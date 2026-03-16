أرسل مدير فريق مرسيدس والرئيس التنفيذي توتو وولف، رسالة مؤثرة إلى كيمي أنتونيللي عبر لاسلكي الفريق بعد أن حقق أنتونيللي أول فوز له في الفورمولا 1 في جائزة الصين الكبرى.

وانطلق أنتونيللي من مركز الانطلاق الأول في شنغهاي، وأنهى السباق متقدماً على زميله في الفريق جورج راسل وسائقَي سكوديريا فيراري لويس هاميلتون وشارل لوكلير، ليحقق أول انتصار له في الفورمولا 1.

وانضم أنتونيللي إلى مرسيدس بعد رحيل بطل العالم سبع مرات هاميلتون.

وعند انضمام أنتونيللي إلى الفريق، واجه وولف انتقادات بسبب صغر سنّ السائق الشاب وسرعة صعوده في فئات رياضة المحركات.

فقد تخطى السائق الشاب بطولة الفورمولا 3 لينتقل مباشرة إلى الفورمولا 2 في عام 2024، ثم حصل على مقعد في فريق مرسيدس للفورمولا 1 لموسم 2025.

وبعد رؤية العلم المرقط، قال وولف عبر لاسلكي الفريق متهكماً: "إنه صغير جداً. لا ينبغي أن تضعوه في سيارة مرسيدس، أرسلوه إلى فريق أصغر، إنه يحتاج إلى الخبرة. انظروا إلى الأخطاء التي يرتكبها..".

وأضاف: "ها نحن هنا يا كيمي… فوز!".

وسُئل وولف عن هذه الرسالة عبر اللاسلكي بعد السباق.

حيث أجاب: "عندما تسير الأمور بشكل سيئ، يخرج بعض الناس ويقولون: ’كان ذلك قراراً سيئاً‘ أو ’مرسيدس خاطرت كثيراً‘. في الواقع، لم تكن الانتقادات بهذه القسوة لأن الجميع كان يعلم مدى موهبته".

وأضاف: "لكن كان هناك الكثير من الأصوات، سواء داخل الرياضة أو خارجها، تقول: ’كان ذلك خطأً‘. لذلك من الجيد أن نُظهر لهم أنهم كانوا مخطئين. لكن بالطبع، هذا مجرد فوز في سباق واحد".

وتابع: "هذه الرياضة التي نعمل فيها تشبه إلى حد ما الاكتئاب والهوس. اليوم كل شيء رائع، لكن بعد أسبوعين نذهب إلى اليابان، نصطدم بالسيارة في الحائط، ويبدأ الناس مرة أخرى بالقول: ’إنه صغير جداً‘.

واختتم: "لذلك علينا أن نحافظ على تواضعنا".