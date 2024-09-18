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فورمولا 1 جائزة سنغافورة الكبرى

وولف: كنا نستحق المركز الخامس في باكو وليس منصة التتويج 

اعترف توتو وولف مدير فريق مرسيدس بأن هناك تحديات بدنية وذهنية بانتظار السهام الفضية على حلبة مارينا باي في جائزة سنغافورة الكبرى للفورمولا واحد.

خلدون يونس
خلدون يونس
تم التحديث:
جورج راسل، مرسيدس

أوضح وولف أن مرسيدس تستهدف تقديم وتيرة أقوى في سنغافورة بعد الدروس التي تعلمتها من باكو.

حيث قال: "نتجه إلى سنغافورة، وهي حلبة شوارع، مباشرة بعد باكو، الحلبة التي واجهنا فيها تحدياً مختلفاً".

وأكمل: "إنها حلبة متطلبة بشكل هائل بدنياً، لكل من السائقين والفرق".

وأردف: "الحرارة والرطوبة جزء كبير من التحدي وكذلك الحلبة نفسها. تتواجد فيها مطبات، وهناك منعطفات بطيئة وسريعة، وحواجز يسهل الارتطام بها".

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واسترسل: "أكبر مشاكلنا كانت التحكم في حرارة الإطارات. لكن الوضع يصبح مشجعاً حين تعمل السيارة بالشكل الصحيح، وتظهر الوتيرة التنافسية".

واستكمل: "لقد خرجنا من باكو بمنصة تتويج، لكننا نعلم أننا كنا نستحق المركز الخامس".

واختتم: "خرجنا من أذربيجان بمشاعر متضاربة، وسنتعلم مما خضناه لنقدم تأدية بشكل أفضل في سنغافورة".

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