وولف قرر بشأن أنتونيللي "بعد 5 دقائق" من معرفة خطوة انتقال هاميلتون إلى فيراري

كشف توتو وولف مدير فريق مرسيدس أنه قرر بأن أندريا كيمي أنتونيللي سيكون خليفة لويس هاميلتون "بعد 5 دقائق" من معرفته بخطوة انتقال لويس هاميلتون إلى صفوف فيراري.

أعلنت مرسدس اليوم السبت أخيرًا بأن أنتونيللي صاحب الـ 18 سيترقى ليسابق في الفورمولا 1 الموسم المُقبل مع الفريق بجوار جورج راسل.

ويُنهي ذلك الإعلان على شهور من التكهنات حول قرار مرسيدس بشأن من سيعوّض هاميلتون، حيث عمل وولف على تسريع إعداد الموهبة الناشئة أنتونيللي عبر اختبارات خاصة مع الفريق بالتزامن مع تصريحات بمحاولات لضم ماكس فيرستابن إذا ما أصبح متاحًا.

وعند سؤاله عن الوقت الذي حسم فيه قراره بشأن خياره المفضل لتعويض هاميلتون، قال وولف: "لقد حسمت قراري بعد 5 دقائق من إخبار لويس لي بأنه سينتقل إلى فيراري".

وأضاف: "بالطبع كنا نناقش خيارات أخرى، وكذلك أبقينا على فكرة إمكانية ضم ماكس، إذ لم نستبعدها تمامًا في ظل ما حدق في ريد بُل، لكن غريزيًا، تشكيلة هذين السائقين هي ما أردته دومًا".

وتابع: "بالوضع في الحسبان كذلك تسريع عملية تطوير وتحضير كيمي وكل شيء متعلق بذلك أيضاً، لكن ذلك ما أردت وفكرت في فعله على الفور".