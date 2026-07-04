وولف: فاسور "عاطفي" وأساء فهم تصريحاتي بشأن تحديثات فيراري

أصبحت هذه القضية واحدة من أبرز محاور الحديث خلال جائزة بريطانيا الكبرى، بعدما أعرب وولف في النمسا نهاية الأسبوع الماضي عن دهشته من قدرة فيراري على مواصلة إدخال التحديثات على سيارتها طوال الموسم.

وجاء ذلك بعدما أدخل الحصان الجامح عدة تحديثات على سيارة "اس.اف-26" في برشلونة خلال يونيو، وهي ثاني حزمة تطوير كبيرة للفريق هذا الموسم، والتي ساعدت لويس هاميلتون على إنهاء البداية المثالية لمرسيدس وتحقيق أول انتصار له مع فيراري في برشلونة-كاتالونيا.

وقال مدير فريق مرسيدس في حلبة ريد بُل رينغ: "نشعر ببعض الدهشة من قدرة فيراري على إدخال هذه التحديثات الكبيرة إلى السيارة بهذه الطريقة".

وأضاف: "في رأيي، لا بد أنهم سيقتربون قريبًا من استنفاد ميزانية سقف الإنفاق، لأننا لا نستطيع القيام بذلك".

وأكمل: "نحن ببساطة لا نملك الهامش المالي الكافي ضمن سقف الميزانية لتقديم هذا العدد الكبير من القطع كما يفعلون".

وأثارت هذه التصريحات استياء فاسور، الذي رد عليها يوم الجمعة في سيلفرستون، معتبرًا أن وولف يتهم فيراري بالغش من خلال الإيحاء بأنها تجاوزت سقف الميزانية.

وقال مدير فريق فيراري: "وجدت الأمر ساخرًا جدًا عندما يصدر عن توتو ومرسيدس. فعندما تطور ريد بُل أو تطور مرسيدس سياراتهما، يقال إنهما عبقريان".

وأضاف: "أما عندما نطور نحن السيارة، فيصبح الأمر غشًا. أعتقد أنه يجب تهدئة هذه الأجواء. نحن لم نجلب قطعًا أكثر من ريد بُل أو أي فريق آخر. ولا أعلم إن كان الأمر مجرد مزحة، لكن...".

وأكمل: "إذا كنتم تعتقدون أننا تجاوزنا سقف الميزانية، فأنا أعتبر أن ذلك يذهب في اتجاه اتهام فيراري بالغش".

وطُرح هذا الموضوع على وولف بعد التصفيات الخاصة بجائزة بريطانيا الكبرى، التي شهدت إحراز أندريا كيمي أنتونيللي سائق مرسيدس قطب الانطلاق الأول، أمام ثنائي فيراري شارل لوكلير ولويس هاميلتون.

وقال وولف لشبكة "سكاي سبورتس": "فريد شخص عاطفي جدًا. لو أنه قرأ تصريحاتي كاملة، بدلًا من الاكتفاء بالعنوان، لأدرك أن ما قلته كان مجرد ملاحظة، وأنه سيكون من المثير للاهتمام معرفة عدد التحديثات التي يمكن لأي فريق الاستمرار في تقديمها حتى نهاية الموسم".

وأضاف: "لكنها مجرد العاطفة التي نمتلكها جميعًا، والشغف بنجاح الفريق، وأنا أتفهم ذلك".

وعندما سُئل عما إذا كان فاسور قد أخرج تصريحاته من سياقها، أجاب: "أعلم أنه أساء فهمها. إذا أردت أن تُفهم تصريحاتي بطريقة معينة، فسأوضحها بشكل مباشر، لكن في هذه الحالة لم يكن هذا ما قصدته إطلاقًا".

ولا يُعد مفاجئًا أن يدور هذا السجال بين الفريقين الأكثر هيمنة في بطولة الفورمولا 1 هذا الموسم، رغم أن وولف وفاسور معروفان بصداقتهما الممتدة لعدة سنوات.

وقد يثير ذلك تساؤلات حول تأثير هذا الخلاف على علاقتهما الشخصية، لكن فاسور أكد مسبقًا أن الأمر لن يصل إلى هذا الحد، وقال في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس ألمانيا": "سيكون لدينا الوقت للتحدث خلال العطلة."

ومن المقرر أن تبدأ العطلة الصيفية في أغسطس، بعد إقامة سباقات سيلفرستون وسبا وبودابست.