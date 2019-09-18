وولف: فرق الفورمولا واحد لن تبقى بمثابة "عمليّة تسويقيّة" بعد 2021
قال توتو وولف مدير فريق مرسيدس أنّ التقليص في الإنفاق المخطّط له بدءًا من موسم 2021 سيجعل من إدارة الفرق عملًا مربحًا، حيث لن تبقى الفرق حينها بمثابة "أنشطة تسويق" بالنسبة للشركات الكبيرة أو "استثمارًا في الجوائز" بالنسبة للمالكين الأغنياء.
يهدف سقف النفقات المخطّط له لموسم 2021 إلى المساعدة على ضمان المساواة عبر الحدّ من موارد الفرق الثلاثة الكبرى الحاليّة، بينما أُطلقت عدّة مبادرات أخرى، مثل اعتماد المكوّنات القياسيّة، من أجل المساعدة على الحدّ من الإنفاق.
وكان تشايس كاري قد قال مؤخّرًا أنّ تلك التغييرات تُمثّل "حجر الزاوية" بالنسبة للمحادثات التي تخوضها ليبرتي و"فيا" مع فرقٍ جديدة محتملة.
ويعتقد وولف بأنّ التغييرات من شأنها جعل امتلاك فريق عملًا مربحًا في المستقبل.
"نموذج عمل فرق الفورمولا واحد بصدد التغيّر، من خلال تقديم سقف النفقات في 2021" قال وولف عندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم"، وأضاف: "هناك تقلّص كبيرٌ نسبيًا في الفرق الكبيرة، وأعتقد بأنّ فارق الأداء سيتقلّص كذلك".
وأردف: "أعتقد بأنّ امتلاك فريق فورمولا واحد لن يكون بمثابة عمليّة تسويق فقط بالنسبة لمصنّعي القطع المعدّات الأصليين أو شركات التصنيع العالميّة، أو استثمارٍ في الجوائز بالنسبة للأفراد. سيُصبح ذلك عملًا حقيقيًا".
وأكمل: "ستكون هناك فرصة لتقليص خسائرك أو حتّى الدخول في الأرباح، مثلما يجب أن يكون عليه الحال بالنسبة لأيّ فريقٍ رياضي. يُمكنكم رؤية أمثلة على ذلك في الولايات المتّحدة".
وواصل شرحه بالقول: "هذا على وشك الحدوث، وهو سبب عدم تفاجئي من وجود اهتمام من قبل مستثمرين محتملين أو ملّاك فرق محتملين. لكنّني أعتقد بأنّ جميع من في الرياضة يرى فرصة، يرى ما سيحدث في 2021 و2022، وأعتقد بأنّ ذلك إنجازٌ للفورمولا واحد على وشك الحدوث".
واعترف وولف بأنّ أيّ فريق جديد يجب أن يكون "ذا مصداقيّة"، وأنّ تأثيره على الفرق الحاليّة، خاصة من ناحية حصص العائدات، يجب أخذه بالحسبان.
وقال النمساوي: "أعتقد بأنّنا نعي جميعًا أنّ دخول الفورمولا واحد بفريق يجب أن يحدث باستحقاق. يحتاج للتمتّع بالمصداقيّة. يجب أن يكون مبنيًا بالطريقة الصحيحة، ويحتاج لموافقة جميع مالكي الحصص في البطولة".
وأكمل: "لكنّني أعتقد بأنّ الجميع يُدرك ذلك جيّدًا، بين ليبرتي، و«فيا» والفرق، هناك هدفٌ مشترك، وأرى ذلك أمرًا إيجابيًا".
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وولف: فرق الفورمولا واحد لن تبقى بمثابة "عمليّة تسويقيّة" بعد 2021
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