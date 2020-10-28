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وولف: قرار ويليامز حيال مستقبل راسل لا علاقة له بمستوى أدائه

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وولف: قرار ويليامز حيال مستقبل راسل لا علاقة له بمستوى أدائه

قال توتو وولف مدير فريق مرسيدس أن قرار ويليامز حيال مستقبل جورج راسل لا علاقة له "بمهاراته القيادية" بل يتعلق بالنواحي السياسية والتجارية.

تصاعدت التكهنات الأسبوع الماضي حيال إمكانية استبدال راسل بالمكسيكي سيرجيو بيريز لموسم 2021، حيث يحاول الأخير إيجاد مقعد له بعد أن خسر مقعده في ريسينغ بوينت لصالح سيباستيان فيتيل.

وكان راسل قد كرر في عدة مناسبات أنه "غير قلق" حيال مستقبله مع ويليامز خاصة وأن عقده يمتد حتى نهاية الموسم المقبل، وأن تلك الشائعات مصدرها معسكر بيريز، بهدف تسهيل انتقاله إلى فريق آخر.

وأثار راسل إعجاب الكثيرين بمسيرته في  الفورمولا واحد حيث قدم أداء قوياً في سباق جائزة البرتغال الكبرى، حيث وصفه بأنه ربما يكون أفضل سباق له في البطولة.

وضمن معرض كلامه حيال مستقبل راسل، أوضح وولف أن البريطاني اليافع أثبت مرة أخرى أنه يستحق التواجد في البطولة، لكنه أشار إلى أن قرار ويليامز لا يتعلق بمستوى الأداء.

فقال: "أثبت جورج أنه يستحق التواجد في الفورمولا واحد مرة أخرى".

وتابع: "لا أعتقد أن القرار سيتمحور حول مهارات القيادة، بل يتعلق بالجوانب السياسية والتجارية".

وأردف: "القرار يعود للملاك الجدد. نحن نحترم قرار ويليامز المستقل. أعتقد أن الفريق في وضع جيد".

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وكان وولف قد صرح سابقاً أنه وفي حال خسر راسل مقعده مع ويليامز لموسم 2021، فإنه سيخضع لبرنامج اختبارات "كبير جداً" العام المقبل مع مرسيدس وسيعمل كسائق احتياطي كذلك، لكنه شدد على ثقته ببقاء البريطاني ضمن السباقات.

وقال راسل أنه لم يتكلم بعد عن خياراته لموسم 2021 مع وولف.

فقال: "لم نتكلم بعد. قال لي ’انصت، أنا أدعمك’ وهو يقول أنني سأسابق العام المقبل، لذا لا داعي للقلق".

وأكمل: "بالنسبة لي، هناك الكثير من التكهنات. أعتقد أنها صادرة من جهة معينة".

واختتم: "كل شيء يبدو اعتيادياً. سيتم توضيح كل شيء من قبل الفريق، ربما نهاية الأسبوع المقبل".

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