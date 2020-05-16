وولف "فخورٌ جدًا" برؤية موسم الفورمولا واحد ينطلق في النمسا

من المنتظر أن تستضيف حلبة ريد بُل رينغ أوّل سباقَين في 5 و12 يوليو، حيث عملت الحلبة مع الفورمولا واحد والسلطات المحليّة على تدابير ستسمح بإقامة السباق، مثل تحاليل "كوفيد-19" متواترة على مدار عطلة نهاية الأسبوع.

وقال وولف في فيديو لفريق مرسيدس: "أنا متفائلٌ حيال بدء الموسم في النمسا كون النمسا من بين أفضل الفرق في الحفاظ على أرقام الإصابات منخفضة. أعتقد بأنّهم سيتوصّلون إلى خطّة لكيفيّة إقامة السباق".

وأضاف: "أعرف الحلبة بشكلٍ جيّد جدًا، كوني أعتقد بأنّني أكملت 1000 لفّة كسائق سباقات وكمعلّم. عشت في شبيلبرغ عندما كنت سائقًا يافعًا. أشعر كما لو أنّها بيتي الثاني. أعشق ستيريا ولديّ الكثير من الذكريات من ذلك المكان".

وأكمل: "بدء الموسم من هناك يجعلني فخورًا جدًا، أعني أن تكون النمسا هي الجولة الافتتاحيّة، وفعل ذلك في عطلتَي نهاية أسبوع متتاليتين كي نتمكّن أخيرًا من إقامة سباقَين. أتطلّع قدمًا لذلك".

وقال وولف أنّ مجموعة خاصة تمّ تشكيلها في صفوف مرسيدس من أجل المساعدة على التحضير لعودة كاملة للعمل. إذ أنّ منشأة براكلي لا تزال قيد فترة الإقفال التي تفرضها "فيا".

ويتوقّع وولف أن يرى الكثير من التغييرات عندما يعود الطاقم إلى العمل.

وقال: "لدينا وحدة خاصة رائعة في مرسيدس تعمل على إعادة هيكلة الحياة بعد كورونا إن صحّ التعبير، وتطبّق قواعد التباعد الاجتماعي، وتنقل المكاتب وأماكن العمل في المنشأة. سيكون الوضع مختلفًا كثيرًا".

واضاف: "أعتقد بأنّنا تعلّمنا أنّه بوسعنا القيام بالكثير من العمل من المنزل، اجتماعات من خلال زوم وسكايب وويبكس كانت ذات كفاءة عالية، لذا أعتقد بأنّ ذلك سيُغيّر بيئة عملنا".

واختتم حديثه بالقول: "نُخطّط حينها للسباقات المقبلة ونأمل بدء الموسم قريبًا".