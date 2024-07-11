وولف: عودة مرسيدس إلى سكّة الانتصارات ليس لها أيّ تأثير على خيار السائقين لموسم 2025

أصرّ توتو وولف مدير فريق مرسيدس على أنّ وتيرة الحظيرة الألمانيّة المتحسّنة في السباقين الماضيين من بطولة العالم للفورمولا 1 لن يكون لها تأثيرٌ على عمليّة صنع قرارها في ما يتعلّق بهويّة خليفة لويس هاميلتون.

مرّت الحظيرة المتمركزة في براكلي باستمراريّة لمعاناته على مدار العامين الماضيين في بداية الموسم، حيث وجدت نفسها متأخّرة على صعيد الوتيرة بالمقارنة مع ريد بُل ومكلارين وفيراري.

لكنّ سلسلة من التحديثات البارزة، والتي بدأت عبر جناحٍ أمامي جديد تمّ تسريع تقديمه إلى جائزة موناكو الكبرى، دفعت مرسيدس أمام فيراري ضمن المعركة مع ريد بُل ومكلارين، وتجسّدت عبر قطب الانطلاق الأوّل الذي حقّقه جورج راسل في كندا.

وجاء الفوز الأوّل للفريق منذ جائزة البرازيل الكبرى 2022 في السباق الرئيسي في النمسا عندما استغلّ راسل الحادث الذي جمع ماكس فيرستابن بلاندو نوريس، لكن لم يكن هناك شكٌ في استحقاق هاميلتون لانتصاره الذي أنهى به جفاف انتصاراته في سيلفرستون نهاية الأسبوع الماضي، والذي جاء بعد حجز الفريق للصفّ الأوّل على شبكة الانطلاق.

وسيُغادر هاميلتون الفريق نحو فيراري في نهاية الموسم الجاري ضمن خطوة تمّ الإعلان عنها قبل انطلاق الموسم الحالي، لكنّ وولف لم يتسرّع في تحديد هويّة من سيخلف بطل العالم سبع مرّات.

وكان أندريا كيمي أنطونيلي مرشّحًا للحصول على ترقية بعد موسمٍ وحيدٍ في الفورمولا 2، بالنظر إلى موهبته، لكن عندما سُئل إن كان الانتصاران المتتاليان سيكون لهما تأثيرٌ على عمليّة اتّخاذ القرار، أجاب وولف: "لن يُؤثّر ذلك على تفكيرنا".

وأردف: "دائمًا ما قلت أنّنا نحتاج لسيارة سريعة وعندما تكون لدينا فإنّنا سنضع فيها السائق المناسب ونصبح خيارًا مثيرًا للعديد من السائقين".

وأكمل: "لكن أعتقد بأنّنا نحتاج للحفاظ على هدوئنا ومواصلة الموسم، ومواصلة التركيز على السيارة ومن ثمّ النظر إلى الخيارات المتاحة، لكن ليس الأمر كما لو أنّ الفوز بالسباقات سيُغيّر كلّ شيء ويقلب الوضع رأسًا على عقب".

ونجد العديد من السائقين المتاحين لملء ذلك الشغور، حيث عاد كارلوس ساينز الإبن للبروز مجدّدًا كمرشّحٍ محتملٍ في الأسابيع الأخيرة.

وكان أنطونيلي قد فشل في فرض بصمته ضمن موسمه الناشئ في الفورمولا 2 بعد أن تخطى الفورمولا 3، لكن مثلما أشار وولف، فإنّ فريق بريما بأكمله، بما في ذلك أوليفر بيرمان الذي تمّ تأكيد انضمامه إلى هاس في 2025، يُعاني بأكمله لتقديم وتيرة جيّدة.

وأشار النمساوي قبل جائزة بريطانيا الكبرى إلى أنّ أنطونيلي يحتاج "لتعلّم السباحة" و"تقديم الأداء الجيّد في المياه الباردة"، وهي إجابة ردّ عليها الإيطالي سريعًا عبر فوزه بالسباق القصير للفورمولا 2 في أجواء ممطرة.

وبشرحه أنّ النتيجة كانت "مهمّة للغاية"، قال وولف: "الفورمولا 2 صعبة جدًا هذا العام لأنّ السيارة... يُمكنكم رؤيته هو وبيرمان يُعانيان كثيرًا مع السيارة وهو ليس سعيدًا بها وبقيادته ولا يتمتّع بالوتيرة في السباق".

وأكمل: "لكنّ رؤيته يسير في المياه يوم السبت، كان أسرع بثانيتين من الجميع في بعض الأحيان، تجعلك ترى موهبته وقدرته والإمكانيّات التي يتمتّع بها. أعتقد بأنّ الفوز أزاح الكثير من الثقل عن كاهله. انسحب اليوم، لكنّ ذلك لم يكن خطأه".

واختتم بالقول: "ترى السائق البريطاني الأعظم يتحدّث إلينا في المرآب، وهناك هذا الشاب الإيطالي اليافع الذي ليست لديه رخصة سياقة أصلًا، وهو يُشاهد الوضع، وأجزم أنّه كان يقول في نفسه: أريد أن أكون هناك يومًا ما. ربّما ليس هنا، ربّما في مونزا".