وولف قد يُعيد النظر في رسائله اللاسلكية مع بوتاس بعد "ثبات" أدائه

سُمع وولف وهو يُقدّم رسائل التحفيز والتشجيع إلى بوتاس في عددٍ من السباقات بهدف مُساعدة الأخير على التقدم للأمام. وكان الفنلندي يُحاول مطاردة فيرشتابن نحو المركز الثاني في سباق البرتغال حيث قال له وولف "لاحقه فالتيري. لديك السيارة الأسرع".

ولكن خسر بوتاس قرابة الخمس ثوانٍ جرّاء مشكلة في مستشعر العادم في نهاية المطاف، الأمر الذي منعه من اللّحاق بفيرشتابن ليُنهي سباقه في المركز الثالث.

وقال وولف أنه وبالرغم من استمتاعه بالمشاركة في السباق من خلال رسائله اللاسلكيّة، إلّا أنه قد يحتاج إلى إعادة النظر بهذه السياسة مستقبلاً بعدما فشلت رسائله في إحداث تغيير كبير على صعيد سرعة بوتاس في بورتيماو.

"لقد ناقشنا المسألة وأنا أستمتع بها أيضاً كوني أتحمس للأمور التي تمنح بوتاس سرعةً إضافية" قال وولف، ثم تابع قائلاً "اعتقدت بأنها تعمل بشكلٍ جيد. ولكن في الواقع، لم تعمل بشكلٍ جيد هذه المرّة. لذلك قد أحتاج إلى السكوت في المرّة القادمة! أو على الأقلّ مناقشة الأمر معه".

وأضاف "أريد التحدث إليه مرّة أخرى. إنه يمتلك ذهنية قويّة وقد رأينا ذلك بكيفية تعافيه من الجولة الماضية في إيمولا. كان يُلاحقه ويطارده حقًا، ولكن عندما أرسلتُ له رسالتي يبدو بأنّ وتيرته بقيت على حالها. لذلك ربما لن أرسل له مثل هذه الرسائل في المستقبل بعد الآن".

من جهةٍ أخرى، اعترف بوتاس بعد السباق بأنه سعيدٌ دائمًا بتلقيه لرسائل التشجيع عبر الراديو من وولف.

وقال "هناك العديد من المرات التي تحدّث فيها وولف معي عبر جهاز اللاسلكي. إنها رسائل دعم وهي لا تضرّ أبدًا".