وولف عن تعليقات هورنر حول راسل: "إنه يحاول دوماً إثارة البلبلة"

وصف وولف المعركة القاسية في مواجهة فيراري خلال سباق سنغافورة "بالمؤلمة" معترفاً أن أداء الفريق أقل بكثير من التوقعات.

كما انتقد كذلك تعليقات هورنر حيال جورج راسل، حيث أشار مدير فريق ريد بُل إلى أن عقد البريطاني الشاب ينتهي بنهاية الموسم المقبل دون كلام بعد عن أي تجديد، وهذا ما قد يجعله هدفاً لـ ريد بُل.

"المعركة مع فيراري كانت مؤلمة حقاً. التواجد بالمركزين الرابع والسادس لهو نتيجة غير مقبولة بتاتاً" قال وولف.

وأكمل: "خاصة حين تنطلق من المركز الثالث أو الرابع. نحن نعاني حالياً في ظروف الحرارة المرتفعة، وعلى الحلبات التي تتطلب قوة جرّ".

وأردف: "لكن هذا ليس عذراً، هذا ليس ما نتوقعه من أنفسنا".

وتابع: "حين تكون أسرع سياراتك متأخرة بفارق دقيقة عن المتصدر، من الصعب تقبل ذلك".

وتعليقاً على ما صرّح به هورنر حول راسل، قال وولف: "يحاول كريستيان دوماً إثارة البلبلة!".

وأكمل: "جورج سائق مرسيدس، وآمل أن يبقى كذلك. يجمعنا معه عقد طويل الأمد".