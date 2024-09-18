وولف: كنا نستحق المركز الخامس في باكو وليس منصة التتويج 

أوضح وولف أن مرسيدس تستهدف تقديم وتيرة أقوى في سنغافورة بعد الدروس التي تعلمتها من باكو.

حيث قال: "نتجه إلى سنغافورة، وهي حلبة شوارع، مباشرة بعد باكو، الحلبة التي واجهنا فيها تحدياً مختلفاً".

وأكمل: "إنها حلبة متطلبة بشكل هائل بدنياً، لكل من السائقين والفرق".

وأردف: "الحرارة والرطوبة جزء كبير من التحدي وكذلك الحلبة نفسها. تتواجد فيها مطبات، وهناك منعطفات بطيئة وسريعة، وحواجز يسهل الارتطام بها".

واسترسل: "أكبر مشاكلنا كانت التحكم في حرارة الإطارات. لكن الوضع يصبح مشجعاً حين تعمل السيارة بالشكل الصحيح، وتظهر الوتيرة التنافسية".

واستكمل: "لقد خرجنا من باكو بمنصة تتويج، لكننا نعلم أننا كنا نستحق المركز الخامس".

واختتم: "خرجنا من أذربيجان بمشاعر متضاربة، وسنتعلم مما خضناه لنقدم تأدية بشكل أفضل في سنغافورة".