وولف: "فيا" أثبتت "الشفافية" و"عدم التواني" في معالجة المشاكل الكبيرة
أثنى توتو وولف مدير فريق مرسيدس على "الشفافية الكاملة" التي أظهرها الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" و"عدم التواني" في معالجة المشاكل الكبيرة مثل التحقيق في حادثة الرافعة على حلبة سوزوكا.
بعد موجة الغضب التي أظهرها سائقو الفورمولا واحد حيال وجود رافعة على المسار في حلبة سوزوكا خلال جائزة اليابان الكبرى، وعدت "فيا" بإجراء تحقيق كامل، حيث تم الكشف عن النتائج في أقل من أسبوعين على هامش جائزة الولايات المتحدة الكبرى.
وتم اعتماد عدة خطوات على ضوء تلك الحادثة، مثل إيقاف التبديل بين مديري السباقات لما تبقى من موسم 2022، إضافة إلى العمل على تعديل إجراءات نظام سيارة الأمان الافتراضية مستقبلاً.
وتعتبر هذه أحدث الخطوات التي عمل عليها محمد بن سُليّم رئيس "فيا" وفريقه الإداري، حيث أثنى وولف على الشفافية والانفتاح مقارنة بالإدارة السابقة للمنظمة.
فقال: "منذ ديسمبر/كانون الأول، جاءت هذه الإدارة الجديدة، وقد تغيرت الأمور بالفعل".
وأكمل: "هناك أشخاص جدد في مجلس الإدارة الآن، وأعتقد أنه لطالما بقي هناك تقدم وانفتاح، فإن الأمور ستواصل التحسن".
وتابع: "خلال محادثاتي مع الرئيس، كان هناك رغبة حقيقية بأخذ الآراء والتحليل. يمكن أن نرى ذلك بالفعل عبر نشر مذكّرة بعد حادثة (بيير) غاسلي، وهناك شفافية كاملة وعدم توانٍ في الإشارة إلى الأمور التي يمكن تحسينها".
واسترسل: "خضتُ محادثة مع بن سُليّم منذ عدة أيام، حيث قال أنه يمكننا على الدوام طرح آرائنا وكذلك آراء السائقين، وأعتقد أن هذه خطوة أولى جيدة".
ستيفانو دومينيكالي، الرئيس التنفيذي للفورمولا واحد وتوتو وولف، الرئيس التنفيذي لفريق مرسيدس ومحمد بن سُليّم، رئيس الاتّحاد الدولي للسيارات
تصوير: صور موتورسبورت
وواجهت إدارة بن سُليّم عدة تحديات هذا الموسم من بينها التغييرات في إدارة السباق بعد سباق أبوظبي الختامي المثير للجدل، ومؤخراً مسألة خرق ريد بُل لقانون سقف النفقات في موسم 2021.
وأثنى ولف على طريقة "فيا" في التعامل مع دراما سقف النفقات، حيث أوضح في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم" أن ذلك يضمن "عدم بقاء أية أمور جانبية دون حلّ".
يشار إلى أن محمد بن سُليّم وضمن مقالة تم نشرها في موقعنا "موتورسبورت.كوم" بقلمه مؤخراً، تكلم عن ضرورة "أخذ موقف موحدّ لمواجهة الإساءات عبر الإنترنت" التي وصلت إلى مرحلة حرجة.
وهذا سيتضمن الاستعانة ببرمجيات الذكاء الاصطناعي لمحاربة الإساءات عبر الإنترنت في جميع قنوات ومواقع "فيا"، إضافة للعمل بشكل وثيق مع مواقع التواصل الاجتماعي لمواجهة هذه المشكلة.
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