وولف عن اهتمام فيراري بأنتونيللي: "كان عليهم التحرك قبل 6 أو 7 سنوات"
أكد توتو وولف أن فيراري تأخرت كثيرًا في التحرك للتعاقد مع كيمي أنتونيللي، مشيرًا إلى أن مرسيدس ضمت السائق الإيطالي إلى برنامجها منذ أن كان في الحادية عشرة من عمره.
أندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس وتوتو وولف، الرئيس التنفيذي لفريق مرسيدس
الصورة من قبل: سام بلوكسهام
يواصل كيمي أنتونيللي، الذي أصبح أبرز المرشحين للفوز ببطولة العالم في موسمه الثاني بالفورمولا 1، لفت الأنظار بأدائه المميز. وفي ظل الحديث في وسائل الإعلام الإيطالية وداخل أروقة البطولة عن اهتمام فيراري بالسائق الشاب، وجه مدير فريق مرسيدس توتو وولف رسالة واضحة إلى منافسيه.
وعند تعليقه على شائعات انتقال السائق الإيطالي عقب فوزه بجائزة بلجيكا الكبرى، أكد وولف أن فيراري لم تدرك قيمة هذه الموهبة الإيطالية في الوقت المناسب.
حيث قال: "نحن ندرك حجم الاهتمام الذي يحظى به كيمي"، مُضيفًا: "لكن كيمي انضم إلى عائلة مرسيدس عندما كان يبلغ 11 عامًا فقط. كان ينبغي على فيراري أن تتحرك قبل ست أو سبع سنوات، بدلًا من أن تكتشف اليوم أن لديها سائقًا إيطاليًا جيدًا".
وتابع: "بالطبع، بعد رؤية نجاحه، سيفعلون كل ما بوسعهم لضم سائق إيطالي إلى صفوفهم".
هذا وعزز أنتونيللي صدارته لبطولة العالم بعدما حقق الفوز في سبا، رافعًا الفارق إلى 45 نقطة أمام أقرب ملاحقيه لويس هاميلتون.
وتعد فيراري، أحد أكثر الفرق نجاحًا في تاريخ الفورمولا 1، من الفرق التي عانت طويلًا في العثور على سائق إيطالي قادر على تمثيلها. وكان آخر سائق إيطالي جلس خلف مقود سيارات الفريق من مارانيللو هو جيانكارلو فيزيكيلا، الذي انضم إلى فيراري قادمًا من فورس إنديا في عام 2009 لتعويض فيليبي ماسا بعد إصابته.
وكان آخر سائق إيطالي شارك مع فيراري بشكل أساسي هو إيفان كابيلي في موسم 1992، لكنه عاش موسمًا مخيبًا، إذ لم يحصد سوى ثلاث نقاط قبل مغادرته الفريق قبل جولتين من نهاية الموسم.
أما آخر سائق إيطالي حقق الفوز بقميص فيراري الأحمر فكان ميكيلي ألبوريتو عام 1985، بينما يبقى الأسطورة ألبرتو أسكاري آخر إيطالي توج ببطولة العالم مع الفريق، بعدما أحرز لقبي موسمي 1952 و1953.
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