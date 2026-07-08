وولف كان يتمنى لو تمّت إدارة جائزة أبوظبي 2021 بالطريقة نفسها مثل سيلفرستون 2026 مع سيارة الأمان

انتهاء جائزة بريطانيا الكبرى 2026 خلف سيارة الأمان أصاب كثيرًا من الجماهير في سيلفرستون بخيبة أمل.

وظهرت على شاشات التوقيت رسالة تقول: "انتهاء فترة سيارة الأمان في هذه اللفة". لكن تبين لاحقًا أن هذه الرسالة كانت غير صحيحة.

وأوضح الاتحاد الدولي للسيارات في بيان صدر بعد السباق أن الرسالة ظهرت بالخطأ نتيجة خلل برمجي، وكان ينبغي ألا تُعرض من الأساس.

كما شدد الاتحاد على أن المادة B5.13.5 من اللوائح الرياضية الدولية قد طُبقت بصورة صحيحة. ووفقًا لهذه المادة، يجب إكمال لفة كاملة إضافية بعد انتهاء إجراءات السماح للسيارات المتأخرة بتجاوز سيارة الأمان، قبل أن تعود سيارة الأمان إلى منطقة الصيانة.

وتنص اللوائح الرياضية على ما يلي: "ما لم يقرر مدير السباق بقاء سيارة الأمان على الحلبة، فإنها تعود إلى منطقة الصيانة في نهاية اللفة التالية بعد إرسال رسالة إلى جميع المتنافسين تفيد بأن (السيارات المتأخرة يمكنها الآن تجاوز سيارة الأمان)، وذلك وفقًا للمادة B5.13.4 c)".

وأوضح الاتحاد الدولي للسيارات أن جميع الإجراءات طُبقت بالشكل الصحيح، وأن رسالة "انتهاء فترة سيارة الأمان" ظهرت بسبب خلل في البرنامج.

وشهدت إجراءات سيارة الأمان تغييرات كبيرة بعد جائزة أبوظبي الكبرى عام 2021. ففي ذاك السباق، سمح مدير السباق آنذاك، مايكل ماسي، فقط للسيارات الواقعة بين المتنافسين على اللقب بتجاوز سيارة الأمان، قبل استئناف السباق للفة الأخيرة.

ودخل هذا القرار، الذي مهد الطريق أمام ماكس فيرستابن لتجاوز لويس هاميلتون في اللفة الأخيرة والفوز ببطولة العالم، التاريخ باعتباره أحد أكثر اللحظات إثارة للجدل في تاريخ الفورمولا 1.