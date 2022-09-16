وولف: لا أحد قادر على تقديم أداء أفضل مما قام به دي فريز في أول سباق له

بعد أن قاد سيارة أستون مارتن خلال التجارب الحرة يوم الجمعة، انتقل دي فريز ليقود سيارة ويليامز قبل التجارب الحرة الثالثة يوم السبت بديلاً عن أليكسندر ألبون الذي اضطر لإجراء عملية جراحية لاستئصال الزائدة الدودية.

وتأهل الناشئ بالمركز 13 خلال التصفيات لكنه انطلق ثامناً بسبب عقوبات التراجع على شبكة الانطلاق للسائقين أمامه.

ونجح بتحقيق المركز التاسع وحصد نقطتين لصالح الفريق في أول سباق له ضمن الفورمولا واحد على الإطلاق.

ويرى وولف أن هذه النتيجة القوية تثبت قدرات دي فريز الحقيقية، حيث قال: "إنه سائق جيد للغاية. ليس سريعاً وحسب، لكنه ذكي ويتحلى بروح الفريق".

وأكمل: "لهذا السبب يستحق نتيجته تلك. لا أعتقد أن أحداً آخر كان قادراً على تقديم أداء أفضل مما قام به".

وتابع: "تقود سيارة أستون مارتن وفجأة في آخر دقيقة تنتقل لقيادة سيارة أخرى. وتتفوق على زميلك بفارق كبير".

واسترسل: "تنطلق ثامناً وتنهي تاسعاً. نيكي (لاودا) كان ليرفع القبعة تحية لمثل هذا السائق".

نيك دي فريز، ويليامز تصوير: ويليامز

وبالرغم من ارتباطات دي فريز الوثيقة بمرسيدس في الفورمولا إي وكذلك في الفورمولا واحد كسائق احتياطي، لكنه لا يمتلك أي عقد رسمي مع المصنع الألماني ضمن برنامج تنشئة الناشئين، ولا يربطه عقد لإدارة أعماله كما هو الحال مع جورج راسل أو إستيبان أوكون.

لكن مرسيدس ما زالت مهتمة بالتقدم الذي يحققه الهولندي.

حيث قال وولف في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "كان نيك سائقاً رسمياً مع مرسيدس حتى خروج الفريق من الفورمولا إي قبل عدة أسابيع".

وأكمل: "كما فاز باللقب معنا، أول لقب لنا في تلك البطولة. لذا فهو سائق حقيقي مع مرسيدس".

وتابع: "لكن لا تجمعنا به أية عقود لإدارة أعماله وليس لدينا أي تأثير على مسيرته المهنية ولا نأخذ أية نسبة من أرباحه المستقبلية. بل فقط تجمعنا به معرفة وطيدة".

واختتم: "وفق تقييمنا، نحن نعتقد أن نيك دي فريز يستحق مقعداً في الفورمولا واحد".