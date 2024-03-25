جميع البطولات
اشترك

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

Motorsport prime

Discover premium content
اشترك

النسخة

الشرق الأوسط
فورمولا 1 جائزة أستراليا الكبرى

وولف غير قادر على رؤية أية إيجابيات بعد الانسحاب المزدوج "القاسي" من سباق أستراليا

اعترف توتو وولف مدير فريق مرسيدس بأنه غير قادر مطلقاً على رؤية أية إيجابيات من سباق جائزة أستراليا الكبرى للفورمولا واحد، بعد الانسحاب المزدوج "القاسي" لكلا سائقيه لويس هاميلتون وجورج راسل.

خلدون يونس
خلدون يونس
جورج راسل، مرسيدس

جورج راسل، مرسيدس

سيمون غالوي/ صور لات

اضطر هاميلتون للانسحاب من السباق بسبب مشكلة في وحدة الطاقة بسبب لم تُعرف تفاصيله بعد، وذلك في اللفة 15 من السباق الذي فاز به سائق فيراري، كارلوس ساينز، بعد انسحاب ماكس فيرستابن في اللفة الرابعة.

أما راسل، فقد انسحب قبل لفتين من النهاية ضمن حادثة - يعتقد أنه خسر فيها الارتكازية أثناء معركته مع فرناندو ألونسو سائق أستون مارتن، حيث تلقى الإسباني عقوبة 20 ثانية بسبب إبطائه بشكل غير متوقع قبل نقطة الكبح ما أدى لاقتراب راسل بسرعة منه ليصبح ضمن الهواء المتسخ ويخسر السيطرة على سيارته.

وتأتي كل هذه المشاكل بعد شكاوى هاميلتون من سيارته خلال التجارب، وكذلك عدم تأهله إلى القسم الثالث والأخير من التصفيات حيث اكتفى بالمركز 11.

واعترف وولف بأن مرسيدس في ملبورن "افتقرت بشكل هائل للوتيرة"، مشيراً إلى أنه يودّ لكم نفسه!

حيث قال: "كانت هناك مراحل في السباق افتقرنا خلالها للوتيرة بشكل هائل. من ثم كانت هناك مراحل قدمنا فيها وتيرة مقبولة. رغم ذلك ما زلنا بعيدين عن الموقع الذي نريده".

وأكمل: "لكن وخلال القسم الثاني، كان ألونسو على ميديوم، ولم نكن قادرين أبداً على الاقتراب منه. يبدو أننا كنا متأخرين بثانية على مدار اللفة عن مكلارين".

وتابع: "من ثم فجأة في القسم الأخير، كانت لفاتنا تنافسية. لم نكن نجاري ساينز، لكننا كنا أفضل من قبل".

اقرأ أيضاً:

من جهة أخرى، أشار وولف إلى أن مرسيدس تراجعت خلف أدائها في مثل هذه الفترة من 2023.

حيث قال: "بدأنا الموسم ونحن نعتقد بأن السيارة أفضل من العام الماضي".

وأكمل: "من ثم نقارن أنفسنا بالآخرين، ونجد أنهم أمامنا الآن بـ 40 ثانية".

وتابع: "هذا ما يجعلني أريد لكمَ أنفي! لكن بالمقابل، تلك شهادة على أنك وحين تقوم بالأمور الصحيحة فإنك غير قادر على تغيير الوضع بسرعة، بل عليك المواصلة".

وأردف: "لكننا حالياً، نمر بأوقات صعبة جداً، جداً".

وتلخيصاً للجولة، أكد وولف أنه من الصعب رؤية أي ضوء في آخر النفق، فقال: "من الصعب الخروج بأية إيجابيات. صعب جداً. سأكذب لو قلت بأنني قادر على رؤية إية إيجابيات، أو أنني متفائل".

واختتم: "لكن عليك تجاوز الأفكار السلبية، والقول بأنك ستغير الوضع. لكن اليوم، أشعر أنه كان قاسياً جداً جداً جداً".

