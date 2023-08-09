وولف: فرق الفورمولا واحد تتعمّد تخريب مساعي مساعدة ويليامز لتحسين منشآتها

يحاول جايمس فاولز مدير فريق ويليامز الضغط للحصول على مزيد من الحرية المالية لتحديث المنشآت التي تعتبر قديمة للغاية مقارنة بفرق الفورمولا واحد الأخرى.

ورغم أن القوانين المالية الحالية للبطولة تسمح ببعض الإنفاق ضمن هذا المجال، لكن ويليامز تشعر بأن مبلغ 36 مليون دولار أمريكي على مدار أربع سنوات ليس كافياً.

وتمت مناقشة هذه المسألة ضمن آخر اجتماعات لجنة الفورمولا واحد، حيث كان فاولز يأمل التوصل لحلّ يساعد الفريق.

لكن في نهاية المطاف، لم يتم التوصل لاتفاق واضح بين الفرق التي يبدو أنها تفضل مصلحتها الخاصة، ما أدى إلى توقف هذه المساعي مع تعيين موعد جديد لمناقشة الوضع خلال اجتماع اللجنة المالية للفورمولا واحد.

وعبّر فاولز عن إحباطه مما جرى لكنه عبّر عن تفهمه بأن الفريق تريد مصالحها الخاصة.

فقال: "ذلك أمر محبط للغاية. بصراحة خلال الاجتماع كانت النقاشات تدور دون فائدة".

وأكمل: "جميع من في الاجتماع يريدون ضمان عدم خسارتهم لصالح أي فريق آخر".

لكن بالرغم من توقف الجهود حالياً، يأمل وولف إيجاد حلّ لمساعدة ويليامز، حيث يعتقد بأنه من غير الصواب منع الفرق التي تريد تحديث منشآتها.

فقال: "قالت ويليامز أن منشآتها تحت المستوى المطلوب، وأنهم لن يتمكنوا من اللحاق بالمنافسين لعدم تواجد المعدات المناسبة. تلك كانت نقطة انطلاق النقاشات".

وأكمل: "من ثم، قفزت بعض الفرق لمحاولة الاستفادة عبر القول بأنهم يريدون كذلك مزيداً من الحرية المالية".

وأردف: "ارتفعت الأرقام من 50 إلى 60، 70، 90 مليون دولار أمريكي، وفجأة بدا أن الأمور ستخرج عن السيطرة مع تساؤلات حيال جدوى وضع سقف لمستويات الإنفاق على المنشآت".

وأضاف: "لكن لا يوجد سبب فعلي يدعو لذلك. أعتقد أن هناك فريقاً واحداً نحتاج لمعاملته بشكل مختلف عن جميع الفرق الأخرى".

وبينما يبدو أن الحل يتمحور حول دراسة وضع كل فريق على حدة، أوضح وولف بأن المساعي فشلت لأن الفرق الأخرى حاولت استغلال ذلك كفرصة لكسب المزيد.

فقال: "وضعنا قائمة. وبعض الفرق الكبيرة قالت أنها لا تريد قائمة، وفي حال أرادت ويليامز بعض الحرية، فإنهم يريدون حرية مماثلة كذلك. وتم تعطيل هذه المساعي ببساطة".

وأكمل: "نحتاج لثبات في القوانين، فيما يتعلق بالنواحي المالية. نحتاج لخطة مالية صالحة دون أن نضطر لتعديلها كل عامين".

واختتم: "لهذا السبب كان ذلك نهاية تلك النقاشات، لكن ربما سنتمكن من إيجاد حل يناسب ويليامز".