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وولف: فيتيل سيساعد أستون مارتن على الانتقال إلى المستوى التالي

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وولف: فيتيل سيساعد أستون مارتن على الانتقال إلى المستوى التالي

قال توتو وولف مدير فريق مرسيدس أن المعرفة والخبرة اللتين يمتلكهما سيباستيان فيتيل ستساعدان أستون مارتن على الانتقال إلى المستوى التالي في 2021.

أكدت ريسينغ بوينت ضمّ فيتيل إلى صفوف فريقها الذي سيشارك في موسم 2021 تحت اسم أستون مارتن، وذلك بعد أسابيع من التكهنات حيال مستقبل الألماني، إذ أعلنت فيراري أنه لن يبقى ضمن صفوفها مع نهاية الموسم الجاري.

وتجمع علاقة وطيدة بين وولف ولورانس سترول مالك ريسينغ بوينت، كما أن مرسيدس بدأت تزوّد فريق سيلفرستون بالمحركات وعلب التروس تحت إدارة وولف. علاوة على ذلك، فإنه يمتلك أسهماً في أستون مارتن كاستثمار شخصي.

حيث قال في مقابلة مع "سكاي اف1": "لدي حصة أسهم في أستون مارتن، لذا فإن تلك الخطوة (انتقال فيتيل) رائعة في هذا الصدد. السوق الألماني يعتبر ثاني أكبر الأسواق من حيث الأهمية. أعتقد أن بقاء فيتيل رائع للفورمولا واحد، إنه ثاني أكثر السائقين نجاحاً في هذا العقد، ومن المهم بقاء سائق في عزّ عطائه - مثل فيتيل - في البطولة".

وتابع: "من ناحية أخرى، فإنه سيجلب معرفة وخبرة هائلتين إلى أستون مارتن، إلى جانب لانس (سترول) الذي يتحسن حقاً، وبات ضمن مستوى رائع الآن".

واسترسل: "المعرفة التي يجلبها سيباستيان معه، ستدفع بالجميع إلى الأمام، وأعتقد أن مساهمته ستكون كبيرة للغاية".

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بالمقابل، كان ماتيا بينوتو مدير فريق فيراري قد عبّر عن سروره من تأمين فيتل لمقعد له في 2021، مشيراً إلى أن إعلان قلعة مارانيللو المبكر بضمّ كارلوس ساينز بديلاً عن الألماني، منح بطل العالم أربع مرات فرصة البحث عن عقد جديد.

حيث قال: "أعتقد أن ذلك ليس مفاجئاً. نحن مسرورون جداً بهذه الأخبار. أعتقد أننا وباتخاذ القرار في وقت مبكر من الموسم، منحناه الفرصة للبحث عن مقعد في 2021، لذا نحن مسرورون جداً له".

وأردف: "كسائق، أعتقد أنه من الرائع بقاء سيباستيان ضمن البطولة لموسم آخر، فهو بطل عالم أربع مرات وأعتقد أنه سائق رائع".

واختتم: "هل سيقدم أداءً جيداً مع ريسينغ بوينت أو أستون مارتن؟ أعتقد نعم، آمل أن يقدم أداءً جيداً. أعتقد أننا سننافسه الموسم المقبل، وآمل أن نبقى أمامه!".

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