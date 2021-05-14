تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV تذاكر fashion جورجيو بيولا jobs

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر fashion جورجيو بيولا jobs
السابق / "فيا" قيّمت التخلّي عن المنعطف المزدوج الأخير في برشلونة التالي / ماذا كتبت الصحافة العالمية عن استضافة المملكة العربية السعودية للفورمولا واحد؟
فورمولا 1 أخبار

وولف: فيرشتابن ليس الخيار الوحيد كبديل عن هاميلتون

شدد توتو وولف مدير فريق مرسيدس أن ماكس فيرشتابن ليس سائق الفورمولا واحد الوحيد الذي ستحاول السهام الفضية ضمّه مستقبلاً في حال قرر لويس هاميلتون الاعتزال.

وولف: فيرشتابن ليس الخيار الوحيد كبديل عن هاميلتون

يمتلك هاميلتون حالياً عقداً مع مرسيدس ينتهي بنهاية الموسم الجاري، لكنه يبدو متحمساً لإتمام عقد طويل الأمد مع فريقه بحلول صيف هذا العام.

لكن، تعي مرسيدس جيداً أنها وفي مرحلة ما ستكون بحاجة لإيجاد بديل عن بطل العالم سبع مرات، قادر على حمل عبء المنافسة على اللقب بشكل دوري.

ولطالما أحاطت الشائعات بالهولندي فيرشتابن سائق ريد بُل، كهدف محتمل للسهام الفضية، خاصة وأن فريقه الحالي غير قادر على تأمين سيارة تلائم طموحاته.

لكن وولف أشار بوضوح إلى وجود العديد من المرشّحين لنيل ذلك الدور مع مرسيدس.

فقال في مقابلة حصرية مع النسخة الإيطالية من موقعنا "موتورسبورت.كوم": "عليك دوماً النظر إلى مجموعة الأشخاص المؤهلين للعمل مع مرسيدس مستقبلاً".

وأكمل: "ماكس وبكل تأكيد سائق مذهل ونجم المستقبل، لكنه ليس الوحيد. أرى مجموعة من السائقين اليافعين الذين لم يحصلوا بعد على فرصة القيادة على متن سيارة تنافسية".

وتابع: "بناء على ذلك، من الجيد متابعة كيفية تطوّر الوضع".

اقرأ أيضاً:

وتقيم مرسيدس بالفعل إمكانية ترقية أحد ناشئيها في 2022، وذلك إن لم يفلح فالتيري بوتاس بتأمين عقد جديد للموسم المقبل.

لكن وولف أشار بوضوح إلى أن العلامة الألمانية ملتزمة تماماً بمنح بوتاس فرصة إثبات نفسه وأحقيته بالبقاء مع الفريق، قبل اتخاذ أي قرار حيال الخطوات المقبلة.

فقال: "فالتيري ما زال سائقنا، وأنا أبقى على الدوام وفياً لكلا السائقَين، ولا أناقش المستقبل بعد".

وتابع: "لكننا جميعاً وفي مرحلة ما، علينا وضع خططنا، إن صحّ التعبير. وضمن هذا الصدد، علينا الأخذ بعين الاعتبار جميع الخيارات لكلتا السيارتَين".

واسترسل: "لدينا كذلك ناشئان: إستيبان أوكون وجورج راسل، وذلك يلعب دوراً بالتأكيد حيال قراراتنا".

واستكمل: "كذلك الأمر نحن نراقب السائقين اليافعين الآخرين الذين يتقدمون جيداً. لكن اليوم، لدينا سائقان فقط هما لويس وفالتيري".

اقرأ أيضاً:

من جهة أخرى، أوضح وولف أنه لا يمتلك إلا الثناء على كل ما قدمه هاميلتون إلى مرسيدس، مشيراً أن وجود البريطاني "أساسيّ" لنجاحات الفريق.

فقال: "لويس مع مرسيدس منذ فترة طويلة للغاية. إنه جزء لا يتجزأ من الفريق اليوم. إنه يساهم في أداء الفريق، كما أنه يلعب دوراً أساسياً في نجاحاتنا".

واختتم: "إنه يسابق السيارة، إنه خط الهجوم الأخير مع فالتيري. لهذا السبب فإن تواجده أساسي معنا اليوم".

