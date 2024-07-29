جميع البطولات
اشترك

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

Motorsport prime

Discover premium content
اشترك

النسخة

الشرق الأوسط الشرق الأوسط
فورمولا 1 جائزة بلجيكا الكبرى

وولف: لا أعذار للخطأ الذي كلّف راسل الفوز في بلجيكا

لم يتوارَ مدير مرسيدس توتو وولف من مسؤولية الفريق في الخطأ الذي جرّد راسل من فوزه المفاجئ في سبا.

جورج راسل، مرسيدس ولويس هاميلتون، مرسيدس

جورج راسل، مرسيدس ولويس هاميلتون، مرسيدس

الصورة من قبل: سام بولكسهام/ صور لات

قال توتو وولف بأنه ليس لدى مرسيدس "أي عذر" وأنها "اقترفت خطأ بالتأكيد" كلّف جورج راسل فوزه بسباق جائزة بلجيكا الكبرى إثر خرق للقوانين التقنية.

تجرّد راسل من الفوز الذي حققه في سبا أمام زميله ومتصدر السباق لفترة طويلة لويس هاميلتون بعد أن وجد المراقبون بأن سيارته دبليو15 كانت أقل بـ 1.5 كلغ من الوزن الأدنى المسموح.

وقد تصاعدت تساؤلات عقب السباق حول ما إذا كانت استراتيجية التوقف الوحيد التي منحت راسل الفوز هي السبب وراء نزول وزن السيارة عن الحد الأدنى.

وعند سؤاله قبل القرار النهائي للمراقبين عما إذا كان هنالك أي شيء كانت تعرفه مرسيدس والذي ربما تسبب بهذا الخرق، قال وولف: "لا، أعتقد بأنها استراتيجية توقف واحد، وتتوقع الكثير من المطاط، ربما أكثر، ولكن ليس هنالك عذر لذلك".

اقرأ أيضاً:

وأضاف: "لو رأى المراقبون بأن ذلك خرق فعلي، فهكذا هو الوضع. إذ علينا أن نتعلم من هذا كفريق، وهنالك الكثير من الإيجابيات اليوم لجورج".

وتابع: "بيد أن تلك ضربة كبيرة لسائق لطالما كان حلم طفولته الفوز بهذه السباقات وذلك سُلب منه اليوم، لكنه سيفوز بالكثير".

وتعقيبًا على خسارة راسل للفوز بعد قرار المراقبين وترقية هاميلتون ليحصد هذا الانتصار، فقد أصدرت مرسيدس بيانًا على لسان وولف جاء فيه: "علينا أن نتقبّل شطب النتيجة. من الواضح أننا اقترفنا خطأ ويجب أن نتأكد من أن نتعلم منه".

وأردف: "سنغادر هذه الجولة وسنقيّم ما حدث ونفهم ما سار على نحوٍ خاطئ. أن نخسر الثنائية هنا لهو أمر محبط ولا يسعنا سوى الاعتذار لجورج الذي خاض سباقًا قويًا اليوم".

اقرأ أيضاً:

كن جزءًا من مجتمع موتورسبورت

انضمّ إلى المحادثة

شارك أو احفظ هذه القصّة

المقال السابق فيرستابن: ريد بُل كانت لتنافس على الفوز في سبا من دون عقوبة التراجع
المقال التالي شرح قانون الوزن الذي كلّف راسل الفوز في بلجيكا

أبرز التعليقات

جورج راسل
More from
جورج راسل
مرسيدس متّهمة بإرسال رسالة "غير ضرورية" إلى هاميلتون

مرسيدس متّهمة بإرسال رسالة "غير ضرورية" إلى هاميلتون

فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
مرسيدس متّهمة بإرسال رسالة "غير ضرورية" إلى هاميلتون
هاميلتون يصف شعوره تجاه شطب نتيجة راسل وحصوله على الفوز في بلجيكا

هاميلتون يصف شعوره تجاه شطب نتيجة راسل وحصوله على الفوز في بلجيكا

فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
هاميلتون يصف شعوره تجاه شطب نتيجة راسل وحصوله على الفوز في بلجيكا
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
مرسيدس
More from
مرسيدس
شرح قانون الوزن الذي كلّف راسل الفوز في بلجيكا

شرح قانون الوزن الذي كلّف راسل الفوز في بلجيكا

فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
شرح قانون الوزن الذي كلّف راسل الفوز في بلجيكا
هاميلتون بعد سباق بلجيكا: إطاراتي كانت جيدة لكن الفريق أدخلني للمنصة رغم ذلك

هاميلتون بعد سباق بلجيكا: إطاراتي كانت جيدة لكن الفريق أدخلني للمنصة رغم ذلك

فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
هاميلتون بعد سباق بلجيكا: إطاراتي كانت جيدة لكن الفريق أدخلني للمنصة رغم ذلك
تحليل: الحصان الأسود الذي قد يتقدّم معركة لقب الفورمولا واحد في 2018

تحليل: الحصان الأسود الذي قد يتقدّم معركة لقب الفورمولا واحد في 2018

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: الحصان الأسود الذي قد يتقدّم معركة لقب الفورمولا واحد في 2018

أحدث الأخبار

ريد بُل تطفئ نيران التكهنات وتؤكد بقاء بيريز مع الفريق حتى نهاية الموسم

ريد بُل تطفئ نيران التكهنات وتؤكد بقاء بيريز مع الفريق حتى نهاية الموسم

F1 فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
ريد بُل تطفئ نيران التكهنات وتؤكد بقاء بيريز مع الفريق حتى نهاية الموسم
رسمياً: ساينز يوقّع مع ويليامز بدءاً من موسم 2025

رسمياً: ساينز يوقّع مع ويليامز بدءاً من موسم 2025

F1 فورمولا 1
رسمياً: ساينز يوقّع مع ويليامز بدءاً من موسم 2025
تقييم: آراء محرّرينا حول سباق جائزة بلجيكا الكبرى 2024

تقييم: آراء محرّرينا حول سباق جائزة بلجيكا الكبرى 2024

F1 فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
تقييم: آراء محرّرينا حول سباق جائزة بلجيكا الكبرى 2024
ماركو: بياستري أقوى ذهنياً من نوريس

ماركو: بياستري أقوى ذهنياً من نوريس

F1 فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
ماركو: بياستري أقوى ذهنياً من نوريس

برايم

اكتشف محتوى برايم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل سكوت ميتشيل
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل آدم كوبر
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
شاهد المزيد

اتصل بنا

© 2024 شبكة موتورسبورت ش.م.م جميع الحقوق محفوظة.

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

Motorsport prime

Discover premium content
اشترك

النسخة

الشرق الأوسط الشرق الأوسط