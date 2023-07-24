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وولف: فيرستابن يجعل سيارات المنافسين تبدو وكأنها سيارات فورمولا 2

قال توتو وولف مدير فريق مرسيدس أن وتيرة ماكس فيرستابن على متن ريد بُل في سباق جائزة المجر الكبرى، جعلت سيارات المنافسين تبدو وكأنها سيارات فورمولا 2 تنافس سيارة فورمولا واحد.

ماكس فيرستابن، ريد بُل أمام أوسكار بياستري، مكلارين

أحرز فيرستابن فوزه السابع على التوالي في بودابست، بعد أن تجاوز لويس هاميلتون حامل قطب الانطلاق الأول، منذ البداية في المنعطف الأول، لينهي السباق بفارق تجاوز 33 ثانية أمام لاندو نوريس سائق مكلارين.

بينما نجح زميله سيرجيو بيريز في التعافي من المركز التاسع حتى الثالث، وذلك ما منح ريد بُل فوزها رقم 12 على التوالي، وهو رقم قياسي في تاريخ الفورمولا واحد، تجاوزت فيه العلامة النمساوية الرقم السابق من موسم 1988 والذي كان من توقيع مكلارين طراز ام.بي4/4 مع 11 انتصاراً متتالياً.

ونظراً لمستوى الأداء المرتفع من فيرستابن على متن سيارة ريد بُل الحالية، يرى توتو وولف أن المعركة بينه وبين بقية المنافسين باتت أشبه بسيارات فورمولا 2 في مواجهة سيارة فورمولا واحد.

حيث قال في تصريح لقناة "سكاي سبورتس": "سنعود للمنافسة على الانتصارات والفوز بالسباقات والألقاب لكن اليوم رأينا وتيرة ماكس، وكنا قد لاحظنا بالفعل وتيرته على المسافات الطويلة يوم الجمعة".

وأردف: "هذا هو موقعهم الحالي. الأمر أشبه بسيارات فورمولا 2 تنافس سيارة فورمولا واحد. لقد قاموا بالعمل الأفضل ضمن القوانين".

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وعانى هاميلتون من انطلاقة متواضعة مقارنة مع فيرستابن، لينهي البريطاني سباقه رابعاً. بالمقابل، تقدم زميله جورج راسل من المركز 18 حتى السادس.

وحين سُئِل إن كانت وتيرة التصفيات قد اختفت في السباق، أوضح وولف أن أداء هاميلتون يوم السبت كان قوياً للغاية لكن مرسيدس كأسرع سيارة خلف ريد بُل، لم تنجح بالاستفادة من تلك السرعة.

فقال: "من الواضح أن لفة هاميلتون في التصفيات كانت هائلة. لكننا أخفقنا مع جورج".

وتابع: "أعتقد أننا امتلكنا ثاني أسرع سيارة خاصة بالنظر إلى مركز جورج. لكننا لم نفلح بالاستفادة من ذلك".

واختتم: "لكننا نعلم أين يتفوق فيرستابن في لفاته، وهذا هو هدفنا لكننا ما زلنا بعيدين عنه حالياً".

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فيرستابن يبسط سيطرة مطلقة في المجر أمام نوريس بفارق قارب 33 ثانية

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