اقرأ أيضاً:

المشاركات
التعليقات
"فيا" قيّمت التخلّي عن المنعطف المزدوج الأخير في برشلونة

المقال السابق

"فيا" قيّمت التخلّي عن المنعطف المزدوج الأخير في برشلونة

المقال التالي

ماذا كتبت الصحافة العالمية عن استضافة المملكة العربية السعودية للفورمولا واحد؟

ماذا كتبت الصحافة العالمية عن استضافة المملكة العربية السعودية للفورمولا واحد؟
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
قائمة السائقين لويس هاميلتون , ماكس فيرشتابن , فالتيري بوتاس
قائمة الفرق مرسيدس

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

فيراري انتقلت بنسبة 90 إلى 95 بالمئة للعمل على سيارة الموسم المقبل

2
فورمولا 1

مكلارين لم تنتهِ بعد من تحديث سيارتها لموسم 2021 في الفورمولا واحد

3
فورمولا 1

وولف: فيرشتابن ليس الخيار الوحيد كبديل عن هاميلتون

4
فورمولا 1

وولف: "15 موظفًا ومصنع خاوٍ" لدى ريد بُل ليس كافيًا لإنتاج محرك صدارة في الفورمولا واحد

5
فورمولا 1

هاميلتون "تعلم المزيد" عن فيرشتابن في إسبانيا أكثر من جميع السباقات السابقة

أحدث الأخبار
ماذا كتبت الصحافة العالمية عن استضافة المملكة العربية السعودية للفورمولا واحد؟
فورمولا 1

ماذا كتبت الصحافة العالمية عن استضافة المملكة العربية السعودية للفورمولا واحد؟

25د
وولف: فيرشتابن ليس الخيار الوحيد كبديل عن هاميلتون
فورمولا 1

وولف: فيرشتابن ليس الخيار الوحيد كبديل عن هاميلتون

"فيا" قيّمت التخلّي عن المنعطف المزدوج الأخير في برشلونة
فورمولا 1

"فيا" قيّمت التخلّي عن المنعطف المزدوج الأخير في برشلونة

مافي: "الأمريكان الحمقى" من ليبرتي ميديا قوبلوا بالسخرية حين اقترحوا سقف الميزانيات أول مرة
فورمولا 1

مافي: "الأمريكان الحمقى" من ليبرتي ميديا قوبلوا بالسخرية حين اقترحوا سقف الميزانيات أول مرة

وولف: "15 موظفًا ومصنع خاوٍ" لدى ريد بُل ليس كافيًا لإنتاج محرك صدارة في الفورمولا واحد
فورمولا 1

وولف: "15 موظفًا ومصنع خاوٍ" لدى ريد بُل ليس كافيًا لإنتاج محرك صدارة في الفورمولا واحد

أحدث ملفات الفيديو
معلومات سريعة عن جائزة إسبانيا الكبرى 02:38
فورمولا 1
08-05-2021

معلومات سريعة عن جائزة إسبانيا الكبرى

هاميلتون يتلقى جائزة 00:32
فورمولا 1
08-05-2021

هاميلتون يتلقى جائزة "لاوروس" للمرة الثالثة

أجمل اللحظات من جائزة إسبانيا الكبرى 04:46
فورمولا 1
08-05-2021

أجمل اللحظات من جائزة إسبانيا الكبرى

تعديلات حلبة برشلونة في الفورمولا واحد 00:38
فورمولا 1
08-05-2021

تعديلات حلبة برشلونة في الفورمولا واحد

أبيتبول يحصل على منصب جديد  00:27
فورمولا 1
06-05-2021

أبيتبول يحصل على منصب جديد 

لويس هاميلتون More from
لويس هاميلتون
تحليل: كيف نُقارن هيمنة هاميلتون على التجارب التأهيلية مع أرقام سينا وشوماخر؟
فورمولا 1

تحليل: كيف نُقارن هيمنة هاميلتون على التجارب التأهيلية مع أرقام سينا وشوماخر؟

هاميلتون "تعلم المزيد" عن فيرشتابن في إسبانيا أكثر من جميع السباقات السابقة جائزة إسبانيا الكبرى
فورمولا 1

