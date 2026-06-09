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وولف عن سلسلة عقوبات راسل: "كان خطأ منا بوضوح"

تحمل توتو وولف، مدير فريق مرسيدس، مسؤولية الخطأ في التوقفات الذي أدى إلى معاقبة جورج راسل بعقوبة المرور عبر منطقة الصيانة خلال جائزة موناكو الكبرى.

منشور:
جورج راسل، مرسيدس

جورج راسل، مرسيدس

الصورة من قبل: جويدو دي بورتولي صور جيتي

عاش جورج راسل عطلة نهاية أسبوع صعبة في شوارع الإمارة، إذ تأهل في المركز السادس بعدما تفوق عليه زميله كيمي أنتونيللي بوضوح في جميع مراحل التصفيات الثلاث.

ونجح السائق البريطاني في كسب مركز واحد عند الانطلاقة بعد انسحاب ماكس فيرستابن، لكنه علق خلف إسحاق حجار، الذي كانت سيارته من ريد بُل تعاني من مشاكل في قابلية القيادة.

وبحلول اللفة 31، كان راسل متأخرًا بفارق 49 ثانية عن متصدر السباق أنتونيللي، قبل أن يدخل منطقة الصيانة في محاولة لتجاوز حجار عبر استراتيجية التوقف المبكر.

إلا أنه كان واحدًا من بين خمسة سائقين تجاوزوا حد السرعة المسموح به داخل منطقة الصيانة، ليتلقى عقوبة خمس ثوانٍ.

وقال وولف عن ذلك: "لست متأكدًا تمامًا من سبب العقوبة أو أسباب العقوبات الأخرى العديدة، وما إذا كان الأمر يتعلق بقطع مدخل منطقة الصيانة ثم تسجيل زمن سريع للغاية داخلها، لأن هناك عددًا كبيرًا من مخالفات السرعة في منطقة الصيانة".

ورغم نجاح محاولة تجاوز حجار عبر التوقف المبكر، فإن الأمور ازدادت سوءًا عندما توقف راسل مرة أخرى أثناء فترة سيارة الأمان عقب حادث لانس سترول، إذ لم يقم ميكانيكيو مرسيدس بتنفيذ عقوبة الخمس ثوانٍ خلال التوقف.

"كان ذلك خطأً منا بوضوح" اعترف وولف، مُضيفًا: "علينا مراجعة أسلوب التواصل لدينا، وما إذا كنا نتوقع أصلًا دخوله إلى منطقة الصيانة، لأن ما أتذكره هو أننا كنا نتحدث عن البقاء على الحلبة وعدم التوقف".

وتابع: "لكن رغم ذلك، كان يجب أن نكون مستعدين لإيقافه وتنفيذ العقوبة بالشكل الصحيح، وهذا ما لم نفعله".

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وبسبب ذلك، تلقى راسل عقوبة المرور عبر منطقة الصيانة. وتزامن الأمر مع رفع الأعلام الحمراء بعد حادث شارل لوكلير في منعطف أنتوني نوجيس نفسه الذي شهد حادث سترول خلال إعادة الانطلاقة بعد سيارة الأمان، ما أجبر راسل على تنفيذ العقوبة بعد إعادة الانطلاقة الثانية الثابتة.

وكان سائق مرسيدس قد تجاوز حجار على المركز الثالث عند الانطلاقة الثانية، لكنه تراجع إلى المركز الرابع عشر بعد تنفيذ العقوبة.

ورغم ذلك، صعد إلى المركز الثاني عشر في النتيجة النهائية بفضل العقوبات التي فُرضت بعد السباق على سيرجيو بيريز ونيكو هلكنبرغ.

هذا وأدى إخفاق راسل في تسجيل النقاط للمرة الثانية تواليًا إلى اتساع الفارق بينه وبين أنتونيللي في بطولة السائقين من 18 نقطة إلى 68 نقطة خلال أسبوعين فقط، رغم تبقي ما لا يقل عن 16 جائزة كبرى حتى نهاية الموسم.

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