وولف غير قادر على رؤية أية إيجابيات بعد الانسحاب المزدوج "القاسي" من سباق أستراليا

اضطر هاميلتون للانسحاب من السباق بسبب مشكلة في وحدة الطاقة بسبب لم تُعرف تفاصيله بعد، وذلك في اللفة 15 من السباق الذي فاز به سائق فيراري، كارلوس ساينز، بعد انسحاب ماكس فيرستابن في اللفة الرابعة.

أما راسل، فقد انسحب قبل لفتين من النهاية ضمن حادثة - يعتقد أنه خسر فيها الارتكازية أثناء معركته مع فرناندو ألونسو سائق أستون مارتن، حيث تلقى الإسباني عقوبة 20 ثانية بسبب إبطائه بشكل غير متوقع قبل نقطة الكبح ما أدى لاقتراب راسل بسرعة منه ليصبح ضمن الهواء المتسخ ويخسر السيطرة على سيارته.

وتأتي كل هذه المشاكل بعد شكاوى هاميلتون من سيارته خلال التجارب، وكذلك عدم تأهله إلى القسم الثالث والأخير من التصفيات حيث اكتفى بالمركز 11.

واعترف وولف بأن مرسيدس في ملبورن "افتقرت بشكل هائل للوتيرة"، مشيراً إلى أنه يودّ لكم نفسه!

حيث قال: "كانت هناك مراحل في السباق افتقرنا خلالها للوتيرة بشكل هائل. من ثم كانت هناك مراحل قدمنا فيها وتيرة مقبولة. رغم ذلك ما زلنا بعيدين عن الموقع الذي نريده".

وأكمل: "لكن وخلال القسم الثاني، كان ألونسو على ميديوم، ولم نكن قادرين أبداً على الاقتراب منه. يبدو أننا كنا متأخرين بثانية على مدار اللفة عن مكلارين".

وتابع: "من ثم فجأة في القسم الأخير، كانت لفاتنا تنافسية. لم نكن نجاري ساينز، لكننا كنا أفضل من قبل".

من جهة أخرى، أشار وولف إلى أن مرسيدس تراجعت خلف أدائها في مثل هذه الفترة من 2023.

حيث قال: "بدأنا الموسم ونحن نعتقد بأن السيارة أفضل من العام الماضي".

وأكمل: "من ثم نقارن أنفسنا بالآخرين، ونجد أنهم أمامنا الآن بـ 40 ثانية".

وتابع: "هذا ما يجعلني أريد لكمَ أنفي! لكن بالمقابل، تلك شهادة على أنك وحين تقوم بالأمور الصحيحة فإنك غير قادر على تغيير الوضع بسرعة، بل عليك المواصلة".

وأردف: "لكننا حالياً، نمر بأوقات صعبة جداً، جداً".

وتلخيصاً للجولة، أكد وولف أنه من الصعب رؤية أي ضوء في آخر النفق، فقال: "من الصعب الخروج بأية إيجابيات. صعب جداً. سأكذب لو قلت بأنني قادر على رؤية إية إيجابيات، أو أنني متفائل".

واختتم: "لكن عليك تجاوز الأفكار السلبية، والقول بأنك ستغير الوضع. لكن اليوم، أشعر أنه كان قاسياً جداً جداً جداً".