هاميلتون "تعلم المزيد" عن فيرشتابن في إسبانيا أكثر من جميع السباقات السابقة

نقطة الضعف التي على مرسيدس حلّها لموسم 2018 برايم
فورمولا 1

نقطة الضعف التي على مرسيدس حلّها لموسم 2018

مرسيدس More from
مرسيدس
شتاينر: وولف "أراد بعض الشهرة" عبر حواره اللاسلكي مع "فيا" في إسبانيا جائزة إسبانيا الكبرى
فورمولا 1

شتاينر: وولف "أراد بعض الشهرة" عبر حواره اللاسلكي مع "فيا" في إسبانيا

وولف: مرسيدس لن تغير تشكيلة سائقيها خلال الموسم جائزة إسبانيا الكبرى
فورمولا 1

وولف: مرسيدس لن تغير تشكيلة سائقيها خلال الموسم

تحليل: الحصان الأسود الذي قد يتقدّم معركة لقب الفورمولا واحد في 2018 برايم
فورمولا 1

تحليل: الحصان الأسود الذي قد يتقدّم معركة لقب الفورمولا واحد في 2018

الأكثر شعبية اليوم

فيراري انتقلت بنسبة 90 إلى 95 بالمئة للعمل على سيارة الموسم المقبل
فورمولا 1 فورمولا 1

فيراري انتقلت بنسبة 90 إلى 95 بالمئة للعمل على سيارة الموسم المقبل

مكلارين لم تنتهِ بعد من تحديث سيارتها لموسم 2021 في الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1

مكلارين لم تنتهِ بعد من تحديث سيارتها لموسم 2021 في الفورمولا واحد

وولف: فيرشتابن ليس الخيار الوحيد كبديل عن هاميلتون
فورمولا 1 فورمولا 1

وولف: فيرشتابن ليس الخيار الوحيد كبديل عن هاميلتون

وولف: "15 موظفًا ومصنع خاوٍ" لدى ريد بُل ليس كافيًا لإنتاج محرك صدارة في الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1

وولف: "15 موظفًا ومصنع خاوٍ" لدى ريد بُل ليس كافيًا لإنتاج محرك صدارة في الفورمولا واحد

هاميلتون "تعلم المزيد" عن فيرشتابن في إسبانيا أكثر من جميع السباقات السابقة
فورمولا 1 فورمولا 1

هاميلتون "تعلم المزيد" عن فيرشتابن في إسبانيا أكثر من جميع السباقات السابقة

مافي: "الأمريكان الحمقى" من ليبرتي ميديا قوبلوا بالسخرية حين اقترحوا سقف الميزانيات أول مرة
فورمولا 1 فورمولا 1

مافي: "الأمريكان الحمقى" من ليبرتي ميديا قوبلوا بالسخرية حين اقترحوا سقف الميزانيات أول مرة

رالي الأندلس: العطية الأسرع في المرحلة الأولى بعد توقفها لأسباب تتعلق بالسلامة
كروس كانتري كروس كانتري

رالي الأندلس: العطية الأسرع في المرحلة الأولى بعد توقفها لأسباب تتعلق بالسلامة

أحدث الأخبار

ماذا كتبت الصحافة العالمية عن استضافة المملكة العربية السعودية للفورمولا واحد؟
فورمولا 1 فورمولا 1

ماذا كتبت الصحافة العالمية عن استضافة المملكة العربية السعودية للفورمولا واحد؟

وولف: فيرشتابن ليس الخيار الوحيد كبديل عن هاميلتون
فورمولا 1 فورمولا 1

وولف: فيرشتابن ليس الخيار الوحيد كبديل عن هاميلتون

"فيا" قيّمت التخلّي عن المنعطف المزدوج الأخير في برشلونة
فورمولا 1 فورمولا 1

"فيا" قيّمت التخلّي عن المنعطف المزدوج الأخير في برشلونة

مافي: "الأمريكان الحمقى" من ليبرتي ميديا قوبلوا بالسخرية حين اقترحوا سقف الميزانيات أول مرة
فورمولا 1 فورمولا 1

مافي: "الأمريكان الحمقى" من ليبرتي ميديا قوبلوا بالسخرية حين اقترحوا سقف الميزانيات أول مرة

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.