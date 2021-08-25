وولف: فريق مرسيدس يبدو "كحرم جامعيّ" مع طاقم الجيل المقبل

تسعى مرسيدس حالياً لمواصلة سجلها القياسي بعدد البطولات المتتالية، حيث تمتلك سبعة ألقاب خلال حقبة المحركات الهجينة الحالية، لكنها تواجه منافسة شرسة للغاية من ريد بُل في 2021.

وقام الفريق بجلب وضمّ خبرات جديدة مع جيل شاب من الموظفين إلى صفوفه، وبدأت هذه التعديلات منذ شهر يوليو/تموز الماضي حين انتقل جايمس أليسون المدير التقني إلى مركز كبير المهندسين التقنيين، مفسحاً المجال أمام مايك إيلوت لملء الشاغر.

وكان وولف مدير الفريق قد تكلم سابقاً حيال ضرورة جلب مواهب شابة جديدة لضمان تواصل إرث الفريق العريق.

وضمن مقابلة مع موقعنا "موتورسبورت.كوم" شدد وولف على أهمية تأقلم الفريق في مواجهة التحديات، مشيراً إلى أن مرسيدس اضطرت لإعادة صياغة نفسها بهدف التقدم إلى الأمام.

فقال: "الفريق الرياضي الناجح لا يمكنه التجمّد في مكانه كمنظمة، بل بحاجة إلى التقدم، لأنه بحاجة إلى التأقلم".

وتابع: "الفريق مزيج من الخبرات والجيل المتحمس الشاب والفضولي. فريقنا يعيد صياغة نفسه على الدوام".

وأكمل: "في بعض الأحيان يبدو الفريق وكأنه حرم جامعي تعليمي! وذلك أمر رائع، أن نرى الجيل الشاب يتقدم ويجلب الكثير من الأداء والتطوير".

وأردف: "هذا أمر من الجميل الإحساس به على الصعيد الشخصي وكذلك لناحية الفريق أيضاً".

ولا يمتلك الفريق سوى 12 نقطة كأفضلية في الصدارة أمام العلامة النمساوية ضمن بطولة المصنعين، بينما يتقدم لويس هاميلتون على ماكس فيرشتابن بفارق ثماني نقاط فقط.

وتعتبر هذه هي المنافسة الأقوى التي تواجهها مرسيدس منذ 2018، حين كانت فيراري مع سيباستيان فيتيل تشكل تهديداً قوياً للسهام الفضية.

لكن وولف يرى في هذه المعركة "فرصة رائعة لاكتساب الخبرة" لفريق مرسيدس.

فقال: "كنا نتكلم طوال المواسم السابقة عن كيفية التأقلم حين تجد أن أداءك ليس قوياً بما يكفي".

وأكمل: "ها نحن الآن نختبر ذلك".

واختتم: "قد حان وقت تطبيق جميع ما تعلمناه وبنيناه مع الفريق، كل تلك القوة التي كنا نتكلم عنها سابقاً، والطاقة التي نحتاجها، ظهرت إلى الحياة الآن، إن صح التعبير".