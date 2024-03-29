وولف: فاسور وإيطاليا يستحقان نجاح فيراري في الفورمولا واحد بعد مشاكل 2023

بعد تأهله بالمركز الثاني في ملبورن، نجح كارلوس ساينز - العائد من جراحة استئصال الزائدة الدودية التي أبعدته عن جائزة البحرين الكبرى - في تجاوز ماكس فيرستابن في اللفة الثانية.

ومع اضطرار ريد بُل للانسحاب بسبب فشل في المكابح الخلفية اليمنى، أنهى شارل لوكلير السباق ثانياً خلف زميله ساينز لتحقيق الثنائية لصالح فريقه فيراري - وذلك أول فوز لسائق عدا فيرستابن منذ فوز ساينز في سنغافورة العام الماضي.

وتمثل هذه التأدية تغيراً كبيراً في التنافسية مقارنة بسباق جائزة أستراليا في عام 2023، حيث انتهى سباق ليكلير خلال اللفة الأولى بعد حادث، في حين أنهى ساينز السباق في المركز الرابع ولكنه تراجع حتى المركز 12 بعد عقوبة خمس ثوانٍ لتسببه في اصطدام.

وأكد يعتقد وولف، الصديق طويل الأمد لمدير فريق فيراري فريدريك فاسور، أن قلعة مارانيللو وإيطاليا يستحقون النجاح.

"أولاً وقبل كل شيء، أنا سعيد لفريق فيراري" قال وولف، واسترسل: "فريد يستحق ذلك".

وأكمل: "في العام الماضي، كنا معاًوعلى متن الرحلة، دبي إلى ملبورن، كان لديه انقراص فقرات [في العمود الفقري] ولم يتمكن من الجلوس أو النوم. كان يقف في الطائرة لمدة 13 ساعة".

وأضاف: "ثم انتهت إحدى سياراته بالتحطم والأخرى بالمركز الرابع، وبدت الأمور كارثية. تعرض للضغط من كامل إيطاليا والآن حصل على الثنائية".

في الوقت نفسه، عانت مرسيدس من انسحاب مزدوج في ملبورن - بسبب فشل وحدة الطاقة ضمن سيارة لويس هاملتون وحادث عنيف تعرض له جورج راسل في اللفات الأخيرة.

ومع انتقال هاملتون إلى فيراري لموسم 2025، يجب على ساينز البحث عن مقعد جديد وقد تم ربطه بمرسيدس بالفعل.

حيث قال وولف: "بقدر ما أكره وضعنا الحالي، لكنه (فاسور) يستحق ذلك. فيراري يستحق ذلك. وإيطاليا تستحق ذلك".

وأكمل: "كارلوس يستحق ذلك - بعد ليس فقط الزائدة الدودية، ولكن أيضاً بعد أن تم إخباره: 'أنت لم تعد هنا بعد'. يمكنكم أن تروا ما يمكن أن تفعله القوة البشرية عندما تحتاج إليها".

وحين سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" حول البحث عن سائق بديل، أكد وولف أنه ليست هناك بالضرورة أية معايير ترجّح كفة ساينز، أو غير من السائقين الآخرين المتاحين نظرياً أمثال فيرستابن والمرشح الخاص لدى مرسيدس: أندريا كيمي أنتونيلي.

"السائقون المتاحون أو الذين قد يكونون مثيرين للاهتمام بالنسبة لنا، لديهم جميعاً حجج تعزّز مواقفهم..."، أوضح وولف.

وأكمل: "إنه اختيار صعب لأنه ليست هناك معايير قاطعة ترجّح كفة أحدهم".

واختتم: "لذا، أريد فقط أن أراقب الوضع لأن بعض السائقين الذين ذكرتهم [ماكس، كارلوس] قد يوقعون لفرق أخرى. لذا، نحن نراقب الوضع عن كثب".