Be part of Motorsport community

Join the conversation

Share Or Save This Story

التعليقات
المقال السابق بيريز: ساينز كان ليفوز "بكل تأكيد" بسباق أستراليا في مواجهة فيرستابن
المقال التالي ألونسو: لن أدعَ الآخرين "يقررون مصيري" في الفورمولا واحد

Top Comments

ليس هناك تعليقات على المقال. لمَ لا تبدأ بالتعليق؟
خلدون يونس
More from
خلدون يونس
بيريز: ساينز كان ليفوز "بكل تأكيد" بسباق أستراليا في مواجهة فيرستابن

بيريز: ساينز كان ليفوز "بكل تأكيد" بسباق أستراليا في مواجهة فيرستابن

فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
بيريز: ساينز كان ليفوز "بكل تأكيد" بسباق أستراليا في مواجهة فيرستابن
ألونسو ينتقد العقوبة "المحبطة" جراء حادثة راسل في سباق أستراليا

ألونسو ينتقد العقوبة "المحبطة" جراء حادثة راسل في سباق أستراليا

فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
ألونسو ينتقد العقوبة "المحبطة" جراء حادثة راسل في سباق أستراليا
ألونسو يتلقى عقوبة جراء "القيادة الخطرة" في سباق جائزة أستراليا الكبرى للفورمولا واحد

ألونسو يتلقى عقوبة جراء "القيادة الخطرة" في سباق جائزة أستراليا الكبرى للفورمولا واحد

فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
ألونسو يتلقى عقوبة جراء "القيادة الخطرة" في سباق جائزة أستراليا الكبرى للفورمولا واحد
جورج راسل
More from
جورج راسل
راسل وألونسو قيد التحقيق بعد الحادثة "الغريبة" في سباق أستراليا

راسل وألونسو قيد التحقيق بعد الحادثة "الغريبة" في سباق أستراليا

فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
راسل وألونسو قيد التحقيق بعد الحادثة "الغريبة" في سباق أستراليا
هاميلتون يُثني على خطوة سوزي وولف ضد "فيا"

هاميلتون يُثني على خطوة سوزي وولف ضد "فيا"

فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
هاميلتون يُثني على خطوة سوزي وولف ضد "فيا"
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
مرسيدس
More from
مرسيدس
هاميلتون "أقل ثقة من أي وقت مضى" بالسيارة في أستراليا

هاميلتون "أقل ثقة من أي وقت مضى" بالسيارة في أستراليا

فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
هاميلتون "أقل ثقة من أي وقت مضى" بالسيارة في أستراليا
مواعيد جائزة أستراليا الكبرى 2024

مواعيد جائزة أستراليا الكبرى 2024

فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
مواعيد جائزة أستراليا الكبرى 2024
تحليل: الحصان الأسود الذي قد يتقدّم معركة لقب الفورمولا واحد في 2018

تحليل: الحصان الأسود الذي قد يتقدّم معركة لقب الفورمولا واحد في 2018

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: الحصان الأسود الذي قد يتقدّم معركة لقب الفورمولا واحد في 2018

أحدث الأخبار

ريكاردو ليس بحاجة لانتقادات ماركو ليدرك حاجته للمزيد من التحسّن

ريكاردو ليس بحاجة لانتقادات ماركو ليدرك حاجته للمزيد من التحسّن

F1 فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
ريكاردو ليس بحاجة لانتقادات ماركو ليدرك حاجته للمزيد من التحسّن
ألونسو: لن أدعَ الآخرين "يقررون مصيري" في الفورمولا واحد

ألونسو: لن أدعَ الآخرين "يقررون مصيري" في الفورمولا واحد

F1 فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
ألونسو: لن أدعَ الآخرين "يقررون مصيري" في الفورمولا واحد
وولف غير قادر على رؤية أية إيجابيات بعد الانسحاب المزدوج "القاسي" من سباق أستراليا

وولف غير قادر على رؤية أية إيجابيات بعد الانسحاب المزدوج "القاسي" من سباق أستراليا

F1 فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
وولف غير قادر على رؤية أية إيجابيات بعد الانسحاب المزدوج "القاسي" من سباق أستراليا
بيريز: ساينز كان ليفوز "بكل تأكيد" بسباق أستراليا في مواجهة فيرستابن

بيريز: ساينز كان ليفوز "بكل تأكيد" بسباق أستراليا في مواجهة فيرستابن

F1 فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
بيريز: ساينز كان ليفوز "بكل تأكيد" بسباق أستراليا في مواجهة فيرستابن

برايم

Discover prime content
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل سكوت ميتشيل
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل آدم كوبر
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
شاهد المزيد

اتصل بنا

© 2024 شبكة موتورسبورت ش.م.م جميع الحقوق محفوظة.

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

Motorsport prime

Discover premium content
اشترك

النسخة

الشرق الأوسط