس هاميلتون بعد أن وجد المراقبون بأن سيارته دبليو15 كانت أقل بـ 1.5 كلغ من الوزن الأدنى المسموح.
وقد تصاعدت تساؤلات عقب السباق حول ما إذا كانت استراتيجية التوقف الوحيد التي منحت راسل الفوز هي السبب وراء نزول وزن السيارة عن الحد الأدنى.
وعند سؤاله قبل القرار النهائي للمراقبين عما إذا كان هنالك أي شيء كانت تعرفه مرسيدس والذي ربما تسبب بهذا الخرق، قال وولف: "لا، أعتقد بأنها استراتيجية توقف واحد، وتتوقع الكثير من المطاط، ربما أكثر، ولكن ليس هنالك عذر لذلك".
وأضاف: "لو رأى المراقبون بأن ذلك خرق فعلي، فهكذا هو الوضع. إذ علينا أن نتعلم من هذا كفريق، وهنالك الكثير من الإيجابيات اليوم لجورج".
وتابع: "بيد أن تلك ضربة كبيرة لسائق لطالما كان حلم طفولته الفوز بهذه السباقات وذلك سُلب منه اليوم، لكنه سيفوز بالكثير".
وتعقيبًا على خسارة راسل للفوز بعد قرار المراقبين وترقية هاميلتون ليحصد هذا الانتصار، فقد أصدرت مرسيدس بيانًا على لسان وولف جاء فيه: "علينا أن نتقبّل شطب النتيجة. من الواضح أننا اقترفنا خطأ ويجب أن نتأكد من أن نتعلم منه".
وأردف: "سنغادر هذه الجولة وسنقيّم ما حدث ونفهم ما سار على نحوٍ خاطئ. أن نخسر الثنائية هنا لهو أمر محبط ولا يسعنا سوى الاعتذار لجورج الذي خاض سباقًا قويًا اليوم".
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