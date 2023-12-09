وولف: فريق مرسيدس "في سجال قضائي" مع "فيا" حيال مشكلة الامتثال للقوانين

أعلنت "فيا" أن قسم الامتثال للقوانين يحقق في احتمال وجود تضارب في المصالح بين أحد مدراء فرق الفورمولا واحد وبين عضو في إدارة مؤسسة الفورمولا واحد.

وأشار تقرير صدر مؤخراً عن مجلة "بزنس إف1" إلى تعليق من قبل وولف خلال أحدث اجتماع لمدراء الفرق، جاء بناء على معلومة ليست قادمة إلا من مؤسسة الفورمولا واحد نفسها، ما كان الدافع الأساسي وراء شكوى مدراء الفرق الآخرين.

وجاء في بيان صدر من قبل "فيا"، لم يتم فيه ذكر أية أسماء: "’فيا’ على دراية بالتكهنات الإعلامية حول إمكانية وجود معلومات سرية تم تمريرها إلى أحد مدراء فرق الفورمولا واحد من قبل شخص في مؤسسة الفورمولا واحد. قسم الامتثال للقوانين ينظر في هذه المسألة".

وضمن خطوة غير مسبوقة وموحدة لدعم سوزي وولف بشكل خاص، أصدرت جميع الفرق بياناً موحداً مساء يوم الأربعاء أكدت فيه أنها ليست السبب وراء تحقيق "فيا".

ونتيجة لكل ذلك، تراجعت "فيا" عن التحقيق المثير للجدل حيال إمكانية وجود تضارب في المصالح بعمل الزوجين توتو وولف مدير فريق مرسيدس للفورمولا واحد، وسوزي وولف مديرة أكاديمية الفورمولا واحد.

حيث كشفت "فيا" أنها راضية عن عدم وجود أي تضارب في المصالح، وأن التحقيق سينتهي.

لكن وفي بيان أصدرته مرسيدس، أوضح وولف أن الفريق في "سجال قضائي" مع الهيئة الحاكمة للرياضة، بعد أن تضررت سمعته وسمعة زوجته جراء ما حصل.

وأشار وولف إلى أنه وبسبب الطبيعة القضائية للسجال، فلن تكون هناك أية تصريحات رسمية حالياً.

حيث جاء في بيان وولف: "نتفهم أن هناك اهتماماً إعلامياً بالمسألة. ونحن في خضم سجال قضائي مع ’فيا’ حالياً. نتوقع شفافية تامة حيال ما حصل وسبب حصوله، ونحتفظ بجميع الحقوق القضائية".

وأكمل البيان: "لذا نطلب منكم تفهم أننا لن نعلق رسمياً على المسألة الآن، بل سنقوم بالكلام عنها في الوقت المناسب".

من جهتها، كانت سوزي وولف قد علقت على المسألة كذلك، منتقدة "فيا" على غياب الشفافية في التعامل.

حيث قالت: "طوال يومين، كانت هناك اتهامات حيال نزاهتي وبشكل علني، ولم يقم أحد من ’فيا’ بالتكلم معي مباشرة".

وأكملت: "قد أكون ضحية جانبية لهجوم غير ناجح على شخص آخر، أو هدفاً لمحاولة فاشلة لتلطيخ سمعتي شخصياً، لكنني عملت وبشكل جادّ يمنع التشكيك بسمعتي عبر بيان صحفي لا أساس له".

وأضافت: "المسألة حتى الآن، حصلت دون أية شفافية أو مسؤولية".