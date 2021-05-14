وولف: فيرشتابن ليس الخيار الوحيد كبديل عن هاميلتون

يمتلك هاميلتون حالياً عقداً مع مرسيدس ينتهي بنهاية الموسم الجاري، لكنه يبدو متحمساً لإتمام عقد طويل الأمد مع فريقه بحلول صيف هذا العام.

لكن، تعي مرسيدس جيداً أنها وفي مرحلة ما ستكون بحاجة لإيجاد بديل عن بطل العالم سبع مرات، قادر على حمل عبء المنافسة على اللقب بشكل دوري.

ولطالما أحاطت الشائعات بالهولندي فيرشتابن سائق ريد بُل، كهدف محتمل للسهام الفضية، خاصة وأن فريقه الحالي غير قادر على تأمين سيارة تلائم طموحاته.

لكن وولف أشار بوضوح إلى وجود العديد من المرشّحين لنيل ذلك الدور مع مرسيدس.

فقال في مقابلة حصرية مع النسخة الإيطالية من موقعنا "موتورسبورت.كوم": "عليك دوماً النظر إلى مجموعة الأشخاص المؤهلين للعمل مع مرسيدس مستقبلاً".

وأكمل: "ماكس وبكل تأكيد سائق مذهل ونجم المستقبل، لكنه ليس الوحيد. أرى مجموعة من السائقين اليافعين الذين لم يحصلوا بعد على فرصة القيادة على متن سيارة تنافسية".

وتابع: "بناء على ذلك، من الجيد متابعة كيفية تطوّر الوضع".

وتقيم مرسيدس بالفعل إمكانية ترقية أحد ناشئيها في 2022، وذلك إن لم يفلح فالتيري بوتاس بتأمين عقد جديد للموسم المقبل.

لكن وولف أشار بوضوح إلى أن العلامة الألمانية ملتزمة تماماً بمنح بوتاس فرصة إثبات نفسه وأحقيته بالبقاء مع الفريق، قبل اتخاذ أي قرار حيال الخطوات المقبلة.

فقال: "فالتيري ما زال سائقنا، وأنا أبقى على الدوام وفياً لكلا السائقَين، ولا أناقش المستقبل بعد".

وتابع: "لكننا جميعاً وفي مرحلة ما، علينا وضع خططنا، إن صحّ التعبير. وضمن هذا الصدد، علينا الأخذ بعين الاعتبار جميع الخيارات لكلتا السيارتَين".

واسترسل: "لدينا كذلك ناشئان: إستيبان أوكون وجورج راسل، وذلك يلعب دوراً بالتأكيد حيال قراراتنا".

واستكمل: "كذلك الأمر نحن نراقب السائقين اليافعين الآخرين الذين يتقدمون جيداً. لكن اليوم، لدينا سائقان فقط هما لويس وفالتيري".

من جهة أخرى، أوضح وولف أنه لا يمتلك إلا الثناء على كل ما قدمه هاميلتون إلى مرسيدس، مشيراً أن وجود البريطاني "أساسيّ" لنجاحات الفريق.

فقال: "لويس مع مرسيدس منذ فترة طويلة للغاية. إنه جزء لا يتجزأ من الفريق اليوم. إنه يساهم في أداء الفريق، كما أنه يلعب دوراً أساسياً في نجاحاتنا".

واختتم: "إنه يسابق السيارة، إنه خط الهجوم الأخير مع فالتيري. لهذا السبب فإن تواجده أساسي معنا اليوم".